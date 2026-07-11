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थार से चुराया ATM, रास्ते में टूटी रस्सी; नकदी निकालकर भागे चोरों का अनोखा स्टाइल

By Upendra Thapak
लाइव हिन्दुस्तान
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ओडिशा में एटीएम चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। चोरों ने थार से खींचकर एटीएम को बाहर निकाला और उसके बाद करीब 300 मीटर तक उसे खींचकर ले गए। वहां जाकर उन्होंने एटीएम को तोड़ा और फिर नकदी लेकर फरार हो गए।

थार से चुराया ATM, रास्ते में टूटी रस्सी; नकदी निकालकर भागे चोरों का अनोखा स्टाइल

ओडिशा में चोरी का एक अनोखा मामला सामने आया है। यहां पर चोरों ने SUV थार की मदद से ATM को बांधकर खींच लिया। इसके बाद उसे जमीन पर घसीटते हुए ले जाने की कोशिश की। लेकिन रस्सी के टूटने की वजह वह वह वहीं पर डला रह गया। इसके बाद चोर वापस आए और दोबारा रस्सी को बांधकर मशीन को वहां से ले गए। इसके बाद कुछ दूरी पर उन्होंने मशीन को तोड़ा और उसे रास्ते में ही फेंककर फरार हो गए। घटना का सीसीटीवी फुटेज सोशल मीडिया पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है।

एएनआई के मुताबिक, यह घटना शुक्रवार देर रात में हुई। बदमाशों ने खैरा थाना क्षेत्र के तुरिगड़िया बाजार के पास लगे एटीएम को निशाना बनाया। पुलिस ने बताया कि सुबह राहगीरों ने जब घटनास्थल पर टूटे हुए एटीएम और कुछ दूरी पर मशीन को खुला हुआ देखा, तो उन्होंने इसकी जानकारी पुलिस को दी। इसके बाद मौके पर पहुंचे खैरा पुलिस ने जांच पड़ताल शुरू कर दी। एटीएम के सीसीटीवी फुटेज में यह सभी आरोपी और पूरा घटनाक्रम कैद हो गया है।

अभी तक चोरों का कोई पता नहीं- स्थानीय पुलिस

खैरा पुलिस के मुताबिक अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं की जा सकी है कि घटना के वक्त एटीएम में कितना पैसा था। सीसीटीवी फुटेज को जांच के लिए भेजा गया है। चोरों की पहचान जानने की कोशिश की जा रही है। फिलहाल किसी की भी गिरफ्तारी नहीं हुई है। हालांकि, थार के नंबर प्लेट से जानकारी जुटाने की कोशिश की जा रही है। इसके अलावा आसपास की दुकानों के सीसीटीवी फुटेज की भी चेकिंग की जा रही है। स्थानीय पुलिस ने भरोसा जताया कि इस मामले को जल्दी ही सुलझा लिया जाएगा और चोरों को कानून के हिसाब से सजा दी जाएगी।

इस घटना का वीडियो सोशल मीडिया साइट पर तेजी के साथ वायरल हो रहा है। क्योंकि देश में थार को एक अलग तरह से देखा जाता है। पिछले कुछ दिनों से जारी घटनक्रमों को देखते हुए कई बार इस गाड़ी की पहचान पर भी सवाल उठे थे। हरियाणा पुलिस अधिकारी ने तो यहां तक कह दिया था कि अपराधी थार गाड़ी चलाते हैं। इसके बाद सोशल मीडिया पर इस बात की चर्चा तेज हो गई थी क्या सच में थार किसी खास क्लास की गाड़ी बनती जा रही है। कई लोगों का तर्क था कि महिंद्रा को इस मामले में ध्यान देना चाहिए। क्योंकि कई बार गाड़ी के साथ अपराधी वर्ग का टैग लगा जाता है, जो उनके बाजार भविष्य के लिए सही नहीं रहता।

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Upendra Thapak

लेखक के बारे में

Upendra Thapak

उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।

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