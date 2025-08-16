bad weather and Rain Caused Trouble on Mumbai Airport 350 flights delay two diverted मुंबई में बारिश बनी उड़ान के लिए विमान, 350 फ्लाइट्स हुईं डिले; दो को करना पड़ा डायवर्ट, India News in Hindi - Hindustan
Deepak लाइव हिन्दुस्तान, मुंबईSat, 16 Aug 2025 08:14 PM
मुंबई में बारिश के चलते काफी परेशानी हुई। इसके चलते 350 से ज्यादा फ्लाइट्स डिले हुईं। वहीं, दो फ्लाइट्स को डायवर्ट किया गया, जबकि खराब मौसम के चलते दर्जन भर से अधिक फ्लाइट्स ने एयरपोर्ट के चक्कर काटे। मुंबई एयरपोर्ट के सूत्रों ने बताया कि शहर आने वाले 15 एयरक्राफ्ट्स शनिवार सुबह हवा में ही चक्कर काटते रहे। वहीं, दो फ्लाइट्स को नागपुर और अहमदाबाद के लिए डायवर्ट कर दिया गया। यह सबकुछ देर रात 12 बजे से लेकर सुबह छह बजे तक चलता रहा।

फ्लाइट्स का शिड्यूल हुआ प्रभावित
फ्लाइटराडार से मिले आंकड़ों के मुताबिक मुंबई एयरपोर्ट से उड़ान भरने वाली 283 फ्लाइट्स ने देरी से उड़ान भरी। वहीं, 77 फ्लाइट्स अपने तय शिड्यूल से देरी से उड़ीं। यह सारी समस्या मुंबई में हुई भारी बरसात के चलते हुई। शुक्रवार रात 1 बजे से ही मुंबई में बारिश शुरू हुई। इसके बाद यह पूरे दिन चलती रही। आंकड़ों के मुताबिक शहर में 200 एमएम से ज्यादा बारिश हुई।

खराब मौसम का असर
वहीं, हवा में चक्कर लगाते वक्त एक विमान ने काफी नीचे से उड़ान भरी। इसके चलते इंडिगो एयरबस का पिछला हिस्सा रनवे को छू गया। डीजीसीए के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि इसके चलते विमान में सवार किसी भी यात्री को कोई चोट नहीं आई है। उन्होंने कहा कि खराब मौसम के चलते ऐसा हुआ होगा। इंडिगो के प्रवक्ता ने भी इसको लेकर बयान जारी किया। इसमें बताया गया कि विमान ने बाद में सुरक्षित लैंडिंग की। एयरलाइन ने बताया कि फिर से उड़ान शुरू करने से पहले विमान की जरूरी सुरक्षा जांचें कराई गईं।

