एक लाख मेजबान को, ₹50 हजार मेहमान को; शादी की दावत पर कर्नाटक के गांवों का सख्त फरमान

कर्नाटक के कई गांवों ने शादी के बाद होने वाली बड़ी नॉन-वेज दावत बीगर ऊटा पर बैन लगा दिया है। शिकारीपुरा तालुक के गुडवी गांव में गांववालों ने फैसला किया है कि दावत कराने वाले परिवार पर 1 लाख रुपये और इसमें शामिल होने वाले लोगों पर 50000 रुपये का जुर्माना लगेगा।

कर्नाटक के शिवमोग्गा जिले के कई गांवों ने शादी के बाद होने वाली पारंपरिक बड़ी नॉन-वेज दावत 'बीगर ऊटा' को पूरी तरह बंद करने का फैसला किया है। शिकारीपुरा तालुक के गुडवी गांव में गांववालों की बैठक के बाद यह साफ घोषणा की गई कि जो परिवार दावत का इंतजाम करेगा, उस पर एक लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा। दावत में शामिल होने वाले हर व्यक्ति पर 50000 रुपये का जुर्माना लगेगा। साथ ही सगाई के समय भी किसी तरह की नॉन-वेज दावत नहीं होगी।

दरअसल, यह फैसला ऐसे समय में आया है जब इलाके में सूखे की मार पड़ रही है और किसानों की आय लगातार घट रही है। महंगाई भी बढ़ी हुई है। कई परिवार पहले से ही खेती के नुकसान और रोजमर्रा के खर्चों से जूझ रहे हैं। गांव के लोगों का कहना है कि शादी का जश्न अब खर्चों की होड़ बन चुका है। जो कभी रिश्ते और खुशी का मौका था, वह अब समाज में अपनी इज्जत बचाने का बोझ बन गया है।

पुरानी परंपरा बीगर ऊटा बताया जाता है कि मलनाड इलाके में 'बीगर ऊटा' की पुरानी परंपरा रही है। शादी के बाद दुल्हन का परिवार रिश्तेदारों, दोस्तों और पूरे गांव को बड़े पैमाने पर नॉन-वेज खाना खिलाता है। इसमें अक्सर कई भेड़ें काटी जाती हैं। अमीर परिवार इस मौके पर पांच से दस भेड़ें खरीद लेते हैं। मध्यम वर्ग के परिवार आमतौर पर दो या तीन भेड़ें ही ले पाते हैं। लेकिन गरीब और छोटे किसान परिवारों के लिए यह खर्च बहुत भारी पड़ता है। कई बार उन्हें भेड़ें खरीदने और दावत का इंतजाम करने के लिए उधार लेना पड़ता है। एक दिन की दावत का कर्ज चुकाने में कई महीने या साल भी लग जाते हैं।

गांव के नेताओं ने बैठक में साफ कहा कि अगर किसी परिवार ने 'बीगर ऊटा' का इंतजाम किया तो उस पर एक लाख रुपये का जुर्माना लगेगा और जो गांव वाले इसमें शामिल होंगे उन पर 50000 रुपये का जुर्माना होगा। कहा जा रहा है कि इस फैसले का मकसद फिजूलखर्ची को रोकना और परिवारों को अनावश्यक कर्ज से बचाना है। गांववालों का मानना है कि सामाजिक रीति-रिवाज पैसों की तंगी का कारण नहीं बनने चाहिए।

दुल्हन के परिवार पर सबसे अधिक बोझ बताया जा रहा है कि यह बोझ खासकर दुल्हन के परिवार पर ज्यादा पड़ता है। शादी से जुड़े बड़े खर्च पहले से ही उन पर होते हैं और 'बीगर ऊटा' की उम्मीदें उन्हें और दबाव में डाल देती हैं। कई परिवार गांव के दूसरे लोगों की तरह खर्च करने के लिए मजबूर महसूस करते हैं। इससे खर्च करने की होड़ शुरू हो जाती है। गांव के लोगों ने मिलकर फैसला किया है कि अब कोई भी परिवार अपनी हैसियत से ज्यादा खर्च करने के लिए बाध्य न हो।