बंगाल में आज से 'आयुष्मान भारत' की शुरुआत, एक साथ चलेंगी 3 योजनाएं; जानें क्या-क्या लाभ
आयुष्मान भारत के साथ ही रविवार को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को भी रोल आउट किया जाएगा। यह राज्य सरकार की अपनी योजना है, जिसे उन नागरिकों के लिए तैयार किया गया है जो आयुष्मान भारत के लिए पात्र नहीं हैं।
Ayushman Bharat in Bengal: पश्चिम बंगाल में आज से आयुष्मान भारत योजना की शुरुआत होने जा रही है। मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी रविवार को नेताजी इनडोर स्टेडियम से केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी स्वास्थ्य बीमा योजना आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना की शुरुआत करेंगे। स्वास्थ्य विभाग के सूत्रों के अनुसार, बंगाल में आयुष्मान भारत योजना के तहत अब तक लगभग 3.39 करोड़ लाभार्थियों का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अधिक से अधिक पात्र लोगों को इसके दायरे में लाए जाने के कारण इस संख्या में और बढ़ोतरी होने की संभावना है।
आयुष्मान भारत के साथ ही रविवार को मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना को भी रोल आउट किया जाएगा। यह राज्य सरकार की अपनी योजना है, जिसे उन नागरिकों के लिए तैयार किया गया है जो आयुष्मान भारत के लिए पात्र नहीं हैं। इस योजना के तहत अब तक करीब 80 लाख लोग अपना रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं।
एक साथ चलेंगी तीन योजनाएं
पश्चिम बंगाल के स्वास्थ्य मंत्री शरदवत मुखर्जी ने शुक्रवार को बताया कि राज्य सरकार फिलहाल तीन स्वास्थ्य बीमा योजनाओं का एक साथ संचालन करेगी। उनमें आयुष्मान भारत, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना और तृणमूल कांग्रेस सरकार के समय शुरू की गई स्वास्थ्य साथी योजना शामिल है। स्वास्थ्य मंत्री के अनुसार, यह व्यवस्था कम से कम अगले दो से तीन महीनों तक बनी रहेगी। इसके बाद स्वास्थ्य साथी योजना को चरणबद्ध तरीके से समाप्त कर दिया जाएगा। जब तक लोग आयुष्मान भारत या नई योजना में ट्रांसफर नहीं हो जाते हैं तब तक वे स्वास्थ्य साथी के तहत कवर रहेंगे।
योजनाओं की प्रमुख विशेषताएं
आयुष्मान भारत और मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना दोनों के तहत प्रत्येक परिवार को प्रति वर्ष 5 लाख तक का स्वास्थ्य बीमा कवर मिलेगा। परिवार के सभी सदस्य इन योजनाओं में शामिल हो सकते हैं, इसके लिए सदस्यों की संख्या की कोई सीमा तय नहीं की गई है। आयुष्मान भारत योजना में अस्पताल में भर्ती के दौरान होने वाले खर्चों के अलावा भर्ती से 3 दिन पहले और अस्पताल से डिस्चार्ज होने के 15 दिनों बाद तक के इलाज, दवाइयों, टेस्ट और फिजियोथेरेपी का खर्च भी शामिल रहेगा। आयुष्मान भारत योजना के तहत पहले से मौजूदसभी बीमारियों का इलाज भी पहले दिन से कवर किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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