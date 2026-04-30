बंगाल चुनाव एग्जिट पोल्स में बड़ा ट्विस्ट, Axis My India ने खड़े किए हाथ; कहा- जारी नहीं करेंगे डेटा
West Bengal Exit Poll: Axis My India ने कहा है कि वह पश्चिम बंगाल के लिए एग्जिट पोल के आंकड़े जारी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पर्याप्त रूप से प्रतिनिधि सैंपल नहीं मिल पाया है।
Axis My India West Bengal Exit Poll: पश्चिम बंगाल में दूसरे और आखिरी चरण का चुनाव संपन्न होने के बाद बुधवार (29 अप्रैल) को कई एजेंसियों ने अपने-अपने एग्जिट पोल के आंकड़े जारी किए थे लेकिन Axis My India ने ऐसा नहीं किया था। एजेंसी ने बुधवार को कहा था कि उनके सैम्पल साइज बहुत छोटे हैं, इसलिए इसके आकंड़े गुरुवार की शाम जारी किए जाएंगे लेकिन अब कंपनी के प्रबंध निदेशक प्रदीप गुप्ता ने कहा है कि उनकी कंपनी यानी Axis My India पश्चिम बंगाल पर एग्जिट पोल के आंकड़े जारी नहीं करेगी क्योंकि उसे पर्याप्त संख्या में प्रतिनिधि सैम्पल नहीं मिल पाया है।
NDTV से बात करते हुए प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बंगाल का एग्जिट पोल जारी नहीं करने की मुख्य वजह सर्वे के प्रतिभागियों का उत्तर नहीं देना है। उन्होंने बताया कि सर्वे में करीब 60 फीसदी लोगों ने यह नहीं बताया कि उन्होंने किसे वोट किया है। लिहाजा ये निर्णय लिया गया है कि कंपनी एग्जिट पोल सर्वे के आंकड़े जारी नहीं करेगी। गुप्ता ने कहा, "देखिए, Axis My India का तरीका लोगों से आमने-सामने बात करना है। और जब हमने पहले चरण के बाद बात करने की कोशिश की, तो करीब 60-70 फीसदी लोगों ने अपनी जुबां पर ताले लगा लिए थे। वे 'हां' या 'नहीं' कहने के लिए भी तैयार नहीं थे।" उन्होंने इसे भय का माहौल से भी जोड़ा है।
छोटे सैंपल साइज पर आंकड़े का अनुमान लगाना सही नहीं
गुप्ता ने एक दिन पहले कहा था, "बंगाल में चुनावों के संदर्भ में कोई भी किसी से बात करने को तैयार नहीं है। इसलिए, जब तक हमारा सैम्पल साइज बड़ा नहीं हो जाता, तब तक हम 20-30 प्रतिशत सैम्पल के आधार पर अनुमान नहीं लगा सकते। इतने छोटे सैंपल साइज पर आंकड़े का अनुमान लगाना सही नहीं लगता। इसके लिए, हम गुरुवार को एक बार फिर कोशिश करेंगे। शायद अब जब चुनाव हो चुके हैं, तो लोग ज़्यादा सहज महसूस करेंगे।" लेकिन अब गुप्ता ने कहा है कि इस बात की संभावना है कि Axis My India अब बंगाल के अपने आंकड़े जारी न करे।
बंगाल में कुल मतदान 92.47 प्रतिशत
बता दें कि दो चरणों में हुए बंगाल विधानसभा चुनाव में कुल मतदान 92.47 प्रतिशत दर्ज किया गया। पहले चरण में 93.13 प्रतिशत और दूसरे में 91.66 प्रतिशत मतदान हुआ। यह स्वतंत्रता के बाद का अब तक का सर्वाधिक मतदान है। इसने 2011 के 84 प्रतिशत मतदान के रिकॉर्ड को भी पार कर लिया, जब बनर्जी पहली बार सत्ता में आई थीं और 34 वर्षों के वाम मोर्चा शासन का अंत हुआ था।
ममता बनर्जी के लिए साख का सवाल
बनर्जी के लिए यह चुनाव उनके राजनीतिक जीवन की निर्णायक लड़ाई माना जा रहा है। लगातार तीन कार्यकाल और डेढ़ दशक तक सत्ता में रहने के बाद वह न केवल सत्ता बरकरार रखने बल्कि अपने स्थापित राजनीतिक ढांचे की रक्षा के लिए भी संघर्ष कर रही हैं। तृणमूल कांग्रेस और बनर्जी के बीच अंतर लगभग समाप्त हो चुका है। इस बीच बुधवार को जारी कुछ एग्जिट पोल सर्वे में भारतीय जनता पार्टी (BJP) की जीत का अनुमान लगाया गया है, जबकि कुछ अन्य सर्वे बताते हैं कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के नेतृत्व वाली तृणमूल कांग्रेस (TMC) सत्ता में बनी रहेगी।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।