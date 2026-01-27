Hindustan Hindi News
जिसे हादसा समझा, वो हत्या निकली; दोस्त ने दोस्त को दो बार कार से कुचलकर मार डाला

मामले में मोड़ तब आया जब इलेक्ट्रॉनिक सिटी के डीसीपी (DCP) एम नारायण की नजर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी पर लगे डैशकैम पर पड़ी। शक होने पर उन्होंने फुटेज की जांच के आदेश दिए। फुटेज देखते ही पुलिस के होश उड़ गए।

Jan 27, 2026 12:49 pm ISTAmit Kumar लाइव हिन्दुस्तान, बेंगलुरु
बेंगलुरु के इलेक्ट्रॉनिक सिटी स्थित अनंतनगर रोड पर रविवार देर शाम एक ऐसी घटना घटी जिसे शुरुआत में एक साधारण सड़क हादसा माना जा रहा था। लेकिन पुलिस की सूझबूझ और कार में लगे डैशकैम ने इसे एक नृशंस हत्याकांड साबित कर दिया। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर ने अपनी एसयूवी (SUV) कार का इस्तेमाल कर अपने ही दोस्त को मौत के घाट उतार दिया।

मुख्य आरोपी और मृतक की पहचान

मृतक की पहचान 33 वर्षीय प्रशांत एम के रूप में हुई है। वह वीरासंद्रा (इलेक्ट्रॉनिक सिटी) का निवासी था। वहीं आरोपी का नाम रोशन हेगड़े है और वह विग्ननानगर (मूल निवासी- उडुपी जिला) का है। आरोपी रोशन डोमलुर स्थित एक फर्म में सॉफ्टवेयर इंजीनियर के पद पर कार्यरत है। पुलिस के मुताबिक, दोनों आपस में दोस्त थे।

कैसे हुआ मामले का खुलासा?

रविवार शाम को एक राहगीर ने पुलिस को सूचना दी कि अनंतनगर रोड पर एक सड़क हादसा हुआ है। पुलिस ने इसे एक्सीडेंट मानकर कार्रवाई शुरू की और घायल आरोपी रोशन को अस्पताल पहुंचाया। मामले में मोड़ तब आया जब इलेक्ट्रॉनिक सिटी के डीसीपी (DCP) एम नारायण की नजर दुर्घटनाग्रस्त गाड़ी पर लगे डैशकैम पर पड़ी। शक होने पर उन्होंने फुटेज की जांच के आदेश दिए। फुटेज देखते ही पुलिस के होश उड़ गए।

डैशकैम में कैद खौफनाक मंजर

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, डैशकैम की फुटेज से साफ हुआ कि यह कोई हादसा नहीं था, बल्कि जानबूझकर की गई हत्या थी। फुटेज में दिखा कि प्रशांत गाड़ी के बाहर बाईं तरफ (फुटबोर्ड पर) लटक रहा था और उसने खिड़की पकड़ रखी थी। आरोपी रोशन ने गाड़ी रोकने के बजाय करीब 600 मीटर तक गाड़ी चलाई। रोशन ने जानबूझकर गाड़ी की रफ्तार बढ़ाई और प्रशांत को मारने के लिए पहले एसयूवी को एक कंपाउंड की दीवार से टकराया। इसके बाद उसने गाड़ी बैक की और दोबारा उसे एक पेड़ से टकरा दिया। इन दो जबरदस्त टक्करों में प्रशांत बुरी तरह कुचल गया और उसने मौके पर ही दम तोड़ दिया।

हत्या की वजह: क्रिकेट, शराब और एक लाइटर

पुलिस जांच में इस खूनी संघर्ष की वजह आपसी रंजिश और नशा सामने आया है। पुलिस के अनुसार, शनिवार को क्रिकेट मैच के दौरान दोनों के बीच किसी बात को लेकर विवाद हुआ था। रविवार को कामासंद्रा में कुछ लोगों ने क्रिकेट खेलने के बाद शराब पार्टी की। प्रशांत और रोशन भी वहां मौजूद थे। नशे की हालत में प्रशांत, रोशन के पास गया और उससे सिगरेट जलाने के लिए लाइटर मांगा। इसी दौरान प्रशांत ने गाली-गलौज शुरू कर दी। बहस इतनी बढ़ गई कि दोनों ने एक-दूसरे पर बीयर की बोतलों से हमला कर दिया। गुस्से में रोशन अपनी टाटा सफारी कार में बैठकर वहां से निकलने की कोशिश करने लगा।

मौत का सफर

जैसे ही रोशन ने गाड़ी बढ़ाई, प्रशांत उसकी एसयूवी के बाएं फुटबोर्ड पर कूद गया और फ्रंट विंडो को पकड़कर लटक गया। डैशकैम में दोनों को एक-दूसरे को गालियां देते और जान से मारने की धमकी देते हुए सुना गया। रोशन ने पहले गाड़ी 35 किमी प्रति घंटे की रफ्तार से चलाई, लेकिन फिर एक सुनसान रास्ता देखकर उसने प्रशांत को कुचलने के लिए गाड़ी दीवार और पेड़ से भिड़ा दी।

पुलिस की कार्रवाई

टक्कर इतनी जोरदार थी कि आरोपी रोशन को भी चोटें आईं और उसकी जीभ लगभग कट गई। उसका अस्पताल में एक छोटा ऑपरेशन हुआ। डीसीपी नारायण ने बताया कि यह पुष्टि होने के बाद कि यह एक जानबूझकर किया गया कृत्य था, हम अस्पताल गए। सोमवार को डिस्चार्ज होते ही रोशन को हिरासत में ले लिया गया। मृतक प्रशांत की मां, अनु की शिकायत पर पुलिस ने रोशन हेगड़े के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है।

