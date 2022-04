नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर लोगों को नहीं मिल रहीं टैक्सियां। आज से हड़ताल पर हैं ऑटो, टैक्सी और कैब ड्राइवर। सीएनजी के दामों में इजाफे का कर रहे हैं विरोध। टैक्सी ड्राइवर संदीप कुमार ने कहा कि बीते एक महीने में ही सीएनजी के दामों में 30 से 32 रुपये तक का इजाफा हो गया है।

Sections of auto & taxi drivers in Delhi call for a two-day strike today over CNG price hike; visuals from New Delhi railway station



CNG rates are increasing. In a month around Rs 30-32 per Kg has been increased. We're on strike today and tomorrow: Sandeep Kumar, a taxi driver pic.twitter.com/0sLwOYiKEr