'सुधर जाओ नहीं तो आंदोलन करूंगा', स्वतंत्रता दिवस पर रामदेव ने 'कॉकरोच पार्टी' से मिलाए सुर
योगगुरु रामदेव ने कहा कि देश में चारों तरफ हंगामा है। स्कूलों में बुनियादी सुविधा का अभाव है। उन्होंने कहा कि अगर सुधार नहीं हुआ तो ज्यादा आंदोलन होंगे। उन्होंने कहा, कहीं ऐसा ना हो कि मुझे फिर आंदोलन करना पड़े।
स्वतंत्रता दिवसके मौके पर आयोजिक कार्यक्रम में पत्रकारों से बात करते हुए योगगुरु रामदेव ने शिक्षा और भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार पर बड़े सवाल उठाए हैं। 'कॉकरोच जनता पार्टी' से सुर मिलाते हुए उन्होंने यहां तक कहा कि कहीं ऐसा ना हो कि उन्हें भी धरने पर बैठना पड़े। हालांकि रामदेव ने कहा कि आंदोलन के नाम पर वह अराजकता का समर्थक नहीं हूं।
'देश में चारों तरफ हंगामा'
रामदेव ने कहा, देश में चारों तरफ हंगामा है। छोटे-छोटे स्कूलों से बच्चे निकल रहे हैं और कह रहे हैं कि हमारे यहां टीचर नहीं है, लाइट नहीं है, पानी नहीं है, शौचालय नहीं है। किताबें हैं तो टीचर हैं, टीचर हैं तो किताबें नहीं हैं। किताबे हैं तो पेपर लीक हो जाता है। 10वीं-12वीं के बोर्ड के एग्जाम कहीं जुड़ते नहीं हैं। प्रतिस्पर्धी परीक्षा के आधार पर ही ऐडमिशन होते हैं।
भर्ती प्रक्रिया पर भी उठाए सवाल
रामदेव ने कहा, सरकारी नौकरियों में इंटरव्यू के दौरान 90 से 99 प्रतिशत घोटाला होता है। अपने लोगों, विचार, अपने संस्कार, संगठन, जाति, वर्ग के लोगों को ले लेते हैं और बाकी को धक्का मार देते हैं। एक तरफ हम कहते हैं कि सत्यमेव जयते और जब भर्ती की बारी आती है तो पहले ही तय हो जाता है। करोड़ों में रुपये लेते हैं।
रामदेव ने दी आंदोलन की धमकी
रामदेव ने कहा, ऐसे ही आंदोलन करना पड़ा तो देश कैसे चलेगा। इसीलिए सुधर जाओ नहीं तो देश में आंदोलन और ज्यादा भी हो सकते हैं। आंदोलन के नाम पर मैं अराजकता का समर्थन नहीं करता। लेकिन देश में घपलाबाजी बहुत है। कहीं ऐसा ना हो की बाबा रामदेव को दोबारा आंदोलन करना पड़े।
बता दें कि पेपर लीक के मामले को लेकर ही कॉकरोच जनता पार्टी ने जंतर-मंतर पर 36 दिन आंदोलन किया। इसके बाद शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को इस्तीफा देना पड़ा। वहीं अब कॉकरोच पार्टी के अभिजीत दीपके स्कूलों में बुनियादी व्यवस्था को लेकर नया अभियान सुरू करने जा रहे हैं। दीपके ने संसद की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे कॉजपा प्रदर्शनकारियों पर 20 जुलाई को हुई पुलिस कार्रवाई को लेकर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह पर निशाना साधा और कहा कि उन्हें संसद में माफी मांगनी चाहिए।
अमित शाह पर निशाना साधते हुए दीपके ने कहा, "अमित शाह संसद से क्यों भाग रहे हैं? उन्हें आना चाहिए और 20 जुलाई को हुए लाठीचार्ज के लिए संसद में माफी मांगनी चाहिए। उनके निर्देश पर पेलेट गन चलाई गईं और आंसू गैस के गोले दागे गए। वह अब संसद से क्यों भाग रहे हैं?"
लेखक के बारे मेंAnkit Ojha
विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।
राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।
अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।और पढ़ें