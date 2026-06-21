तमिलनाडु में एक फैक्ट्री के भीतर जोरदार धमाका, महिला मजदूर की मौत और 26 घायल
रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट्री के दो कमरे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ढहने का खतरा है, जबकि तीन कमरे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। कोविलपट्टी और विलाथिकुलम से फायर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी हुई है।
तमिलनाडु में स्थित बालाजी फायर वर्क्स फैक्ट्री में भीषण विस्फोट में एक महिला मजदूर की मौत हो गई और 26 अन्य घायल हो गए। घटना एट्टयापुरम के पास आयन राजापट्टी स्थित फैक्ट्री में उस समय हुई, जब मजदूर निर्माण कार्य में लगे थे। मृतका की पहचान नाथथुपट्टी निवासी मरियम्मल के रूप में हुई है, जो फैक्ट्री में काम करती थी। घायलों में से तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें सत्तूर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
रिपोर्ट के मुताबिक, फैक्ट्री के दो कमरे आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त हो गए हैं और ढहने का खतरा है, जबकि तीन कमरे पूरी तरह से नष्ट हो चुके हैं। कोविलपट्टी और विलाथिकुलम से फायर और रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंचकर बचाव कार्य में जुटी हुई है। अधिकारी मलबे की तलाशी ले रहे हैं ताकि यह पता चल सके कि कोई अन्य मजदूर अंदर फंसा तो नहीं है।
कूड़े के ढेर में धमाके से अफरा-तफरी
दूसरी ओर, शनिवार को मेरठ जिले के ब्रह्मपुरी क्षेत्र के समर गार्डन इलाके में 60 फुटा चौराहे के पास एक खाली भूखंड में पड़े कूड़े के ढेर में जोरदार विस्फोट हुआ, जिसके बाद आग लग गई। पुलिस ने बताया कि इस घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। यह भूखंड नरहड़ा गांव निवासी ताहिर के स्वामित्व वाला था, जहां लंबे समय से कूड़ा जमा किया जा रहा था। दोपहर के समय अचानक हुए विस्फोट के बाद आग फैल गई।
घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से आग पर काबू पाया गया। क्षेत्राधिकारी सौम्या अस्थाना ने बताया कि विस्फोट के कारणों की जांच की जा रही है। पुलिस अधीक्षक विनायक गोपाल भोसले ने कहा कि यह कूड़े में लगी आग से जुड़ा मामला लगता है, लेकिन वास्तविक कारण फॉरेंसिक रिपोर्ट आने के बाद ही पता चल सकेगा। मौके पर श्वान दस्ते और फॉरेंसिक टीम ने जले हुए अवशेष एकत्र कर जांच के लिए भेज दिए हैं।
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लेखक के बारे मेंNiteesh Kumar
पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।और पढ़ें