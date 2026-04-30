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Axis My India ने बताया बंगाल में क्यों फेल हुई उनकी एग्जिट पोल एक्सरसाइज, मतदाताओं में था कैसा भय?

Apr 30, 2026 08:34 pm ISTPramod Praveen लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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Axis My India Bengal Exit Poll Exercise: प्रदीप गुप्ता ने बताया कि बंगाल में मैं भी गया था। वहां करीब 70 से 80 फीसदी लोग मुंह खोलने तक तैयार नहीं थे। वोट किसको दिया इस पर बात करना या ये बताना तो बहुत दूर की बात है।

Axis My India ने बताया बंगाल में क्यों फेल हुई उनकी एग्जिट पोल एक्सरसाइज, मतदाताओं में था कैसा भय?

Axis My India Bengal Exit Poll Exercise: पांचों राज्यों के विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद बुधवार (29 अप्रैल) की शाम तमाम एजेंसियों ने अपने-अपने एग्जिट पोल सर्वे के अनुमान जारी किए थे। मशहूर सर्वे एजेंसी Axis My India ने भी यह कवायद की लेकिन इस एजेंसी ने पश्चिम बंगाल के लिए कोई सर्वे अनुमान जारी नहीं किए। Axis My India के संस्थापक और प्रबंध निदेशक ने बुधवार को बताया था कि वहां का सैम्पल साइज बहुत छोटा था, इसलिए बुधवार की जगह गुरुवार को सर्वे के आंकड़े जारी किए जाएंगे, ताकि इस दौरान कुछ और सैम्पल इकट्ठे किए जा सकें लेकिन गुरुवार की शाम होने से पहले ही उन्होंने हाथ खड़े कर लिए और स्पष्ट किया कि उनकी कंपनी Axis My India बंगाल के लिए इस बार एग्जिट पोल के आंकड़े जारी नहीं करेगी।

बाद में उन्होंने एक चैनल पर चर्चा में शामिल होते हुए इस बात का खुलासा किया कि क्यों उनकी कंपनी की ये एक्सरसाइज फेल हुई। प्रदीप गुप्ता ने बताया कि उनकी कंपनी हर विधानसभा क्षेत्र में फेस टू फेस सर्वे कर रही थी लेकिन इस बार बंगाल में एक अजीब तरह का खौफ मतदाताओं में दिखा। इसकी वजह से 80 फीसदी तक मतदाताओं ने उनकी एजेंसी के सर्वेयर से बात तक नहीं की। उन्होंने कहा कि लोगों ने अपनी जुबां पर ताला लगा रखा था और हूं,हां भी नहीं कर रहे थे।

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70 से 80 फीसदी लोग मुंह खोलने तक तैयार नहीं

गुप्ता ने बताया, "बंगाल में मैं भी गया था। वहां करीब 70 से 80 फीसदी लोग मुंह खोलने तक तैयार नहीं थे। वोट किसको दिया इस पर बात करना या ये बताना तो बहुत दूर की बात है।" उन्होंने कहा कि Axis My India की मेथेडोलॉजी है कि फेस टू फेस इंटरव्यू करके जो रिप्रेजेंटेटिव सैम्पल के साथ जो आंकड़ा आता है, उसका एनालिसिस करके उसे एग्जिट पोल के जरिए प्रस्तुत किया जाय। गुप्ता ने बताया कि जैसे ही बंगाल में लोगों से इस मुद्दे पर बात करने की कोशिश की जाती थी लोग तुरंत हाथ जोड़ लेते थे और मुंह बंद कर लेते थे और कहते थे कि इस मुद्दे पर बात नहीं करनी है।

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SIR की वजह से लोगों में एक अजीब तरह का भय

Axis My India के संस्थापक ने इसके पीछे के कारणों की चर्चा करते हुए बताया कि चूंकि इस बार बंगाल में SIR हुआ है, इसलिए वहां माहौल ऐसा बना हुआ था कि कोई भी किसी से चुनाव से संबंधित विषय पर बात नहीं करता दिखा। यानी SIR की वजह से लोगों में एक अजीब तरह का भय का माहौल था। गुप्ता ने यह भी बताया कि बंगाल के लोगों में इस बात के लिए भी खौफ था कि जब पिछले कुछ महीनों में वहां MLAs, MPs, मंत्री और कई नेताओं को भीड़ के गुस्से, धक्का मुक्की और पथराव का सामना करना पड़ा है तो आम आदमी की क्या बिसात? और इसी वजह से लोगों ने ऐसे माहौल में कि जब VIP सुरक्षित नहीं हैं तो एक आम आदमी द्वारा एक अनजान शख्स से चुनाव के मुद्दे पर बात करना खतरे से खाली नहीं है।

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शहरी क्षेत्रों में लोग ज्यादा भयभीत थे

उन्होंने बताया कि लोगों में इस बात का खौफ दिखा कि अगर उसने भाजपा या टीएमसी के पक्ष में कुछ कह दिया तो दूसरी पार्टी के समर्थक उनके साथ कुछ बुरा न कर बैठें। इस डर की वजह से वहां भय का बड़ा माहौल कायम हुआ और एग्जिट पोल सर्वे की एक्सरसाइज नाकाम रही। प्रदीप गुप्ता ने बताया कि शहरी क्षेत्रों में लोग ज्यादा भयभीत थे। उन्होंने बताया कि कलकाता सिटी में 20 लोग भी बात करने को तैयार नहीं दिखे, जबकि उन्हें 200 लोगों से बात करनी थी। गुप्ता ने ये भी कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्रों के मुकाबले ज्यादा लोगों ने चुनाव के मुद्दे पर बात की लेकिन उनका भी सैम्पल साइज छोटा ही रहा।

Pramod Praveen

लेखक के बारे में

Pramod Praveen

प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।

अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।

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