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छोटी मछली पकड़ाई लेकिन मगरमच्छ नहीं, आखिरी सांस तक लडूंगा; राम मंदिर चंदा चोरी पर दिग्विजय सिंह

Niteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
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दिग्विजय सिंह ने कहा, ‘आज हर कोई भगवा पहनकर व्यापार कर रहा है। धर्म कोई व्यापार की वस्तु नहीं है। राजनीति बांटती है, जबकि धर्म जोड़ता है। आरएसएस से हमारा केवल एक मतभेद है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए।’

छोटी मछली पकड़ाई लेकिन मगरमच्छ नहीं, आखिरी सांस तक लडूंगा; राम मंदिर चंदा चोरी पर दिग्विजय सिंह

कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने अयोध्या के राम मंदिर में चंदा विवाद पर तीखा हमला बोला है। मंगलवार को उन्होंने कहा कि छोटी मछली पकड़ी गई लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़ा गया। दिग्विजय ने कहा, 'भारत में सनातन धर्म में भगवान राम का एक अलग महत्व है। वे हमारे एक आदर्श हैं, भगवान राम के प्रति आस्था है। हम भगवान राम के भक्त हैं। हमें इस बात की प्रसन्नता है कि गोरखनाथ मठ के प्रमुख आज वहां (उत्तर प्रदेश) के मुख्यमंत्री हैं, जिस गोरखनाथ मठ ने राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ी। कहने का अर्थ ये है कि ये विषय हमारे लिए भी आस्था से जुड़ा है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद सर्वसम्मति हो गई कि मुस्लिम पक्ष के लिए 5 एकड़ जमीन दी गई जिस पर निर्माण अभी तक नहीं हुआ लेकिन मंदिर का निर्माण हो गया।'

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दिग्विजय सिंह ने कहा कि मंदिर बनाने की जिम्मेदारी नृपेंद्र मिश्रा की थी जो प्रधानमंत्री के विश्वसनीय माने जाते हैं। वे खुद कह रहे हैं कि लूट हुई है। अब निर्माण कार्य में भी घोटाला सामने आ रहा है। क्या नृपेंद्र मिश्रा भी इसमें शामिल हैं? जब तक ये प्रकरण सामने नहीं आया तब तक आप चुप क्यों रहे? चंपत राय जैसे लोग प्रधानमंत्री की छवि को खराब कर रहे हैं। 40 दिनों में 71 बार पैसा निकाला गया है। नेशनल हेराल्ड मामले में तो नकदी का लेन-देन ही नहीं हुआ है लेकिन उस पर आपने ED लगा दी। लेकिन इस मामले में जहां खुलेआम पैसे का लेन-देन किया जा रहा है, तब ED कहां है?

दिग्विजय सिंह बोले- जवाबदेही तय नहीं की गई

कांग्रेस नेता ने कहा कि कल जो हुआ हम ये पहले से जानते थे लेकिन जवाबदेही तय नहीं की गई और इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। उन्होंने कहा, 'हैरानी इस बात की है कि खुद कोषाध्यक्ष कह रहे हैं कि उन्हें चेक पर हस्ताक्षर करने का अधिकार नहीं था। इसमें छोटी मछली पकड़ी गई लेकिन मगरमच्छ नहीं पकड़े गए। हम बहुत दुखी हैं। मैं अपनी आखिरी सांस तक इसकी लड़ाई लडूंगा, इसमें कोई राजनीति नहीं होगी। मेरी जो पदयात्रा होगी इसमें किसी पार्टी का झंडा नहीं होगा।'

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दिग्विजय सिंह ने कहा, 'सिंधियों का क्या हुआ? उन गरीब लोगों ने दो-दो क्विंटल वजन की 200 पत्थर की पट्टियां दी थीं। उन्हें तो रसीद तक नहीं दी गई। सिंधी लोग आपके इतने बड़े भक्त हैं। ये लोग किसी को नहीं छोड़ते और किसी को छोड़ेंगे भी नहीं। ये भ्रष्ट लोग हैं, जिन्होंने धर्म को व्यापार बना दिया है। मेरे गुरु ने मुझे दीक्षा दी थी और वह द्वारका पीठ व ज्योतिर्मठ दोनों के शंकराचार्य रहे। वे कहा करते थे कि जो व्यक्ति भगवा वस्त्र पहनकर व्यापार करता है, उसका विरोध करना चाहिए। शास्त्रों में कहा गया है कि यदि राजा किसी को भगवा पहनकर व्यापार करते देखे तो उसके गले में पत्थर बांधकर नदी में फेंक देना चाहिए। मैंने उनसे कहा कि ऐसा करूंगा तो मुझ पर हत्या का मामला लग जाएगा।'

