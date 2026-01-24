Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsBaba Ramdev says Slogans not help seers Shankaracharyas responsibility cow protection
नारों से कुछ नहीं होगा, संतों-शंकराचार्यों को गौरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी: बाबा रामदेव

नारों से कुछ नहीं होगा, संतों-शंकराचार्यों को गौरक्षा की जिम्मेदारी लेनी होगी: बाबा रामदेव

संक्षेप:

योग गुरु बाबा रामदेव ने शनिवार को कहा, ‘आज पतंजलि एक लाख गायों की रक्षा कर रहा है। हर शंकराचार्य को भी गौ माता की रक्षा का दायित्व लेना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने मात्र से गौ संरक्षण हासिल हो जाएगा?’

Jan 24, 2026 02:02 pm ISTNiteesh Kumar भाषा
share Share
Follow Us on

योग गुरु बाबा रामदेव ने शनिवार को कहा कि गोरक्षा के लिए केवल नारे लगाने से कुछ नहीं होगा। उन्होंने कहा कि संतों और शंकराचार्यों को गौ-संरक्षण की जिम्मेदारी लेनी चाहिए। रामदेव ने पणजी में एक योग सत्र के बाद संवाददाताओं से कहा कि गौ-संरक्षण के लिए हर प्रयास ईमानदारी और निष्ठा के साथ किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि केवल सम्मेलन आयोजित करने, नारे लगाने और गायों के नाम पर रक्तपात करने से गोरक्षा नहीं हो सकती।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें
ये भी पढ़ें:पीएम मोदी ने 61 हजार युवाओं को दी सौगात, रोजगार मेले में सौंपे गए नियुक्ति पत्र

योग गुरु ने कहा, ‘आज पतंजलि एक लाख गायों की रक्षा कर रहा है। हर शंकराचार्य को भी गौ माता की रक्षा का दायित्व लेना चाहिए। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कोसने मात्र से गौ संरक्षण हासिल हो जाएगा?’ उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी का सपना है कि भारत स्वास्थ्य के क्षेत्र में एक वैश्विक केंद्र और सनातन ज्ञान का केंद्र बने। रामदेव ने कहा कि स्वास्थ्य, कल्याण और आध्यात्मिक पर्यटन के लिए लोगों को गोवा लाने के प्रयास किए जा रहे हैं।

गोवा पर्यटन को लेकर क्या बोले बाबा रामदेव

बाबा रामदेव ने कहा, ‘आत्म-उपचार से लेकर आत्म-साक्षात्कार तक, हर चीज के लिए लोग यहां आ सकते हैं। गोवा एक खूबसूरत और आध्यात्मिक रूप से समृद्ध स्थान है। लोगों को बेहतर स्वास्थ्य के लिए यहां आना चाहिए।’ रामदेव ने घोषणा की कि राज्य सरकार के समर्थन से गोवा में पतंजलि का सबसे बड़ा वेलनेस सेंटर बनाया जाएगा। वहीं, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने गुरुवार को ‘पतंजलि इमरजेंसी एवं क्रिटिकल केयर हॉस्पिटल’ का लोकार्पण किया। यह हरिद्वार पतंजलि योगपीठ की ओर से संचालित विश्व की प्रथम एकीकृत चिकित्सा प्रणाली व योग, आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा के समन्वय का वैश्विक केंद्र है। शाह ने अस्पताल का निरीक्षण किया और उसे विश्व का प्रथम हाइब्रिड अस्पताल बताया। उन्होंने योग गुरु स्वामी रामदेव व पतंजलि योगपीठ के महामंत्री आचार्य बालकृष्ण से बातचीत कर उनकी आगामी योजनाओं के बारे में जानकारी ली।

Niteesh Kumar

लेखक के बारे में

Niteesh Kumar
नीतीश 7 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024 की कवरेज कर चुके हैं। पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से ग्रैजुएशन किया। मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। और पढ़ें
Yoga Baba Ramdev Goa
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।