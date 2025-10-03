Auto and Cab drivers will get Rs 15000 Every Year This state started the Scheme ऑटो और कैब ड्राइवर्स को हर साल मिलेंगे 15 हजार रुपये, इस राज्य ने शुरू की योजना, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAuto and Cab drivers will get Rs 15000 Every Year This state started the Scheme

ऑटो और कैब ड्राइवर्स को हर साल मिलेंगे 15 हजार रुपये, इस राज्य ने शुरू की योजना

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नायडू कल ऑटो ड्राइवरला सेवालो (ऑटो चालकों की सेवा में) योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 2.9 लाख से अधिक ऑटो और कैब चालकों को सालाना 15,000 रुपये दिए जाएंगे।

Madan Tiwari लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबादFri, 3 Oct 2025 05:49 PM
share Share
Follow Us on
ऑटो और कैब ड्राइवर्स को हर साल मिलेंगे 15 हजार रुपये, इस राज्य ने शुरू की योजना

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शनिवार को 'ऑटो ड्राइवरला सेवालो' योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 2.9 लाख से अधिक पात्र ऑटो और कैब चालकों को सालाना 15,000 रुपये दिए जाएंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ऑटोरिक्शा, मोटर कैब और मैक्सी कैब चालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का उद्घाटन विजयवाड़ा मध्य निर्वाचन क्षेत्र में किया जाएगा।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, "नायडू कल ऑटो ड्राइवरला सेवालो (ऑटो चालकों की सेवा में) योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 2.9 लाख से अधिक ऑटो और कैब चालकों को सालाना 15,000 रुपये दिए जाएंगे।" उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी को पीछे न छोड़ा जाए, इसलिए एनडीए गठबंधन सरकार ने वित्तीय सहायता और लाभार्थियों की संख्या दोनों बढ़ाने का फैसला किया है।

इस योजना के तहत 2.9 लाख से अधिक लाभार्थियों की पहचान की गई है और राज्य सरकार ने लाभ सीधे चालकों के खातों में हस्तांतरित करने के लिए 436 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसकी तुलना पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार से करते हुए कहा कि उस सरकार ने 2.6 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को सालाना केवल 10,000 रुपये दिए, जिस पर लगभग 261 करोड़ रुपये खर्च हुए। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया है और वित्तीय सहायता में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है।

अधिकारियों के अनुसार, मौजूदा योजना में 2.2 लाख से ज़्यादा ऑटो चालक, लगभग 39,000 तिपहिया यात्री वाहन चालक, लगभग 20,000 मोटर कैब चालक और 6,400 मैक्सी कैब चालक शामिल होंगे, जिनमें से अकेले विशाखापत्तनम ज़िले में लगभग 23,000 लाभार्थी होंगे। हालांकि, यह वादा एनडीए गठबंधन के घोषणापत्र का हिस्सा नहीं था, नायडू ने कहा कि यह योजना ऑटो चालकों को हाल ही में शुरू की गई 'स्त्री शक्ति' योजना से प्रभावित होने से बचाने के लिए बनाई गई है, जो राज्य भर में महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा प्रदान करती है।

Auto News Hindi
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।