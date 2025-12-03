बाबा शेर से लड़ गए थे... बृजभूषण के कैसरगंज से क्यों नहीं लड़े अवध ओझा, सुनाया दिलचस्प किस्सा

संक्षेप: पॉडाकास्ट में अवध ओझा ने कहा कि कैसरगंज तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। मेरे बृजभूषण जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन बात तो है ही। फर्जी में बयाना नहीं लेना चाहिए कि हमारे बाबा शेर से लड़ गए थे, पूछा कि क्या हुआ तो कहा कि चीड़-फाड़ के खा गया।

आम आदमी पार्टी के टिकट पर दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ने वाले शिक्षक अवध ओझा ने राजनीति से संन्यास की घोषणा की है। पिछले साल लोकसभा चुनाव के समय भी उनके यूपी के कैसरगंज सीट से चुनाव लड़ने की अटकलें लगी थीं, लेकिन तब वह मैदान में नहीं उतरे थे। कैसरगंज सीट पर बीजेपी नेता और पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह का दबदबा रहा है और कई बार सांसद रहे हैं। अभी उनके बेटे करण भूषण सांसद हैं। अवध ओझा ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में बताया कि आखिर उन्होंने कैसरगंज से चुनाव क्यों नहीं लड़ा। उन्होंने अवधी भाषा में दिलचस्प किस्सा भी सुनाया।

शुभाकंर मिश्रा के साथ पॉडाकास्ट में अवध ओझा ने कहा, ‘कैसरगंज तो बिल्कुल नहीं लड़ेंगे। मेरे बृजभूषण जी से बहुत अच्छे संबंध हैं, लेकिन बात तो है ही। फर्जी में बयाना नहीं लेना चाहिए कि हमारे बाबा शेर से लड़ गए थे, पूछा कि क्या हुआ तो कहा कि चीड़-फाड़ के खा गया। ज्यादा नहीं बोलना चाहिए। एक आदमी ने गोंडा में हमसे कहा कि आप डरो मत, पूरा ब्राह्मण समाज आपके साथ है। रुपये, पैसे हथियार सब है, बस पीछे मत हटना। दस मिनट की बात के बाद मैंने उनसे कहा कि सुनो पाठक, यह सब जो बोला है, उसे रिकॉर्ड कर लिया है और अब जाकर बृजभूषण को सुनाएंगे। इसके बाद वह मां की कसम खाते हुए खूब रोए और कहा कि भैया डिलीट कर दो, न करो। इस पर हमने कहा कि अगर हम तुम्हारी बात मान लेते, हमारे रिश्तेदार हो तो क्या मरवा डालोगे। इसलिए कैसरगंज से नहीं लड़ना था।’'

उन्होंने आगे बताया कि दिल्ली से इसलिए लड़े क्योंकि यहां गुंडई नहीं होती है। केजरीवाल जी ने सम्मान से बुलाया और टिकट दिया, जिसके बाद चुनाव लड़ा। उन्होंने आगे कहा कि अखिलेश यादव से मुलाकात हुई और तीन घंटे चर्चा हुई, लेकिन सिर्फ चर्चा पर हुई। हम उनके पास कागज पर लिखकर दे आए हैं कि न तो हमें सांसद बनना है, न ही विधायक और न ही मंत्री बनेंगे। लेकिन हमारी पूरी कोशिश है कि हमारा आदमी सत्ता में बैठे जिससे शिक्षा में जो चाहते हैं, वह सब काम हो सके। रोम की बात, सिर्फ पढ़ाई की बात हुई। बहुत दिन बाद कोई ऐसा आदमी मिला जिससे खुल कर बात हुई। हिस्ट्री, पॉलिटिक्स, जियोग्राफी सब पर बात हुई।