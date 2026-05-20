Axis My India के प्रदीप गुप्ता ने 9 साल बाद खोली ममता सरकार के टॉर्चर की पोल, बोले- 30 दिनों तक...
Axis My India: गुप्ता ने दावा किया कि टीएमसी ने तब राज्य तंत्र का दुरुपयोग करके उनके सर्वेक्षकों को डराया-धमकाया था और कुछ मामलों में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। उन्होंने कहा कि बंगाल में इस चुनाव के दौरान भी हमारे 6 लोगों को जेल में डाल दिया गया था।
मशहूर सर्वे एजेंसी Axis My India के चेयरमैन प्रदीप गुप्ता ने खुलासा किया है कि 9 साल पहले उनकी टीम के लोगों को तत्कालीन ममता बनर्जी सरकार के कोपभाजन का शिकार होना पड़ा था। PTI को दिए एक इंटरव्यू में गुप्ता ने कहा, "2017 में (बंगाल में) Axis My India के लोगों को 30 दिनों के लिए जेल में डाल दिया गया था। उसके बाद, हमने उन्हें जमानत पर बाहर निकलवाया।" गुप्ता ने कहा कि तब उनके छह सर्वेक्षकों को दमदम जेल में बंद कर दिया गया था और उन पर आरोप लगाया गया था कि हम लोगों से यह पूछने की कोशिश कर रहे थे कि वे किसे वोट देंगे। और अगर कोई TMC कहता, तो उसका वोट काट दिया जाता। यह आरोप था।
एक्सिस माय इंडिया के एमडी ने आगे बताया कि इसके बाद उन्होंने कलकत्ता हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, जहां से उन्हें राहत मिली। उन्होंने कहा, "फिर हमने हाई कोर्ट में उनकी जमानत के लिए अर्ज़ी दी; तब अदालत ने हमसे अपना काम जारी रखने के लिए कहा।" उन्होंने कहा कि हमारी कई चीज़ें अभी भी जेल में ही हैं।
सर्वेक्षकों को डराया-धमकाया गया
गुप्ता ने दावा किया कि टीएमसी ने तब राज्य तंत्र का दुरुपयोग करके उनके सर्वेक्षकों को डराया-धमकाया था और कुछ मामलों में उन्हें गिरफ्तार भी कर लिया था। उन्होंने कहा, ''बंगाल में इस चुनाव के दौरान भी हमारे छह लोगों को जेल में डाल दिया गया था। उन्हें अदालतों द्वारा राज्य सरकार को फटकार लगाए जाने के बाद ही रिहा किया गया।'' गुप्ता ने कहा कि इस बार पूरे पश्चिम बंगाल में पुलिस थानों को 'एक्सिस माय इंडिया के सर्वेक्षकों पर नजर रखने के लिए सतर्क कर दिया गया था।
बंगाल में 'भय का माहौल'
इस बार के चुनाव पर बातचीत करते हुए चुनाव विश्लेषक प्रदीप गुप्ता ने बुधवार को कहा कि पश्चिम बंगाल में ''भय का माहौल'' बनाने वाले तृणमूल कांग्रेस (टीएमसी) के वर्षों के 'कुशासन', प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के करिश्माई व्यक्तित्व तथा अमित शाह और आरएसएस की संगठनात्मक क्षमताओं ने भाजपा को सत्ता में पहुंचाया। 'एक्सिस माय इंडिया' के संचालक गुप्ता ने इस बात को खारिज किया कि 15 साल सत्ता में रहने के बाद ममता बनर्जी की टीएमसी को सत्ता से बाहर करने में हिंदू मतों के एकीकरण की भूमिका है।
हिंदू और मुस्लिम मुद्दे जीत या हार का निर्धारण नहीं करते
उन्होंने भारतीय मतदाताओं की सराहना करते हुए कहा कि वह सबसे गरीब गांव से लेकर सबसे अमीर शहर तक सभी को परिपक्व और समझदार मानते हैं, तथा वे चुनावी वादों, मुफ्त उपहारों या धर्म से ज्यादा प्रभावित नहीं होते। उन्होंने जोर देकर कहा कि धार्मिक ध्रुवीकरण के बजाय सुशासन ही भाजपा को अपना वर्चस्व स्थापित करने में मदद कर रहा है। गुप्ता ने कहा, ''हिंदू और मुस्लिम मुद्दे जीत या हार का निर्धारण नहीं करते। जब आप भाजपा की जीत का श्रेय हिंदू मतों के एकीकरण को देते हैं, तो आप उन राज्यों में किए गए अच्छे विकास और अच्छे कार्यों को कम करके आंकते हैं।''
इस बार बंगाल पर कोई सर्वे जारी नहीं किया
विशेष रूप से बंगाल के संदर्भ में उन्होंने कहा कि टीएमसी ने भय का माहौल बनाया जो 23 अप्रैल को पहले चरण के मतदान के बाद उनके सर्वेक्षकों के लोगों से बातचीत करने पर स्पष्ट रूप से सामने आया। गुप्ता के अनुसार, लोगों ने सर्वेक्षकों से बात करने से इनकार कर दिया, जो इस बात का स्पष्ट संकेत था कि उन्होंने टीएमसी से अलग होकर भाजपा को वोट दिया था। उन्होंने साक्षात्कार में विधानसभा चुनावों के हालिया परिणामों से लेकर भारतीय मतदाता की बदलती मानसिकता तक कई विषयों पर चर्चा की। गुप्ता ने कहा, ''पूजा से ज्यादा महत्व पेट का है, और पेट से बड़ा महत्व जान का है।'' बता दें कि तमिलनाडु, केरल और पुचुडेरी में सटीक भविष्यवाणी करने वाले एक्सिस माय इंडिया ने इस बार बंगाल पर कोई सर्वे जारी नहीं किए थे। (भाषा इनपुट्स के साथ)
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।