केले की आड़ में काला कारोबार, 'बेस्ट यंग फार्मर' अवॉर्ड जीतने वाला निकला ड्रग्स तस्कर

केरल के अलापुझा जिले के हरिपद के किसान धनेश एस नायर उर्फ दानी को पुलिस ने सोमवार को गिरफ्तार कर लिया है। उस पर कर्नाटक से केरल तक केले के गुच्छों में छिपाकर एमडीएमए और अन्य महंगी सिंथेटिक ड्रग्स की तस्करी करने का आरोप है।

कर्नाटक के नंजनगुड में केले के बागान को ढाल बनाकर केरल में महंगी सिंथेटिक ड्रग्स की बड़ी तस्करी करने के आरोप में अलापुझा के अवॉर्ड विजेता किसान धनेश एस नायर उर्फ दानी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस का दावा है कि वह केले के गुच्छों के अंदर एमडीएमए और हशीश तेल छिपाकर राज्य में लाता था और यहां कई जिलों में अपने नेटवर्क के जरिए सप्लाई करता था। 2022 में बेस्ट यंग फार्मर का अवॉर्ड पाने वाले नायर के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट की गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज किया गया है।

बताया जा रहा है कि एर्नाकुलम ग्रामीण पुलिस की विशेष टीम ने अंगमाली में नायर को पकड़ा। गिरफ्तारी के समय उसके पास से 8 ग्राम एमडीएमए और 803 ग्राम संदिग्ध हशीश तेल बरामद हुआ। इसके अलावा उसके घर पर रखे एक बर्ड फीडर से भी कुछ मात्रा में ड्रग्स जब्त किए गए। पुलिस ने नारकोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंस (NDPS) एक्ट की गैर-जमानती धाराओं में केस दर्ज किया और मजिस्ट्रेट ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया।

जांच में शामिल एक अधिकारी के अनुसार, नायर के कर्नाटक के मैसूर के पास नंजनगुड में केले के बागान और कृषि जमीन है। वह लंबे समय से इन बागानों से निकले केले के गुच्छों के अंदर ड्रग्स छिपाकर केरल ला रहा था। कंसाइनमेंट को कृषि उत्पाद के नाम पर ट्रांसपोर्ट किया जाता था। केरल पहुंचने के बाद राज्य के कई जिलों में ड्रग्स पहुंचाने और बेचने के लिए उसका पूरा नेटवर्क था।

कैसे खुला मामला? नायर की गिरफ्तारी उसके नेटवर्क से जुड़े दो लोगों की गिरफ्तारी और पूछताछ के बाद हुई। अलुवा के एक लॉज से हरिकृष्णन केएस को 185 ग्राम संदिग्ध एमडीएमए के साथ पकड़ा गया था। थोप्पुमपडी से शिनू सेबेस्टियन के पास से 7 ग्राम एमडीएमए बरामद हुआ। दोनों के मोबाइल फोन की जांच में केले के गुच्छों के अंदर ड्रग्स छिपाने और उन्हें ट्रांसपोर्ट करने के वीडियो और फोटो मिले।

पुलिस का कहना है कि हरिकृष्णन और शिनू दोनों ड्रग्स की तस्करी और सप्लाई में शामिल थे। वे नायर को ड्रग्स केरल तक पहुंचाने में मदद करते थे और कभी-कभी उससे खरीदकर खुद भी बेच देते थे। ज्यादा मुनाफा मिलने के कारण वे इस काम में आगे बढ़ रहे थे। नायर इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने नेटवर्क को निर्देश देता था।

बेंगलुरु से कनेक्शन और नेटवर्क जांच में सामने आया है कि नायर के बेंगलुरु में ड्रग्स बनाने और सप्लाई करने वाले नाइजीरियाई नागरिकों से संपर्क थे। वह युवाओं को भर्ती करके उन्हें बेंगलुरु और आसपास के इलाकों में ले जाता था। वहां से बड़ी मात्रा में ड्रग्स केरल लाकर स्थानीय डीलरों और उपभोक्ताओं तक पहुंचाई जाती थी। पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि केरल में उसका नेटवर्क कितना बड़ा है और कितने लोग उसके लिए काम कर रहे थे।

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