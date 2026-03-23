चुनाव के कारण Dhurandhar 2 पर लगे बैन, हाईकोर्ट पहुंची बात; वकील की जज साहब से अपील
मंगलवार को वकील शीला ने मद्रास हाईकोर्ट के सामने फिल्म पर बैन लगाने के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की है। वकील ने मुख्य नयायाधीश एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह मांग की है।
बॉलीवुड की ब्लॉकबस्टर फिल्म Dhurandhar 2 पर विधानसभा चुनाव होने तक बैन करने की मांग की जा रही है। सोमवार को मद्रास हाईकोर्ट में एक महिला वकील ने मौखिक तौर पर अपील की है। हालांकि, अदालत ने वकील को याचिका दाखिल करने के लिए कहा है। फिल्मकार आदित्य धार की Dhurandhar: The Revenge गुरुवार को रिलीज हुई है।
लाइव लॉ के अनुसार, मंगलवार को वकील शीला ने मद्रास हाईकोर्ट के सामने फिल्म पर बैन लगाने के लिए तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की है। वकील ने मुख्य नयायाधीश एस ए धर्माधिकारी और जस्टिस जी अरुल मुरुगन तमिलनाडु विधानसभा चुनाव के मद्देनजर यह मांग की है। दक्षिण भारतीय राज्य में 23 अप्रैल को मतदान होना है।
इस पर जस्टिस धर्माधिकारी और जस्टिस मुरुगन ने वकील को उचित याचिका दाखिल करने के लिए कहा है। वकील के आरोप हैं कि फिल्म में राजनीतिक रंग हैं।
थियेटर में रिकॉर्ड तोड़ रही धुरंधर 2
sacnilk के अनुसार, धुरंधर अब तक भारत में नेट 465.35 करोड़ रुपये की कमाई कर चुकी है। खबर लिखे जाने तक सोमवार को फिल्म ने 11.23 करोड़ रुपये कमाए। फिलहाल, फिल्म के देशभर में 8 हजार 972 शो चल रहे हैं। इसमें मुख्य भूमिका में रणवीर सिंह हैं। इसके अलावा अर्जुन रामपाल, संजय दत्त समेत कई नेता अहम भूमिकाओं में हैं।
इस फिल्म में आर माधवन, अर्जुन रामपाल, संजय दत्त, सारा अर्जुन और राकेश बेदी भी मुख्य भूमिका में हैं। यह धर की 2025 में रिलीज हुई फिल्म 'धुरंधर' का सीक्वल है। 'धुरंधर' की कहानी कंधार विमान अपहरण, 2001 के संसद हमले और 26/11 मुंबई हमलों जैसी घटनाओं पर गुप्त खुफिया अभियानों के इर्द-गिर्द घूमती है। ज्योति देशपांडे और लोकेश धर द्वारा निर्मित यह फिल्म हिंदी, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में रिलीज हुई।
तीन दिनों में मारा कमाई का सैकड़ा
धुरंधर 2 ने रिलीज के महज 3 दिन में ही 100 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाई कर ली थी। ट्रेड वेबसाइट सैकनिक के शुरुआती अनुमान के मुताबिक, फिल्म ने बुधवार को 'पेड प्रीव्यू' (रिलीज की आधिकारिक तारीख से पहले रिलीज किया जाना) से 43 करोड़ रुपये से ज्यादा की कमाई की, जो किसी भारतीय फिल्म के लिए अब तक की सबसे ज्यादा कमाई है। फिल्म ने रिलीज के पहले दिन 102.55 करोड़ रुपये की कमाई की थी।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।और पढ़ें