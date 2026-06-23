जान भी गई और पैसे भी ठगे! आयुष्मान कार्ड होने पर भी वसूले लाखों, अब अस्पताल भरेगा जुर्माना
आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद रोहतक के निजी अस्पताल ने मरीज से इलाज के 7.25 लाख रुपये वसूले। पति की मौत के बाद पत्नी ने कंज्यूमर कोर्ट में लंबी लड़ाई जीती। अब अस्पताल को लौटाने होंगे 5.5 लाख रुपये।
हरियाणा से एक ऐसा मामला सामने आया है, जो आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थियों के लिए एक बड़ी जीत है और मनमानी करने वाले अस्पतालों के लिए एक सबक। एक निजी अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद एक मरीज से इलाज के नाम पर 7.25 लाख रुपये वसूल लिए। इलाज के बाद मरीज की मौत हो गई। इसके बाद जब विधवा पत्नी ने न्याय के लिए आवाज उठाई, तो उपभोक्ता अदालत ने अस्पताल को कड़ी फटकार लगाई। कोर्ट ने अस्पताल को 5 लाख रुपये रिफंड करने के साथ-साथ मुआवजा और अदालती खर्च भरने का आदेश दिया है।
क्या है पूरा मामला?
इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, महिला के पति को 12 जून 2024 को पेट दर्द और सांस लेने में भारी तकलीफ हुई थी। शुरुआत में उन्हें भिवानी ले जाया गया और फिर 13 जून को रोहतक के पॉजिट्रॉन अस्पताल में भर्ती कराया गया। मरीज और उसकी पत्नी आयुष्मान भारत योजना के लाभार्थी थे, जिसके तहत उन्हें 5 लाख रुपये तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलनी थी।
शिकायत के मुताबिक, आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अस्पताल ने महिला से 7.25 लाख रुपये की भारी रकम यह कहकर वसूल ली कि योजना के तहत अप्रूवल मिलने के बाद पैसे रिफंड कर दिए जाएंगे। महिला ने अपने पति की जान बचाने के लिए रिश्तेदारों से कर्ज लेकर यह रकम चुकाई।
दुर्भाग्य से, मरीज की हालत में कोई सुधार नहीं हुआ और 25 जून 2024 को उसे अस्पताल से डिस्चार्ज कर दिया गया। अगले ही दिन (26 जून) मरीज की मौत हो गई।
अस्पताल ने रिफंड देने से किया इनकार
पति की मौत के बाद जब महिला ने अस्पताल से 5 लाख रुपये रिफंड मांगे, तो अस्पताल ने पैसे लौटाने से साफ इनकार कर दिया। अस्पताल ने दावा किया कि वे आयुष्मान योजना के तहत इस बीमारी का इलाज नहीं करते हैं। इसके बाद महिला ने चरखी दादरी जिला उपभोक्ता आयोग का दरवाजा खटखटाया।
अस्पताल ने बचाव में क्या दी दलील?
अस्पताल ने कोर्ट में अपना बचाव करते हुए महिला की शिकायत को झूठा और पैसे ऐंठने की कोशिश बताया। अस्पताल की तरफ से दी गई दलीलें इस प्रकार थीं।
अस्पताल ने कहा कि वह आयुष्मान योजना के तहत सिर्फ कार्डियोलॉजी (हृदय रोग) और कार्डियो-थोरेसिक सर्जरी के लिए पैनल में शामिल है। चूंकि मरीज 'एक्यूट गैस्ट्रोएंटेराइटिस' और 'सेप्सिस' से पीड़ित था, इसलिए उसका इलाज योजना के तहत कवर नहीं होता था।
अस्पताल ने कहा कि इलाज से पहले परिजनों को यह बात बता दी गई थी और सहमति के बाद ही मरीज को 'कैश पेशेंट' (नकद भुगतान वाले मरीज) के तौर पर भर्ती किया गया था।
कंज्यूमर कोर्ट ने अस्पताल की दलीलों को किया खारिज
चरखी दादरी जिला उपभोक्ता आयोग के पीठासीन सदस्य मनजीत सिंह नरयाल ने अस्पताल की सभी दलीलों को खारिज कर दिया। 3 जून को दिए गए अपने आदेश में आयोग ने पाया कि अस्पताल ने ऐसा कोई दस्तावेजी सबूत पेश नहीं किया जो यह साबित करे कि मरीज का इलाज आयुष्मान योजना के दायरे से बाहर था।
अस्पताल और प्राधिकरण के बीच हुए समझौते (MOU) के 'क्लॉज 13' में 'चिकित्सा उपचार' को बहुत व्यापक रूप से परिभाषित किया गया है। यह सिर्फ हृदय रोगों तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें बीमारी का डायग्नोसिस, इलाज और जीवन रक्षक प्रक्रियाएं शामिल हैं।
कोर्ट ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा, "एक योग्य लाभार्थी से इतनी बड़ी रकम वसूलना सेवा में साफ तौर पर कमी और अनुचित व्यापार व्यवहार है। अस्पताल के इस रवैये ने आर्थिक रूप से कमजोर नागरिकों के लिए बनी इस कल्याणकारी योजना के मूल उद्देश्य को ही खत्म कर दिया है।"
अब अस्पताल को चुकाने होंगे कितने रुपये?
उपभोक्ता अदालत ने विधवा महिला के हक में फैसला सुनाते हुए पॉजिट्रॉन अस्पताल को निम्नलिखित भुगतान करने के निर्देश दिए हैं-
5 लाख रुपये: इलाज के नाम पर वसूली गई अतिरिक्त रकम का रिफंड।
50,000 रुपये: महिला को हुए मानसिक उत्पीड़न, भावनात्मक आघात और अनुचित व्यापार व्यवहार के लिए मुआवजा।
10,000 रुपये: मुकदमेबाजी (अदालती खर्च) की लागत।
इस तरह, लंबी कानूनी लड़ाई के बाद अब अस्पताल को महिला को कुल 5.60 लाख रुपये का भुगतान करना होगा। कोर्ट का यह फैसला उन लोगों के लिए एक बड़ी नजीर है, जिन्हें सरकारी योजनाओं के बावजूद अस्पतालों की मनमानी का शिकार होना पड़ता है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें