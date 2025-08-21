उपराष्ट्रपति पद के लिए बी. सुदर्शन का नामांकन पत्र दाखिल, सोनिया गांधी समेत 80 नेता बने प्रस्तावक

Vice President election: इंडिया ब्लॉक की तरफ से पूर्व न्यायाधीश बी सुदर्शन ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। उनके प्रस्तावक के तौर पर विपक्ष के 80 सांसदों ने प्रस्तावक के तौर पर हस्ताक्षर किए।

उपराष्ट्रपति पद के चुनाव के लिए विपक्ष की तरफ से पूर्व न्यायाधीश बी. सुदर्शन रेड्डी ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। बुधवार देर रात इंडिया ब्लॉक के 80 नेताओं ने रेड्डी के नामांकन पत्र पर प्रस्तावक के रूप में अपने हस्ताक्षर किए। हस्ताक्षर करने वाले नेताओं में प्रमुख रूप से सोनिया गांधी, कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, डीएमके सांसद तिरुचि शिवा और समाजवादी पार्टी से सांसद रामगोपाल यादव जैसे नेता प्रमुख थे।

इससे पहले रेड्डी को इंडिया ब्लॉक की तरफ से उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने की। उन्होंने कहा रेड्डी को भारत के सबसे प्रतिष्ठित और प्रगतिशील न्यायविदों में से एक बताया।

जगदीप धनखड़ के स्वास्थ्य संबंधी कारणों से इस्तीफा देने के बाद उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभा पति का पद खाली हुआ है। इसके बाद सत्ताधारी एनडीए की तरफ से वर्तमान में महाराष्ट्र के राज्यपाल सीपी राधाकृष्णन को उम्मीदवार बनाया गया था। इसके बाद भाजपा समेत एनडीए घटक दलों ने समर्थन जुटाने के लिए विपक्षी पार्टियों से संपर्क साधा लेकिन कोई फायदा हुआ नहीं।

विपक्ष की तरफ से पूर्व न्यायाधीश को उम्मीदवार बना दिया गया। 9 सितंबर को होने वाले इस चुनाव में तीखे मुकाबले की उम्मीद जताई जा रही है। क्योंकि दोनों ही पक्ष अपने-अपने उम्मीदवार के लिए समर्थन जुटा रहे हैं।

नामांकन दाखिल करने से पहले रेड्डी ने इंडिया ब्लॉक की तरफ से चुनाव लड़ने के अपने फैसले पर भी बात की। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट के एक साथी न्यायाधीश ने मुझसे पूछा कि वह राजनीतिक दलदल में क्यों उतर रहे हैं। मैंने जवाब दिया कि 1971 में एक वकील के रूप में शुरू हुआ उनका यह सफर अभी भी जारी है और वर्तमान चुनौती उसी सफर का हिस्सा है। भारत के उपराष्ट्रपति का पद कोई राजनीतिक संस्था नहीं है।"