Axis My India Exit Poll LIVE: असम में फिर बीजेपी सरकार का अनुमान, NDA को 88 से 100 सीटें मिलने के आसार
Axis My India Exit Poll LIVE: बंगाल के अलावा पड़ोसी राज्य असम पर भी लोगों की नजरें टिकी हैं, जहां कांग्रेस हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार हटाकर अपनी सत्ता की वापसी के सपने देख रही है।
Axis My India Exit Poll LIVE: पश्चिम बंगाल समेत सभी पांच राज्यों के विधानसभा चुनावों पर एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के अनुमान आने शुरू हो गए हैं। पहला अनुमान असम राज्य के लिए जारी किया गया है, जहां भाजपा सरकार की हैट्रिक के आसार जताए गए हैं। एग्जिट पोल सर्वे के मुताबिक असम में फिर से बीजेपी सरकार बन सकती है। सर्वे के मुताबिक, NDA को 88 से 100 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं। इनके अलावा कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें मिलने का अनुमान जताया गया है।
इस बार सबसे रोचक मुकाबला पश्चिम बंगाल में देखने को मिल रहा है, जहां मुख्यमंत्री ममता बनर्जी तीसरी बार अपनी सरकार बनाने की जुगत में जुटी हैं, तो वहीं मुख्य विपक्षी पार्टी भाजपा ममता को हराकर इस राज्य में कमल खिलाने के लिए जी तोड़ मेहनत कर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, भाजपा अध्यक्ष नितिन नवीन समेत पार्टी के तमाम नेताओं ने बंगाल पर जीत के लिए कड़ी मेहनत की है। उनकी मेहनत का नतीजा तो 4 मई को आएगा लेकिन उससे पहले एग्जिट पोल में उनके रुझान मिल सकते हैं।
बंगाल के अलावा पड़ोसी राज्य असम पर भी लोगों की नजरें टिकी हैं, जहां भाजपा हैट्रिक लगाने की कोशिश में है, जबकि कांग्रेस हिमंता बिस्वा सरमा की सरकार हटाकर अपनी सत्ता की वापसी के सपने देख रही है। इसके अलावा लोगों की नजरें केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी चुनावों पर भी टिकी हुई है। बहरहाल, Axis My India के Exit Poll के नतीजों और रुझानों के लिए आप हमारे साथ बने रहिए। हम आपको सभी पांचों राज्यों के विधानसभा चुनावों की पल-पल की जानकारी यहां देते रहेंगे।
Axis My India Exit Poll LIVE: एक्सिस माय इंडिया के एग्जिट पोल के पल-पल के नतीजे/रुझान यहां देखें…
Axis My India Exit Poll LIVE: असम में पसंदीदा सीएम चेहरे की रेस में हिमंता ने मारी बाजी। उन्हें 48 पीसदी लोगों ने पहली पसंद बताया है, जबकि गौरव गोगोई को 32 फीसदी लोगों ने पसंद किया है। इनके अलावा अखिल गोगोई को तीन फीसदी लोगों ने पसंद किया है। प्रमोद बोरो को बी तीन फीसदी लोगों ने बतौर सीएम पसंद किया है।
Axis My India Exit Poll LIVE: सर्वे के मुताबिक असम में NDA को 48 फीसदी वोट शेयर मिलने के आसार जताए गए हैं, जबकि कांग्रेस को 38 पीसदी और अन्य को 14 फीसदी वोट मिलने का अनुमान जताया गया है।
Axis My India Exit Poll LIVE: असम में फिर बीजेपी सरकार का अनुमान, NDA को 88 से 100 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं। इनके अलावा कांग्रेस को 24 से 36 सीटें मिलने के आसार जताए गए हैं, जबकि अन्य के खाते में 0 से 3 सीटें मिलना का अनुमान जताया गया है।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।