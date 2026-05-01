राघव चड्ढा के भाजपा में शामिल होने पर बोले अवध ओझा- देश में एक आंदोलन करना पड़ेगा
अवध ओझा ने राघव चड्ढा के भाजपा में जाने पर कहा कि बहुत हंगामा मचा हुआ है। जो व्यक्ति विलासिता और सुविधा में लंबे समय तक जी लेगा, उसके संघर्ष करने की क्षमता मर जाएगी। यह नियम है, इसे लिख लीजिए। उन्होंने राइट टू रिकॉल के लिए एक आंदोलन करने की भी बात की।
आम आदमी पार्टी से इस्तीफा देकर हाल ही में भाजपा ज्वाइन करने वाले राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा पर पूर्व आप नेता और शिक्षक अवध ओझा ने प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने दो टूक कहा कि राघव कोई गांधी (महात्मा गांधी) नहीं हैं। इस देश में ज्यादातर नेता विलासिता और सुविधा में जी रहे हैं। उन्होंने एक आंदोलन करने की भी बात कही, ताकि राइट टू रिकॉल मिल सके, ताकि जब जनता चाहे, जिस भी नेता की सदस्यता रद्द करवा सके।
यूट्यूब चैनल Dyuti पर अपलोड किए गए वीडियो के अनुसार, अवध ओझा ने राघव चड्ढा के भाजपा में जाने पर कहा ''बहुत हंगामा मचा हुआ है। हंगामा क्यों हैं बरपा, थोड़ी सी जो पी ली है। जो व्यक्ति विलासिता और सुविधा में लंबे समय तक जी लेगा, उसके संघर्ष करने की क्षमता मर जाएगी। यह नियम है, इसे लिख लीजिए। जैसे ही उसे संघर्ष दिखाई पड़ेगा, वह तुरंत पाला बदल लेगा। गांधी थोड़ी है राघव चड्ढा कि आश्रम में रह रहे हैं, चरखा चला रहे। गांधी को तोड़ना आसान नहीं है, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद आदि को तोड़ना आसान नहीं है। क्योंकि संघर्ष को उन्होंने सुख, आनंद मान लिया।''
'विलासिता में डूबे हुए हैं 90 फीसदी नेता'
उन्होंने आगे कहा, ''आज जितने नेता हैं, उसमें 90 फीसदी विलासिता में डूबे हुए हैं। इनको पाकिस्तान सत्ता में आने का न्योता दे दे, तो वह पाकिस्तान चले जाएं। भारत का नेता सबसे ज्यादा पाक का नाम लेता है, पता नहीं क्यों लेता है, यह समझ नहीं आता। जनता भी क्यों ताली बजाती है, यह भी समझ नहीं आता। हमें क्या पाकिस्तान की बराबरी करनी है? पाकिस्तान में है ही क्या जो उसे मिटा दोगे। कोई भारतीय नेता चीन का नाम नहीं लेता।
'आंदोलन/सत्याग्रह करना पड़ेगा'
ओझा आगे कहते हैं कि सब राघव चड्ढा को गाली देने में लगे हुए हैं। अभी 90 फीसदी को मौका मिल जाए, वे भाजपा में चले जाएं। कुछ लोगों को भाजपा बुला ही नहीं रही। अब देश में एक आंदोलन करना पड़ेगा- सत्याग्रह, राइट टू रिकॉल। अगर जनप्रतिनिधि जनता की आकांक्षाओं पर खरा नहीं उतर रहा तो जनता उसे वापस बुला सके। इस देश का राजा देश की जनता है, जब वह चाहे तब किसी की सदस्यता को खत्म कर दे।
लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
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