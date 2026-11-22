मेरे साथ पिल्ला था, ऐसा क्यों बोले आजम? पीएम मोदी से क्या चर्चा करेंगे बालेन शाह; टॉप-5 खबरें
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए आजम खान ने एक इंटरव्यू में अपनी जेल की यात्रा के बारे में विस्तार से बात की। वहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह रविवार शाम अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए आजम खान ने एक इंटरव्यू में अपनी जेल की यात्रा के बारे में विस्तार से बात की। वहीं, नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह रविवार शाम अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। पढ़िए आज शाम की पांच बड़ी खबरें...
जेल में खाने पर क्या बोल गए आजम खान
समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता और हाल ही में जेल से अंतरिम जमानत पर रिहा हुए आजम खान ने एक इंटरव्यू में अपनी जेल की यात्रा के बारे में विस्तार से बात की। उन्होंने कहा कि एमकेट किए हुए अपने बच्चे के साथ जेल में सोना और उससे ये सुनना कि पापा, क्या हम लोग कभी छूट भी पाएंगे? ऐसा लगता था कि किसी ने खंजर जिगर में डालकर चीर दिया है। पूरी खबर
चीन को झटका दे भारत पहुंचे नेपाल के पीएम बालेन शाह
नेपाल के प्रधानमंत्री बालेन शाह रविवार शाम अपनी पहली आधिकारिक भारत यात्रा पर नई दिल्ली पहुंचे। मार्च में प्रधानमंत्री पद की जिम्मेदारी संभालने के बाद यह उनका पहला भारत दौरा है। विदेश मंत्रालय के मुताबिक, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निमंत्रण पर बालेन शाह भारत आए हैं। उनकी यह यात्रा सोमवार को समाप्त होगी और कुल मिलाकर एक दिन से कुछ अधिक समय तक चलेगी। पूरी खबर
शिव-पार्वती की मूर्ति शेयर कर BJP-RSS पर बरसे राहुल गांधी
कांग्रेस नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने रविवार को बीजेपी और आरएसएस पर तीखा हमला बोला। उन्होंने दोनों संगठनों पर भारतीय आध्यात्मिक और धार्मिक परंपराओं को नहीं समझने का आरोप लगाया। राहुल गांधी ने कहा कि भारतीय आध्यात्मिक परंपराओं को जितना गहराई से समझने की कोशिश कर रहे हैं, उतना ही साफ होता जा रहा है कि BJP और RSS को इन परंपराओं की बिल्कुल समझ नहीं है। पूरी खबर
मैच बचाना अभी काफी दूर की बात है, न्यूजीलैंड को सताने लगा डर
न्यूजीलैंड के बल्लेबाज रचिन रविंद्र ने स्वीकार किया कि पहले टेस्ट के चौथे दिन रविवार को वेलिंगटन में भारतीय बल्लेबाजों के शानदार प्रदर्शन से उनकी टीम 'बैकफुट' पर चली गई थी। भारत ने अपनी पहली पारी नौ विकेट पर 720 रन बनाकर समाप्त घोषित की और इस तरह से पहली पारी में 352 रन की बढ़त बनाई। न्यूजीलैंड ने अपनी पहली पारी में 368 रन बनाए थे।न्यूजीलैंड ने चौथे दिन का खेल समाप्त होने के समय अपनी दूसरी पारी में दो विकेट पर 119 रन बनाए हैं। डेवोन कॉनवे और रविंद्र अभी क्रीज पर हैं और उनकी टीम भारत से 233 रन पीछे है। पूरी खबर
क्या अनंत अंबानी ने शाहरुख खान से कहा- चुप बैठ?
बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान और बिजनेस टायकून अनंत अंबानी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में अनंत अंबानी सदगुरु जग्गी वासुदेव से मिलते नजर आ रहे हैं, और इसी दौरान शाहरुख खान वहीं पर खड़े हुए हैं। वीडियो में देखा जा सकता है कि अनंत अंबानी सदगुरु से मिलने को लेकर काफी एक्साइटेड हैं। वह उन्हें गले लगा लेते हैं और उनसे बातें कर रहे हैं। पूरी खबर
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।