बड़े नेता को आया डॉन का फोन, जान से मारने की मिली धमकी; क्या कहा
जीशान सिद्दीकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उन्हें एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। खास बात है कि उनके पिता बाबा सिद्दीकी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है।
राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने दावा किया है कि धमकी फोन के जरिए दी गई है। इस संबंध में एनसीपी नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी सूचित कर दिया गया है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब उन्हें इस तरह की धमकी मिली हो। खास बात है कि साल 2024 में उनके पिता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।
एएनआई से बातचीत में जीशान ने कहा, 'मैंने मुंबई पुलि आयुक्त देवेन भारती और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस को कॉल के बारे में बता दिया है।'
ई-मेल पर मिली थी धमकी
बीते साल 22 अप्रैल को भी जीशान को एक ई मेल मिला था। एजेंसी के अनुसार, पुलिस का कहना है कि ई-मेल में जीशान को उनके पिता की ही तरह मारने की धमकी दी गई थी और बदले में 10 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। अधिकारियों ने बताया था कि धमकी देने वालों ने ऐसे ही मेल हर 6 घंटे में भेजने की भी वॉर्निंग दी थी।
तब जीशान ने आरोप लगाए थे कि मेल डी कंपनी ने भेजा था। उन्होंने कहा था, 'डी कंपनी से मेल मिला है। ऐसा इसके अंत में लिखा है। उन्होंने 10 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की है। पुलिस ने डिटेल ले ली है और बयान दर्ज कर लिए हैं। इसके चलते परिवार परेशान है।'
गैंगस्टर जीशान अख्तर से मिली धमकी
अगस्त में ही जीशान को फरार गैंगस्टर जीशान अख्तर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिस पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। वार्ता ने रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि अख्तर ने कथित रूप सोशल मीडिया पर एक वॉइस नोट के जरिए धमकी दी। कथित ऑडियो संदेश में उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली और जीशान सिद्दीकी को अपनी गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी दी। संदेश में विधायक से अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया और यह दावा किया गया कि उनके खिलाफ एक फतवा जारी किया गया है।
कौन है जीशान अख्तर
अख्तर, बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है और मुंबई अपराध शाखा और दूसरी जांच एजेंसियां उसकी तलाश में है। मुंबई अपराध शाखा ने वायरल ऑडियो क्लिप की सच्चाई का पता लगाने और उसके सोर्स का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी है।
लेखक के बारे मेंNisarg Dixit
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