हर कोई भगवा पहनकर व्यापार कर रहा: दिग्विजय सिंह

कांग्रेस नेता ने कहा, 'आज हर कोई भगवा पहनकर व्यापार कर रहा है। धर्म कोई व्यापार की वस्तु नहीं है। राजनीति बांटती है, जबकि धर्म जोड़ता है। आरएसएस से हमारा केवल एक मतभेद है कि सभी धर्मों का सम्मान होना चाहिए। सनातन धर्म वही है जो सभी आस्थाओं का आदर करे। किसी धर्म के खिलाफ मत बोलिए और उसके अनुयायियों के साथ अन्याय मत कीजिए। हिंदू शब्द हमारे धर्म का नाम नहीं है, यह वास्तव में फारसी शब्द है, जबकि आप इसी शब्द के आधार पर हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं।'

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उन्होंने एसआईटी जांच पर भी सवाल उठाते हुए कहा, 'मैं खुद दस साल मुख्यमंत्री रहा हूं, इसलिए जानता हूं कि एसआईटी कैसे बनती है, उसमें कौन अधिकारी और कर्मचारी होते हैं। किसे बचाना है और किसे नहीं बचाना है, यह भी तय किया जाता है। इस पर मोदी जी और मोहन भागवत जी दोनों का दबाव है। मैं अखिलेश जी को बधाई देता हूं कि उन्होंने इस मुद्दे को सामने लाया।' उन्होंने कहा कि मैं धर्म को समझता हूं, सनातन धर्म को भी समझता हूं। मैं भाजपा, वीएचपी और आरएसएस को भी समझता हूं। अब मेरा मिशन धर्म की रक्षा करना है और अंतिम सांस तक धर्म की रक्षा करूंगा।

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लेखक के बारे में

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पत्रकार नीतीश कुमार 8 साल से अधिक समय से मीडिया इंडस्ट्री में एक्टिव हैं। जनसत्ता डिजिटल से बतौर कंटेंट प्रोड्यूसर शुरुआत हुई। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने से पहले टीवी9 भारतवर्ष और दैनिक भास्कर डिजिटल में भी काम कर चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को खबरें लिखने के साथ ग्राउंड रिपोर्टिंग का शौक है। लाइव हिन्दुस्तान यूट्यूब चैनल के लिए लोकसभा चुनाव 2024, दिल्ली विधानसभा चुनाव 2025 और बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की कवरेज कर चुके हैं। फिलहाल लाइव हिन्दुस्तान के लिए नेशनल और इंटरनेशनल सेक्शन की खबरें लिखते हैं। पत्रकार नीतीश कुमार को ब्रेकिंग न्यूज लिखने के साथ खबरों का गहराई से विश्लेषण करना पसंद है। राजनीति से जुड़ी खबरों पर मजबूत पकड़ और समझ रखते हैं। समसामयिक राजनीतिक मुद्दों पर कई सारे लंबे लेख लिख चुके हैं। पत्रकार नीतीश कुमार ने पत्रकारिता का पढ़ाई IIMC, दिल्ली (2016-17 बैच) से हुई। इससे पहले दिल्ली यूनिवर्सिटी के महाराजा अग्रसेन कॉलेज से पत्रकारिता में ग्रेजुएशन किया। पत्रकार नीतीश कुमार मूल रूप से उत्तर प्रदेश के मऊ जिले के रहने वाले हैं। राजनीति, खेल के साथ सिनेमा में भी दिलचस्पी रखते हैं। फिल्में देखना और रिव्यू करना व उन पर चर्चा करना हॉबी है।

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