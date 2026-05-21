कॉकरोच जनता पार्टी बनने पर बोले अवध ओझा, आखिरकार शंकरजी समाधि से उठ गए
कॉकरोच जनता पार्टी ने सोशल मीडिया पर काफी हलचल पैदा की हुई है। फॉलोवर्स के मामले में इसने भाजपा को भी पीछे छोड़ दिया। वहीं, इस पर अवध ओझा ने कहा है कि आखिरकार, शंकरजी समाधि से उठ गए।
आम आदमी पार्टी के पूर्व नेता और जाने-माने शिक्षक अवध ओझा ने कॉकरोच जनता पार्टी पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा कि आखिरकार शंकरजी समाधि से उठ गए। कॉकरोच जनता पार्टी, जय हिंद। अवध ओझा ने पिछला दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ा था। हालांकि, पटपड़गंज विधानसभा सीट से हारने के बाद उन्होंने न सिर्फ आम आदमी पार्टी छोड़ दी, बल्कि राजनीति से भी दूर हो गए थे। ओझा सोशल मीडिया पर काफी लोकप्रिय हैं और उनके वीडियोज आए दिन वायरल होते रहते हैं। उन्होंने अब कॉकरोच जनता पार्टी बनने पर प्रतिक्रिया दी है।
पिछले दिनों सोशल मीडिया पर कॉकरोच जनता पार्टी के नाम से इंस्टाग्राम और एक्स पर पेज बना, जिससे देखते ही लाखों लोग जुड़ गए। इंस्टाग्राम पर तो इसने चंद दिनों में ही 10 मिलियन का आंकड़ा पार कर लिया और भाजपा को पीछे छोड़ दिया। वहीं, एक्स पर भी लाखों फॉलोवर्स जुड़े। हालांकि, गुरुवार को एक्स पर अकाउंट रोक दिया गया। इसके फाउंडर अभिजीत दिपके हैं, जो इस समय अमेरिका में रहकर पढ़ाई कर रहे।
सीजेआई सूर्यकांत ने एक मामले की सुनवाई के दौरान कॉकरोच का जिक्र करते हुए उसे बेरोजगार युवाओं से जोड़ा था। इसके बाद काफी विवाद हुआ और उन्होंने सफाई दी कि मीडिया ने पूरे बयान को अलग तरीके से दिखाया। उन्होंने कहा कि युवाओं की मैंने आलोचना नहीं की, बल्कि उन लोगों की बात की थी, जो फर्जी और नकली डिग्री के सहारे वकालत जैसे पेशे में आ जाते हैं।
उधर, 'कॉकरोच जनता पार्टी' नाम पर अधिकार हासिल करने के लिए तीन अलग-अलग ट्रेडमार्क आवेदन दाखिल किए गए हैं। आधिकारिक रिकॉर्ड से यह जानकारी मिली है। ट्रेडमार्क पंजीकरण पोर्टल पर दाखिल आवेदनों में राजनीतिक और सामाजिक सेवाएं प्रदान करने की श्रेणी के तहत ट्रेडमार्क पंजीकरण की मांग की गई है। अजीम आदमभाई जाम और अखंड स्वरूप नामक व्यक्तियों तथा 'कॉकरोच जनता पार्टी' को शुरू करने वाले की ओर इस नाम के लिए अलग-अलग आवेदन दाखिल किए गए हैं।
पार्टी बनाने वाले अभिजीत दिपके कौन हैं?
अभिजीत दिपके 30 वर्षीय पॉलिटिकल कम्युनिकेशन के रणनीतिकार हैं।वे डिजिटल पॉलिटिकल मैसेजिंग, नैरेटिव बिल्डिंग और ऑनलाइन अभियान स्ट्रैटेजी के क्षेत्र में अपने काम के लिए जाने जाते हैं। दिपके ने उच्च शिक्षा के लिए अमेरिका जाने से पहले पुणे में पत्रकारिता में अपनी स्नातक की डिग्री पूरी की। उन्होंने हाल ही में बोस्टन यूनिवर्सिटी से पब्लिक रिलेशन्स में दो साल की मास्टर डिग्री हासिल की है।
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लेखक के बारे मेंMadan Tiwari
लखनऊ के रहने वाले मदन तिवारी वरिष्ठ पत्रकार हैं और मीडिया में एक दशक से ज्यादा का अनुभव है।
परिचय, अनुभव एवं शिक्षा
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