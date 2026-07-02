बहुत नौटंकी करती हैं… महुआ मोइत्रा पर ये क्या बोल गए TMC विधायक, निष्कासन वाला तंज भी

इससे पहले महुआ मोइत्रा ने बुधवार को आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में पार्टी की एक बैठक के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने उन पर अंडे फेंके और उनके खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने पुलिस पर भी आरोप लगाए।

पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस सांसद महुआ मोइत्रा पर अंडे फेंके जाने की खबरों पर पार्टी से बागी हुए ऋतब्रत बनर्जी ने कहा है कि महुआ मोइत्रा बहुत नौटंकी करती हैं। ऋतब्रत बनर्जी ने इस दौरान महुआ मोइत्रा पर निष्कासन वाला तंज भी कस दिया। पार्टी के बागी विधायकों के गुट की अगुवाई करने वाले ऋतब्रत बनर्जी ने कहा कि सब जानते हैं कि उन्हें संसद से क्यों निष्कासित किया गया था और उनके बारे में बात ना ही की जाए तो अच्छा है।

इससे पहले बुधवार को महुआ मोइत्रा ने सोशल मीडिया पर एक के बाद एक कई पोस्ट कर भाजपा कार्यकर्ताओं पर अंडे फेंकने और गुंडागर्दी करने का आरोप लगाया था। इस बारे में पूछे जाने पर ऋतब्रत बनर्जी ने कहा, “जहां तक महुआ मोइत्रा का सवाल है, वो बहुत नौटंकी करती हैं, जिस तरह से वे बात करती हैं। और महुआ मोइत्रा जी की बात जितनी कम की जाए उतना अच्छा है। उन्हें संसद से निष्कासित क्यों किया गया था, सब जानते हैं। इसके ऊपर टिप्पणी नहीं करूंगा।”

गौरतलब है कि दिसंबर 2023 में महुआ मोइत्रा को लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था। संसद की एथिक्स कमेटी ने उन्हें 'कैश फॉर क्वेरी' यानी पैसे लेकर संसद में सवाल पूछने के मामले में दोषी पाया था। इसके बाद सदन में उनके निष्कासन का प्रस्ताव पारित किया गया। महुआ मोइत्रा पर आरोप था कि उन्होंने कारोबारी दर्शन हीरानंदानी से महंगे उपहार और पैसे लेकर संसद में अडानी ग्रुप से जुड़े सवाल पूछे थे। ऋतब्रत बनर्जी ने इसे लेकर ही महुआ मोइत्रा पर तंज कसा। इस दौरान ऋतब्रत बनर्जी ने यह भी बताया कि उनका खेमा जल्द ही चुनाव आयोग से मिलेगा।

इससे पहले महुआ मोइत्रा ने अपने ऊपर हुए हमले का आरोप राज्य में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी पर लगाया है। बुधवार को उन्होंने बताया कि उन पर पश्चिम बंगाल के नादिया जिले के कालीगंज में हमला हुआ। तब वह TMC के दफ्तर में कार्यकर्ताओं और स्थानीय नेताओं के साथ बैठी थीं। मोइत्रा ने भाजपा के समर्थकों पर इस हमले की साजिश रचने का आरोप लगाया और इसके लिए कथित सबूत भी पेश किए। मोइत्रा ने दावा किया कि उन्होंने पार्टी कार्यालय के बाहर जमा भीड़ के बारे में पुलिस को सूचित किया था, लेकिन हमले को रोकने के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई।

उन्होंने वीडियो शेयर कर कहा, “देखिए यहां क्या हो रहा है। पुलिस तमाशा देख रही है। भाजपा वालों की भीड़ एक घंटे से लगी हुई है। मैने डीजीपी को भी फोन किया था। पर पुलिस खड़ी होकर तमाशा देख रही है। सीआरपीएफ भी देख रही है। यहां बीजेपी के लोग मुझपर अंडे और सब्जियां फेंक रहे हैं। मैं यहां की सांसद हूं और मेरे साथ यह सब हो रहा है। मैं यहां से नहीं हिलूंगी। पश्चिम बंगाल की सरकार देख लो। इसके खिलाफ कोई एक्शन होगा या नहीं।” एक अन्य वीडियो शेयर कर उन्होंने पश्चिम बंगाल के डीजीपी से भीड़ को हटाने की अपील भी की।