स्पाइसजेट के लिए कोढ़ में खाज! दुबई एयरपोर्ट ने रोकी चेक-इन सर्विसेज, दिल्ली-मुंबई समेत 4 उड़ानें रद्द

मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि दुबई एयरपोर्ट्स ने 12 नवंबर को स्पाइसजेट को ईमेल भेजकर कहा कि उन्हें 13 अक्टूबर से कोई भुगतान नहीं मिला है और बकाया राशि 14 मिलियन UAE दिरहम तक पहुंच गई है।

भारतीय विमानन कंपनी स्पाइसजेट इन दिनों आर्थिक संकट और परिचालन मोर्चे पर काफी चुनौतियों का सामना कर रही है। उसने उड़ानों की संख्या भी घटाई है लेकिन दुबई एयरपोर्ट ने तो उसकी साख पर ही बट्टा लगा दिया है। दरअसल, दुबई एयरपोर्ट्स, जो दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट और अल मकतूम इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मालिक है और उन्हें संचालित करता है, ने बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर स्पाइसजेट की चेक-इन सेवाओं को रोक दिया है। इसके बाद से इस एयरपोर्ट से स्पाइसजेट की उड़ानें रद्द कर दी गई हैं।

मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया है कि स्पाइसजेट पर दुबई एयरपोर्ट का करीब 14 मिलियन UAE दिरहम (यानी 35.85 करोड़ रुपये) बकाया है और इसका भुगतान नहीं किए जाने पर दुबई एयरपोर्ट ने दिल्ली, मुंबई, जयपुर और अमृतसर के लिए उड़ानें रोक दी हैं। रिपोर्ट में कहा गया है कि 12 नवंबर को अमृतसर, जयपुर, मुंबई और दिल्ली जाने वाली चार उड़ानें रद्द कर दी गईं। दूसरी तरफ, स्पाइसजेट एयरलाइन का कहना है कि वह इस मुद्दे को सुलझाने के लिए काम कर रही है, हालांकि उसने इस बारे में कोई विस्तृत जानकारी नहीं दी। कंपनी का निदेशक मंडल 18 नवंबर को नए सिरे से कोष जुटाने के प्रस्ताव पर विचार करेगा।

12 नवंबर को रोकी चेक इन सर्विसेज एयरलाइन के एक आंतरिक संदेश में बताया गया है कि ऐसा ग्राउंड-हैंडलिंग कंपनी 'डनाटा' (dnata) को भुगतान न किए जाने के कारण हुआ। संदेश में यह भी कहा गया कि ये चार उड़ानें बिना यात्रियों के 'फेरी सर्विस' के रूप में संचालित होंगी। हालांकि, 12 नवंबर को चेक-इन सेवा रोके जाने से पहले, दुबई एयरपोर्ट्स ने अहमदाबाद और दिल्ली जाने वाली स्पाइसजेट उड़ानों के लिए चेक-इन की अनुमति दी थी। इसके बाद, एयरलाइन के स्टेशन मैनेजर ने अपनी फ्लाइट ऑपरेशंस टीम को निर्देश दिया कि जब तक यह मुद्दा सुलझ नहीं जाता, तब तक दुबई से होने वाली अन्य उड़ानों को रद्द कर दिया जाए।

13 अक्टूबर से नहीं मिला कोई भुगतान मामले की जानकारी रखने वाले लोगों ने बताया कि दुबई एयरपोर्ट्स ने 12 नवंबर को स्पाइसजेट को ईमेल भेजकर कहा कि उन्हें 13 अक्टूबर से कोई भुगतान नहीं मिला है और बकाया राशि 14 मिलियन UAE दिरहम तक पहुंच गई है। दुबई एयरपोर्ट्स ने भुगतान शर्तों का लगातार पालन न किए जाने का हवाला देते हुए कहा कि वे और अधिक वित्तीय जोखिम से बचने के लिए चेक-इन सेवाओं को निलंबित कर रहे हैं। वहीं, स्पाइसजेट के एक प्रवक्ता ने कहा है कि एयरलाइन संबंधित अधिकारियों के साथ मिलकर इस मामले को सुलझा रही है। “हमारे पास पर्याप्त बैंक गारंटी कवर मौजूद है और हम यह सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे हैं कि इस मुद्दे को जल्द से जल्द सुलझा लिया जाए।”

वित्तीय कठिनाइयों का सामना कर रही कंपनी हमारे सहयोगी प्रकाशन 'मिंट' की 12 नवंबर की रिपोर्ट के अनुसार, स्पाइसजेट लगातार बढ़ती वित्तीय और परिचालन संबंधी कठिनाइयों का सामना कर रही है। एयरलाइन के बेड़े में अब केवल 12 विमान बचे हैं, जिनमें से केवल नौ ही चालू हालत में हैं। सितंबर में घरेलू बाजार में एयरलाइन की हिस्सेदारी गिरकर 0.6% रह गई, जो जनवरी में 3.9% थी। सितंबर में एयरलाइन ने लगभग 73,000 घरेलू यात्रियों को यात्रा कराई, जबकि जनवरी में यह संख्या करीब 5,92,000 थी।