Explainer: UP के बाद पंजाब चले बागेश्वर धाम सरकार, पाक बॉर्डर के करीब कर रहे हनुमंत कथा; AAP पर क्यों सवाल?
जहां भाजपा और अकाली दल गठबंधन अपने गठबंधन के जरिए पंजाब में सिख-हिन्दू एकीकरण के दावे कर रहे हैं वहीं आम आदमी पार्टी ऐसे आयोजन कर हिन्दू मतदाताओं को अपने पाले में करना चाह रही है।
भगवान श्रीकृष्ण को टेढ़े-मेढ़े कहकर विवादों में फंसे बाबा बागेश्वर धाम सरकार यानी धीरेंद्र शास्त्री अब उत्तर प्रदेश के बाद दूसरे चुनावी राज्य पंजाब में कथा कर रहे हैं। पाकिस्तान सीमा के करीब पठानकोट में 22 से 24 नवंबर तक उनकी हनुमंत कथा चल रही है। अब इस पर भी विवाद छिड़ गया है क्योंकि इस कार्यक्रम का आयोजन सुजानपुर विधानसभा क्षेत्र से आगामी चुनावों में आम आदमी पार्टी (AAP)के उम्मीदवार और नेता स्वर्ण सिंह सलारिया द्वारा किया जा रहा है। पंजाब AAP प्रमुख अमन अरोड़ा कल इस कथा में शामिल हुए थे। अब आप संयोजक अरविंद केजरीवाल और पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के भी इसमें शामिल होने की उम्मीद है। इससे कुछ दिन पहले ही उन्होंने यूपी में राजा भैया के लिए 'राम कथा' पूरी की थी।
दरअसल, इस हनुमंत कथा को 2027 के पंजाब विधानसभा चुनावों से पहले हिंदू मतदाताओं को साधने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। ऐसे में आम आदमी पार्टी के नेताओं द्वारा धीरेंद्र शास्त्री का कार्यक्रम कराने पर पार्टी की वैचारिक लाइन और धर्मनिरपेक्ष छवि पर सवाल उठाए जा रहे हैं। दूसरी तरफ, पिछले हफ्ते जब बाबा बागेश्वर ने राजा भैया के लिए राम कथा की थी, तो आरोप लगा था कि वे बीजेपी के लिए समर्थन जुटाने की कोशिश कर रहे हैं। राजा भैया को योगी आदित्यनाथ का कट्टर समर्थक माना जाता है।
सलारिया हमारे यजमान
अब, बाबा पंजाब में AAP नेता के लिए कथा कर रहे हैं। हालांकि, बाबा बागेश्वर का कहना है कि वे किसी खास पार्टी का समर्थन नहीं करते हैं लेकिन चूंकि स्वर्ण सिंह सलारिया उनके 'यजमान' (मेजबान) हैं, इसलिए उन्होंने यहाँ आने का फैसला किया है। व्यवसायी से राजनेता बने सलारिया पहले कांग्रेस में थे। 2009 में वे बीजेपी में शामिल हुए और 2024 में उन्होंने AAP का दामन थाम लिया। पंजाब की सभी प्रमुख पार्टियों और नेताओं के साथ सलारिया के अच्छे संबंध हैं। शायद यही वजह है कि जब उन्होंने बाबा को कथा के लिए आमंत्रित किया, तो राज्य में किसी को भी हैरानी नहीं हुई।
मकसद हिन्दू मतदाताओं का ध्रुवीकरण
इस कथा के पीछे मूल मकसद हिन्दू मतदाताओं का ध्रुवीकरण है। जहां भाजपा और अकाली दल गठबंधन अपने गठबंधन के जरिए पंजाब में सिख-हिन्दू एकीकरण के दावे कर रहे हैं वहीं आम आदमी पार्टी ऐसे आयोजन कर हिन्दू मतदाताओं को अपने पाले में करना चाह रही है। बता दें कि पठानकोट में हिन्दू आबादी करीब 88 फीसदी है। यही वजह है कि यह क्षेत्र पंजाब के अन्य हिस्सों की तुलना में हिन्दू बहुसंख्यक क्षेत्र कहलाता है।
तीनों दलों का वर्चस्व
राजनीतिक वर्चस्व की बात करें तो 2022 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के अश्विनी कुमार शर्मा ने जीत दर्ज की थी। उन्होंने कांग्रेस के अमित विज को 7,759 वोटों के अंतर से हराया था। आम आदमी पार्टी के विभूति शर्मा तीसरे स्थान पर रहे थे। 1977 से अब तक हुए चुनावों में भाजपा ने इस सीट से पांच बार जीत दर्ज की है। 2022 में भाजपा ने कांग्रेस से यह सीट छीनी थी। पठानकोट जिले के तहत तीन विधानसभा सीटें आती हैं। सुजानपुर सीट पर कांग्रेस जबकि भोआ सीट पर आम आदमी पार्टी ने जीत दर्ज की थी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।