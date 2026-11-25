बाबा रामदेव की टिप्पणी पर धीरेंद्र शास्त्री ने जवाब दिया है। बागेश्वर बाबा बोले- रामदेव हमारे अभिभावक हैं, उनकी निंदा भी हमारे लिए आशीर्वाद है। जानिए भगवान राम-कृष्ण पर बयान से शुरू हुए विवाद में दोनों संतों ने क्या कहा और अब पूरा मामला कहां पहुंचा।

योग गुरु बाबा रामदेव और बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री के बीच बयानबाजी का मामला अब शांत होता नजर आ रहा है। बाबा रामदेव की तीखी टिप्पणी के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने पहली बार अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने रामदेव को अपना अभिभावक, वरिष्ठ और मार्गदर्शक बताया। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि स्वामी रामदेव ने उनका नाम लेकर कोई टिप्पणी नहीं की है और उनकी कही हर बात उन्हें सहज स्वीकार है। उन्होंने यहां तक कहा कि रामदेव की स्तुति और निंदा, दोनों उनके लिए आशीर्वाद के समान हैं।

धीरेंद्र शास्त्री ने एक कथा प्रोग्राम के दौरान कहा, ‘‘आज हम जब आ रहे थे तो पत्रकार बंधु हमको मिल गए। वे पूछने लगे कि पूज्य स्वामी श्री योगऋषि देवऋषि पूज्य रामदेव जी महाराज जी ने आप पर कल टिप्पणी की है। आप क्या कहना चाह रहे हैं? देखो पूज्य स्वामी जी ने हमारा नाम नहीं लिया है। वे स्वभाव में बहुत सरल हैं, महापुरुष हैं। महापुरुष तो अपने हैं, जैसे हैं अपने हैं। दोनों में बड़ा आनंद है। कोई बात हो गई होगी योगी स्वामी जी के मन में, उन्होंने बढ़िया आशीर्वाद दे दिया। ये भी आशीर्वाद है। वो हमारे बड़े हैं, अभिभावक हैं, वरिष्ठ हैं। उन्होंने हमेशा हमको स्नेह दिया। हमने हमेशा उनको अभिभावक के रूप में देखा। चार दिन पहले पूज्य स्वामी जी आए थे मंच पर। उन्होंने हमारी खूब प्रशंसा की थी। खूब बढ़िया महिमा गाई थी। चार दिन बाद पूज्य स्वामी जी ने ऐसा कहा, कोई बात उनको लगी होगी, सो उन्होंने कही होगी। हमको सहज सब स्वीकार है। दोनों में सम्मान है। हमारे लिए दोनों प्रिय हैं। पूज्य स्वामी जी ही स्तुति कर देते, वही निंदा कर देते, अपने हैं।"

क्या था पूरा विवाद? दरअसल, इस विवाद की शुरुआत भगवान श्रीकृष्ण और भगवान राम के स्वरूप को लेकर धीरेंद्र शास्त्री की एक टिप्पणी से हुई थी। मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के करेरा में 3 नवंबर को आयोजित रामकथा के दौरान धीरेंद्र शास्त्री ने दोनों देवताओं की मुद्रा और स्वरूप का जिक्र किया था। उन्होंने भगवान श्रीकृष्ण की त्रिभंग मुद्रा और बांसुरी बजाने की शैली की तुलना भगवान राम की सीधे खड़े होने वाली मुद्रा और धनुष-बाण से की थी।

इस टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद विवाद खड़ा हो गया। आलोचना के बाद धीरेंद्र शास्त्री ने सफाई देते हुए कहा था कि उनकी बातों का गलत अर्थ निकाला गया। उन्होंने यह भी स्पष्ट किया था कि उनका भगवान राम और श्रीकृष्ण के बीच कोई भेद करने का इरादा नहीं था और वह स्वयं श्रीकृष्ण के भक्त हैं।

बाबा रामदेव ने क्या कहा था? इसके बाद 23 नवंबर को झारखंड के जमशेदपुर में एक कार्यक्रम के दौरान योग गुरु बाबा रामदेव ने इस मुद्दे पर तीखी नाराजगी जताई थी। उन्होंने बिना नाम लिए एक कथावाचक पर निशाना साधते हुए कहा था कि कुछ लोग भगवान राम को महान बताने के चक्कर में भगवान श्रीकृष्ण को टेढ़ा-मेढ़ा बताने लगते हैं। रामदेव ने ऐसे लोगों को लेकर पाखंडी और धूर्त जैसे कड़े शब्दों का इस्तेमाल किया था।

उन्होंने यह भी कहा था कि कुछ कथावाचक न वेद पढ़ते हैं और न पुराणों का सही ज्ञान रखते हैं, लेकिन धार्मिक मंचों से कुछ भी बोलते रहते हैं। उनके इस बयान को धीरेंद्र कृष्ण शास्त्री की पिछली टिप्पणी से जोड़कर देखा गया और दोनों के बीच विवाद की चर्चा तेज हो गई।

बाबा रामदेव ने भी दी सफाई, बताया अपना छोटा भाई विवाद बढ़ने के बाद बाबा रामदेव ने 24 नवंबर को हरिद्वार में मीडिया से बातचीत के दौरान अपना पक्ष स्पष्ट किया। उन्होंने बताया कि सोमवार को उनकी धीरेंद्र शास्त्री से बातचीत हुई थी। रामदेव के मुताबिक, उन्होंने दो प्रमुख मुद्दों पर अपनी आपत्ति जताई।

पहला, देवी-देवताओं और अवतारी सत्ताओं की तुलना करना या उनके बीच भेदभाव दिखाना सनातन परंपरा के अनुरूप नहीं है। दूसरा, सनातन धर्म को अंधविश्वास और पाखंड से जोड़कर नहीं देखना चाहिए। उन्होंने कहा कि इन बातों से उन्हें काफी दुख पहुंचा था, इसलिए उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को अधिकारपूर्वक डांटा।

हालांकि, रामदेव ने अपने शब्दों को लेकर भी नरमी दिखाई। उन्होंने धीरेंद्र शास्त्री को अपना अनुज, पुत्र और शिष्य जैसा बताया। साथ ही कहा कि उनकी डांट को धीरेंद्र शास्त्री ने प्यार के रूप में स्वीकार किया। रामदेव ने दोनों के समर्थकों से भी विवाद को आगे नहीं बढ़ाने और एक-दूसरे के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणियां नहीं करने की अपील की।