राम मंदिर चोरी विवाद: SC का तुरंत सुनवाई से इनकार, अब इस दिन पर टिकीं निगाहें
अयोध्या राम मंदिर ट्रस्ट में कथित वित्तीय अनियमितताओं की CBI जांच वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार किया। अदालत ने वकील को 29 जून को दोबारा मामला पेश करने का निर्देश दिया।
अयोध्या स्थित राम मंदिर के चढ़ावे में हुए कथित घोटाले को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से साफ इनकार कर दिया। कोर्ट ने याचिकाकर्ता के वकील से कहा कि वह इस संबंध में 29 जून को याचिका मेंशन करे। यह पूरा प्रकरण राम मंदिर के लिए आए दान और चंदे के प्रबंधन में कथित धांधली, कुप्रबंधन और गायब हुए फंड से जुड़ा है।
पूरा मामला क्या है?
यह विवाद हाल ही में तब गहराया जब ट्रस्ट के अकाउंटिंग विभाग से जुड़े एक पूर्व कर्मचारी, महिपाल सिंह ने चंदे और दान की रकम के प्रबंधन में भारी अनियमितताओं का आरोप लगाया। यह आरोप लगाया गया है कि दान की रकम को बैंक में जमा करने की जिम्मेदारी एक ऐसे व्यक्ति के पास थी, जिसकी संपत्ति में अचानक अप्रत्याशित वृद्धि देखी गई। इस व्यक्ति को ट्रस्ट के एक वरिष्ठ पदाधिकारी का ड्राइवर बताया गया है। इसके अलावा, दान पेटी में आए सोने-चांदी के आभूषणों और अन्य कीमती वस्तुओं के उचित रिकॉर्ड न होने के भी आरोप लगाए गए हैं।
मामले के तूल पकड़ने और राजनीतिक बयानबाजी शुरू होने के बाद, प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) ने भी इस पर संज्ञान लिया। इसके बाद ट्रस्ट के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने अयोध्या का दौरा कर स्थिति की समीक्षा की और ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष गोविंद देव गिरि के नेतृत्व में एक आंतरिक जांच समिति का भी गठन किया गया है, जो सीसीटीवी फुटेज और दान की प्रक्रियाओं की जांच कर रही है।
याचिकाकर्ताओं की मुख्य मांगें
सुप्रीम कोर्ट में यह जनहित याचिका (PIL) अधिवक्ता अजय कुमार राय और दिनेश कुमार यादव ने दायर की है। याचिका में कई गंभीर चिंताएं जताते हुए ये मांगें की गई हैं-
- मामले की जटिलता और वित्तीय फोरेंसिक जांच की जरूरत को देखते हुए, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो (CBI) के नेतृत्व में एक विशेष जांच दल (SIT) का गठन किया जाए।
- याचिकाकर्ताओं का तर्क है कि बिना नियमित आपराधिक मामला (FIR) दर्ज किए जांच शुरू करने से सबूतों की कानूनी मान्यता कमजोर होती है, इसलिए तुरंत एफआईआर दर्ज की जाए।
- सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई है कि वह ट्रस्ट और उत्तर प्रदेश सरकार को दान रजिस्टर, ऑडिट रिपोर्ट, बैंक रिकॉर्ड, सीसीटीवी फुटेज और डिजिटल डेटा को सुरक्षित रखने का निर्देश दे, ताकि सबूतों के साथ कोई छेड़छाड़ या नष्ट करने की कोशिश न हो सके।
- देश-विदेश के लाखों श्रद्धालुओं की आस्था और विश्वास को बनाए रखने के लिए दान के प्रबंधन और उपयोग का एक सख्त विनियामक और ऑडिट तंत्र स्थापित किया जाए।
यूपी सरकार की SIT जांच पर सवाल
इस पूरे विवाद के सामने आने के बाद, उत्तर प्रदेश सरकार ने 13 जून को लखनऊ के मंडलायुक्त विजय विश्वास पंत की अध्यक्षता में तीन सदस्यीय SIT (विशेष जांच दल) का गठन किया था। हालांकि, याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट में इस SIT की उपयोगिता पर सवाल उठाए हैं।
- राज्य सरकार की SIT ने बिना कोई एफआईआर दर्ज किए ही जांच शुरू कर दी है, जिससे भविष्य में कोर्ट में सबूतों को चुनौती दी जा सकती है।
- याचिकाकर्ताओं का दावा है कि प्रशासनिक अधिकारियों वाली यह SIT जटिल वित्तीय घोटालों, फंड के फ्लो को ट्रैक करने और फोरेंसिक ऑडिट करने में पूरी तरह सक्षम नहीं हो सकती।
सुप्रीम कोर्ट द्वारा तत्काल सुनवाई से इनकार करने के बाद, अब सभी की निगाहें 29 जून पर टिकी हैं। उस दिन यह तय होगा कि क्या सर्वोच्च न्यायालय इस मामले में हस्तक्षेप करते हुए सीबीआई जांच का आदेश देता है, या फिर राज्य सरकार द्वारा गठित मौजूदा SIT को ही अपनी जांच आगे बढ़ाने की अनुमति मिलती है।
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लेखक के बारे मेंAmit Kumar
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अमित ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), दिल्ली से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा और गुरु जम्भेश्वर विश्वविद्यालय से जनसंचार में मास्टर डिग्री हासिल की है। उन्होंने यूनिसेफ और ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों से हेल्थ जर्नलिज्म का सर्टिफिकेशन भी प्राप्त किया है। एआई-असिस्टेड कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन और एडिटोरियल प्लानिंग में उनकी विशेषज्ञता उन्हें आज के आधुनिक न्यूज रूम के लिए एक अनिवार्य स्तंभ बनाती है। पेशेवर जीवन से इतर, अमित एक जुनूनी घुमक्कड़ हैं जिन्हें हार्डकोर ट्रेकिंग और फोटोग्राफी का शौक है, साथ ही वे ऐतिहासिक और वास्तविक जीवन पर आधारित सिनेमा देखने के भी शौकीन हैं।और पढ़ें