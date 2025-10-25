Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAzam Khan reminds Jail days when he feared for life of His son while Jail transfer
नहीं तो ऊपर मिलेंगे, जब आजम खान को सताने लगा बेटे की जान का डर; शेयर किया किस्सा

नहीं तो ऊपर मिलेंगे, जब आजम खान को सताने लगा बेटे की जान का डर; शेयर किया किस्सा

संक्षेप: आजम खान ने जेल में बिताए दिनों का एक किस्सा साझा किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि एक वक्त ऐसा आया था जब उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं उनके बेटे को मार न दिया जाए। आजम खान ने यह बातें कपिल सिब्बल के साथ उनके पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कही हैं।

Sat, 25 Oct 2025 07:34 PMDeepak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

आजम खान ने जेल में बिताए दिनों का एक किस्सा साझा किया है। इसमें उन्होंने बताया है कि एक वक्त ऐसा आया था जब उन्हें डर सताने लगा था कि कहीं उनके बेटे को मार न दिया जाए। आजम ने कहा कि मैं जेल में रहते हुए एनकाउंटर्स के बारे में सुन रहा था। इसलिए मैं काफी ज्यादा घबराया हुआ था। आजम खान ने यह बातें कपिल सिब्बल के साथ उनके पॉडकास्ट में बातचीत के दौरान कही हैं। बता दें कि आजम खान हाल ही में जेल से छूटे हैं। इसके बाद वह रामपुर स्थित अपने घर पर रह रहे हैं।

कब का है यह वाकया
आजम खान ने बताया कि पहले तो उन्हें, उनकी पत्नी और बेटे को एक ही जेल में रखा गया था। बाद के दिनों में तीनों को अलग-अलग कर दिया गया। यह उन दिनों की बात है जब उन्हें और उनके बेटे को सीतापुर जेल से दूसरी जेल ले जाया जा रहा था। सपा नेता ने बताया कि रात के तीन बजे हमें सोते से जगाया गया। उन्होंने कहा कि यह ऐसा अनुभव है, जिसका दर्द हर औलाद वाला महसूस कर सकता है। आजम के मुताबिक उनके लिए अलग गाड़ी आई। इसके बाद उनके बेटे अब्दुल्ला के लिए एक अलग गाड़ी आई। आजम ने बताया कि मैंने अधिकारियों से पूछा कि यह आप क्या कर रहे हैं?

अधिकारियों से पूछा था सवाल
आजम के मुताबिक उन्होंने यह भी कहा कि आप मेरे बेटे को भी मेरे साथ भेजिए। आप उसे कहां लिए जा रहे हैं? इस पर अधिकारियों ने कहा कि नहीं, आप अलग जाएंगे और यह अलग जाएंगे। आप दोनों की जेल अलग है। आजम के मुताबिक इसके बाद उन्होंने अधिकारियों से फिर पूछा कि मेरे बेटे को किस जेल में ले जाया जा रहा है? इस पर उनका जवाब था कि इसके बारे में आपको पहुंचकर पता चल जाएगा।

गले लगने के बाद बेटे से यह बोले थे आजम
वरिष्ठ सपा नेता ने बताया कि जेल में रहने हुए वह पुलिस के एनकाउंटरों के बारे में सुन रहे थे। इसलिए जब उन्हें पता चला कि बेटे को दूसरे जेल में ले जाया जा रहा है तो वह काफी घबरा गए थे। आजम के मुताबिक उस वक्त जब वह अपने बेटे से गले मिलकर जुदा हुए तो मैंने कहा-बेटे, जिंदगी रही तो मिलेंगे। नहीं रही तो ऊपर मिलेंगे। आजम खान ने बताया कि अगले दिन उन्हें तब तक चैन नहीं पड़ा, जब तक यह मामूल नहीं हो गया कि उनका बेटा जिंदा है। बता दें कि अब्दुल्ला को हरदोई जेल में रखा गया था।