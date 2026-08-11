तृषा को लेकर विपक्ष ने फिर की बदजुबानी, इस बार क्या ऐक्शन लेंगे थलपति विजय?
तमिलनाडु में अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर विपक्ष की बदजुबानी थमने का नाम नहीं ले रही है। नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि के बाद इस बार एआईएडीएमके के नेता ने तृषा का नाम लेते हुए सीएम थलपति विजय पर तंज कसा है।
तमिलनाडु में अभिनेत्री तृषा कृष्णन को लेकर विपक्ष की बदजुबानी थमने का नाम नहीं ले रही है। नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि के बाद इस बार एआईएडीएमके के नेता ने तृषा का नाम लेते हुए सीएम थलपति विजय पर तंज कसा है। वरिष्ठ नेता, आरबी उदयकुमार ने पूछा है कि विजय की प्रेमिका तृषा को तमिलनाडु का डिप्टी सीएम कब बनाया जाएगा? उन्होंने कहाकि तमिलनाडु इस बात का इंतजार कर रहा है। एआईएडीएमके नेता ने यह बात पार्टी के एक कार्यक्रम के दौरान कही। इससे पहले डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन ने पार्टी समर्थकों को संबोधित करते हुए अभिनेत्री तृषा कृष्णन पर अशोभनीय टिप्पणी की थी। उस वक्त उदयनिधि को पुलिस ने उनके घर से उठाया था और थाने में बैठाकर कई घंटे तक पूछताछ की थी। बाद में देर रात उन्हें छोड़ा गया था।
नियुक्तियों पर सवाल
ताजा मामले में विपक्षी दल के नेता आरबी उदयकुमार विजय की पार्टी द्वारा हाल के दिनों में सिनेमा इंडस्ट्री में की जा रही नियुक्तियों पर बात कर रहे थे। बता दें कि प्रोड्यूसर अर्चना कलापति को हाल ही में सात सदस्यीय स्पेशल प्रदेश कमेटी में जगह दी गई है। उन्हें यह जगह तमिलनाडु हिंदू रिलिजियस एंड चैरिटेबल एंडॉवमेंट्स डिपार्टमेंट ने दी है। एआईएडीएमके नेता की इस टिप्पणी के बाद तृषा के फैन्स भड़क उठे हैं। उनकी इस अभद्र भाषा को लेकर तृषा फैन्स एसोसिएशन ने पूरे मदुरै में पोस्टर लगाए हैं। इस पोस्टर्स में नेता की इस टिप्पणी को लेकर आलोचना की गई है।
पहली बार नहीं
गौरतलब है कि यह पहली बार नहीं है जब तृषा के खिलाफ इस तरह से अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया गया है। मुख्यमंत्री विजय के साथ उनके संबंधों की अफवाह की आड़ में कई बार इस तरह टिप्पणियां होती आ रही हैं। आलम यह है कि चाहे सिनेमा इंडस्ट्री के लोग हों या सियासत के लोग, अक्सर विजय और तृषा का नाम जोड़कर निशाना बनाते रहते हैं।
नहीं आई कोई प्रतिक्रिया
हालांकि, जिन लोगों को उन्होंने निशाना बनाया, उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं आई है। वायरल हुए वीडियो में पूर्व मंत्री को यह कहते सुना जा सकता है कि तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार मुख्यमंत्री के करीबी लोगों को विभिन्न सरकारी पदों पर नियुक्त कर रही है। उन्होंने विशेष रूप से उन निर्माताओं और तकनीकी दल के सदस्यों का जिक्र किया, जिन्होंने उनकी फिल्मों में काम किया है।
उदयकुमार ने उनलोगों के नाम गिनाए, जिन्हें मंदिर ट्रस्टी, नई दिल्ली में तमिलनाडु सरकार के विशेष प्रतिनिधि, मुख्यमंत्री के निजी सचिव, राज्य फिल्म प्रशिक्षण संस्थान के प्रमुख और सरकारी सलाहकार जैसे पदों पर नियुक्त किया गया है। उन्होंने व्यंग्यात्मक लहजे में पूछा कि त्रिशा को उपमुख्यमंत्री कब नियुक्त किया जाएगा।
विवादों में घिरे थे उदयनिधि
बता दें कि कुछ दिन पहले, तमिलनाडु विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उदयनिधि स्टालिन अभिनेत्री तृषा को लेकर की गई कथित आपत्तिजनक टिप्पणी के बाद विवादों में घिर गए थे। उदयनिधि ने कावेरी जल विवाद को लेकर आयोजित विरोध प्रदर्शन को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री जोसेफ विजय पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री की उदासीनता के कारण तमिलनाडु को कावेरी का एक बूंद पानी भी नहीं मिला। रैली के दौरान उस समय विवाद खड़ा हो गया, जब भीड़ में मौजूद एक व्यक्ति ने ‘तृषा, तृषा’ के नारे लगाए। उदयनिधि ने इस पर अपना भाषण रोककर मुस्कुराते हुए कथित तौर पर ‘द्विअर्थी’ आपत्तिजनक टिप्पणी की, जिसके बाद उनका राजनीतिक विरोध शुरू हो गया।
इसके बाद तमिलनाडु की सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) ने उदयनिधि स्टालिन के खिलाफ स्थानीय पुलिस और राष्ट्रीय महिला आयोग (एनसीडब्ल्यू) दोनों जगह शिकायतें दर्ज कराईं। इस मामले में तंजावुर पुलिन से पूछताछ के लिए स्टालिन को हिरासत में ले लिया था। इस दौरान उनसे काफी देर तक पूछताछ की गई थी।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।