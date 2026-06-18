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डील हुई, पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर आ गई बुरी खबर; ईरान ने दिया बड़ा झटका

Jagriti Kumari लाइव हिन्दुस्तान
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अमेरिका और ईरान के बीच हुए समझौते के तहत स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने पर सहमति बनी है। इसके बाद अब ईरान ने पहले दिन ही बड़ा झटका दिया है। ईरान ने खुलेआम अमेरिका की फजीहत भी की है।

डील हुई, पर स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर आ गई बुरी खबर; ईरान ने दिया बड़ा झटका

अमेरिका और ईरान के बीच युद्ध खत्म होने के बाद स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को लेकर अच्छी खबर सामने आई थी। इस डील के तहत दोनों देश स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को खोलने पर सहमत हो गए हैं। हालांकि समझौता लागू होने के पहले दिन ही ईरान ने बड़ा झटका दे दिया है। ईरान ने कहा है कि स्ट्रेट ऑफ होर्मुज युद्ध से पहले वाले स्थिति में कभी नहीं लौट सकता। ईरान ने यह भी कहा है कि 60 दिनों तक चलने वाली नेगोशिएशन के बाद इस रास्ते से गुजरने वाले जहाज से टोल वसूला जाएगा।

गौरतलब है कि बीते 28 फरवरी को ईरान और अमेरिका के बीच युद्ध शुरू होने के बाद दुनिया के सबसे प्रमुख जलमार्गों में से एक स्ट्रेट ऑफ होर्मुज से जहाज की आवाजाही ठप हो गई थी। पहले ईरान ने अमेरिका पर दबाव बनाने के लिए यहां से गुजरने वाले ने जहाज को निशाना बनाना शुरू किया। इसके बाद अमेरिका ने भी यहां नाकेबंदी लागू कर दी। युद्ध शुरू होने से पहले इस रास्ते से वैश्विक तेल व्यापार का लगभग 20 फीसदी हिस्सा गुजरता था। ऐसे में रास्ता बंद होते ही सप्लाई चेन बुरी तरह प्रभावित हुआ। इससे आयात पर निर्भर भारत समेत कई देशों में ईंधन को लेकर संकट पैदा हो गया। अब ईरान और अमेरिका के बीच समझौते से तनाव कम होने की उम्मीद थी। हालांकि ईरान ने पहले दिन ही झटका दिया है।

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क्या बोला ईरान?

ईरान के मुख्य वार्ताकार और संसद अध्यक्ष मोहम्मद बाघर गालिबफ ने सरकारी टेलीविजन पर इंटरव्यू के दौरान ये बातें कही हैं। गालिबफ ने कहा, “होर्मुज अब युद्ध-पूर्व की स्थिति में वापस नहीं जाएगा। होर्मुज पर ईरान का अधिकार है और निश्चित रूप से हम जहाजों को दी जाने वाली सेवाओं के बदले उनसे शुल्क वसूल करेंगे।” यह बयान अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस दावे के बिल्कुल उलट है, जिसमें उन्होंने कहा था कि यह जलमार्ग अब स्थायी रूप से टोल-फ्री रहेगा। फिलहाल दोनों पक्षों द्वारा जारी किए गए समझौते के आधिकारिक मसौदे के अनुसार, ईरान सिर्फ शुरुआती 60 दिनों के लिए जहाजों को बिना किसी टोल के सुरक्षित रास्ता देने पर सहमत हुआ है।

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अमेरिका की नाकामी है समझौता- गालिबफ

गालिबफ ने इस समझौते को अमेरिका के लिए एक बड़ी विफलता का नाम भी दिया है। गालिबफ ने एक बयान में कहा, “यह समझौता संयुक्त राज्य अमेरिका की विफलता का एक जीता जागता रिकॉर्ड है। दुनिया के लोग इसे खुद देखेंगे और फैसला करेंगे।”

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अमेरिका ने जताई थी चिंता

इससे पहले अमेरिका की एक खुफिया रिपोर्ट में ईरान के होर्मुज पर पावर को लेकर चिंता जताई गई थी। खुफिया अधिकारियों का मानना है कि ईरान ने साबित कर दिया है कि वह जब चाहे तब इस रास्ते को रोक कर से समुद्री यातायात में बाधा डालने का मन बना सकता है और ईरान के पास इसकी क्षमता भी है। सीएनएन ने अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट के आकलन की जानकारी रखने वाले सूत्रों के हवाले से बताया, "हमने अब ईरान को उस रास्ते का वास्तविक नियंत्रण सौंप दिया है। यह किसी भी परमाणु हथियार से भी ज्यादा ताकतवर है।"

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Jagriti Kumari

लेखक के बारे में

Jagriti Kumari

जागृति को छोटी उम्र से ही खबरों की दुनिया ने इतना रोमांचित किया कि पत्रकारिता को ही करियर बना लिया। 2 साल पहले लाइव हिन्दुस्तान के साथ करियर की शुरुआत हुई। उससे पहले डिग्री-डिप्लोमा सब जर्नलिज्म और मास कम्युनिकेशन में। भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली से पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा और संत जेवियर्स कॉलेज रांची से स्नातक के बाद से खबरें लिखने का सिलसिला जारी। खबरों को इस तरह से बताना जैसे कोई बेहद दिलचस्प किस्सा, जागृति की खासियत है। अंतर्राष्ट्रीय संबंध और अर्थव्यवस्था की खबरों में गहरी रुचि। लाइव हिन्दुस्तान में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान शानदार कवरेज के लिए इंस्टा अवॉर्ड जीता और अब बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर रोजाना कुछ नया सीखने की ललक के साथ आगे बढ़ रही हैं। इसके अलावा सिनेमा को समझने की जिज्ञासा है।

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