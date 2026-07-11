थार से चुराया ATM, रास्ते में टूटी रस्सी; नकदी निकालकर भागे चोरों का अनोखा स्टाइल

ओडिशा में एटीएम चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। चोरों ने थार से खींचकर एटीएम को बाहर निकाला और उसके बाद करीब 300 मीटर तक उसे खींचकर ले गए। वहां जाकर उन्होंने एटीएम को तोड़ा और फिर नकदी लेकर फरार हो गए।

ओडिशा में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर चोरों ने SUV थार की मदद से ATM को बांधकर खींच लिया। इसके बाद उसे जमीन पर घसीटते हुए ले जाने की कोशिश की। लेकिन रस्सी के टूटने की वजह वह वह वहीं पर डला रह गया। इसके बाद चोर वापस आए और दोबारा रस्सी को बांधकर मशीन को वहां से ले गए। इसके बाद कुछ दूरी पर उन्होंने मशीन को तोड़ा और उसे रास्ते में ही फेंककर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है।

एएनआई के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार देर रात में हुई। बदमाशों ने खैरा थाना क्षेत्र के तुरिगड़िया बाजार के पास लगे एटीएम को निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि सुबह राहगीरों ने जब घटनास्थल पर टूटे हुए एटीएम और कुछ दूरी पर मशीन को खुला हुआ देखा, तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे खैरा पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में यह सभी आरोपी और पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है।

अभी तक चोरों का कोई पता नहीं- स्थानीय पुलिस खैरा पुलिस के मुताबिक अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि घटना के वक्त एटीएम में कितना पैसा था। सीसीटीवी फुटेज को जांच के लिए भेजा गया है। चोरों की पहचान जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि, थार के नंबर प्लेट से जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज की भी चेकिंग की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने भरोसा जताया कि इस मामले को जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा और चोरों को कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी।