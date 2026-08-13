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बड़े नेता को आया डॉन का फोन, जान से मारने की मिली धमकी; क्या कहा

By Nisarg Dixit
लाइव हिन्दुस्तान, मुंबई
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जीशान सिद्दीकी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता हैं। उन्हें एक बार फिर जान से मारने की धमकी मिली है। खास बात है कि उनके पिता बाबा सिद्दीकी की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। फिलहाल, पुलिस जांच कर रही है।

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NCP नेता जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। (ANI Video Grab)

राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी नेता जीशान सिद्दीकी को जान से मारने की धमकी मिली है। उन्होंने दावा किया है कि धमकी फोन के जरिए दी गई है। इस संबंध में एनसीपी नेता ने पुलिस में शिकायत दर्ज करा दी है। साथ ही उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस को भी सूचित कर दिया गया है। हालांकि, यह पहली बार नहीं है, जब उन्हें इस तरह की धमकी मिली हो। खास बात है कि साल 2024 में उनके पिता बाबा सिद्दीकी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी।

एएनआई से बातचीत में जीशान ने कहा, 'मैंने मुंबई पुलि आयुक्त देवेन भारती और महाराष्ट्र सीएम देवेंद्र फडणवीस को कॉल के बारे में बता दिया है।'

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ई-मेल पर मिली थी धमकी

बीते साल 22 अप्रैल को भी जीशान को एक ई मेल मिला था। एजेंसी के अनुसार, पुलिस का कहना है कि ई-मेल में जीशान को उनके पिता की ही तरह मारने की धमकी दी गई थी और बदले में 10 करोड़ रुपये की मांग की गई थी। अधिकारियों ने बताया था कि धमकी देने वालों ने ऐसे ही मेल हर 6 घंटे में भेजने की भी वॉर्निंग दी थी।

तब जीशान ने आरोप लगाए थे कि मेल डी कंपनी ने भेजा था। उन्होंने कहा था, 'डी कंपनी से मेल मिला है। ऐसा इसके अंत में लिखा है। उन्होंने 10 करोड़ रुपये की फिरौती की मांग की है। पुलिस ने डिटेल ले ली है और बयान दर्ज कर लिए हैं। इसके चलते परिवार परेशान है।'

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गैंगस्टर जीशान अख्तर से मिली धमकी

अगस्त में ही जीशान को फरार गैंगस्टर जीशान अख्तर से जान से मारने की धमकी मिली है, जिस पर बाबा सिद्दीकी की हत्या की साजिश रचने का आरोप है। वार्ता ने रिपोर्ट्स के हवाले से बताया है कि अख्तर ने कथित रूप सोशल मीडिया पर एक वॉइस नोट के जरिए धमकी दी। कथित ऑडियो संदेश में उसने बाबा सिद्दीकी की हत्या की जिम्मेदारी ली और जीशान सिद्दीकी को अपनी गतिविधियों में हस्तक्षेप करने के खिलाफ चेतावनी दी। संदेश में विधायक से अपनी सुरक्षा बढ़ाने के लिए कहा गया और यह दावा किया गया कि उनके खिलाफ एक फतवा जारी किया गया है।

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कौन है जीशान अख्तर

अख्तर, बाबा सिद्दीकी हत्या मामले में मुख्य आरोपियों में से एक है और मुंबई अपराध शाखा और दूसरी जांच एजेंसियां उसकी तलाश में है। मुंबई अपराध शाखा ने वायरल ऑडियो क्लिप की सच्चाई का पता लगाने और उसके सोर्स का पता लगाने के लिए तकनीकी जांच शुरू कर दी है।

Nisarg Dixit

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Nisarg Dixit

निसर्ग दीक्षित न्यूजरूम में करीब एक दशक का अनुभव लिए निसर्ग दीक्षित शोर से ज़्यादा सार पर भरोसा करते हैं। पिछले 4 साल से वह लाइव हिनुस्तान में डिप्टी चीफ प्रोड्यूसर के रूप में कार्यरत हैं, जहां खबरों की योजना, लेखन, सत्यापन और प्रस्तुति की जिम्मेदारी संभालते हैं। इससे पहले दैनिक भास्कर और न्यूज़18 जैसे बड़े मीडिया संस्थानों में काम कर चुके हैं, जहाँ उन्होंने ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक की भूमिकाएं निभाईं। उन्होंने माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं संचार विश्वविद्यालय से पत्रकारिता की पढ़ाई की, जिसने उनके काम करने के तरीके को व्यावहारिक और तथ्य आधारित बनाया। निसर्ग की खास रुचि खोजी रिपोर्टिंग, ब्रेकिंग स्टोरीज़ और विज़ुअल न्यूज़ स्टोरीज़ में है। वे जटिल मुद्दों को सरल भाषा और स्पष्ट तथ्यों के साथ प्रस्तुत करने में विश्वास रखते हैं। राजनीति और जांच पड़ताल से जुड़े विषयों पर उनकी मजबूत पकड़ है। निसर्ग लोकसभा चुनावों, कई राज्यों के विधानसभा चुनावों और अहम घटनाओं को कवर कर चुके हैं। साथ ही संसदीय कार्यवाही और सुप्रीम कोर्ट की महत्वपूर्ण सुनवाइयों को नियमित रूप से कवर करते हैं। गूगल जर्नलिस्ट्स स्टूडियो में भी निसर्ग योगदान देते हैं।

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