ऑटो और कैब ड्राइवर्स को हर साल मिलेंगे 15 हजार रुपये, इस राज्य ने शुरू की योजना

एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि नायडू कल ऑटो ड्राइवरला सेवालो (ऑटो चालकों की सेवा में) योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 2.9 लाख से अधिक ऑटो और कैब चालकों को सालाना 15,000 रुपये दिए जाएंगे।

आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू शनिवार को 'ऑटो ड्राइवरला सेवालो' योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 2.9 लाख से अधिक पात्र ऑटो और कैब चालकों को सालाना 15,000 रुपये दिए जाएंगे। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। ऑटोरिक्शा, मोटर कैब और मैक्सी कैब चालकों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस कार्यक्रम का उद्घाटन विजयवाड़ा मध्य निर्वाचन क्षेत्र में किया जाएगा।

एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है, "नायडू कल ऑटो ड्राइवरला सेवालो (ऑटो चालकों की सेवा में) योजना का शुभारंभ करेंगे, जिसके तहत 2.9 लाख से अधिक ऑटो और कैब चालकों को सालाना 15,000 रुपये दिए जाएंगे।" उन्होंने कहा कि किसी भी लाभार्थी को पीछे न छोड़ा जाए, इसलिए एनडीए गठबंधन सरकार ने वित्तीय सहायता और लाभार्थियों की संख्या दोनों बढ़ाने का फैसला किया है।

इस योजना के तहत 2.9 लाख से अधिक लाभार्थियों की पहचान की गई है और राज्य सरकार ने लाभ सीधे चालकों के खातों में हस्तांतरित करने के लिए 436 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं। मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने इसकी तुलना पूर्ववर्ती वाईएसआरसीपी सरकार से करते हुए कहा कि उस सरकार ने 2.6 लाख से ज़्यादा लाभार्थियों को सालाना केवल 10,000 रुपये दिए, जिस पर लगभग 261 करोड़ रुपये खर्च हुए। उन्होंने कहा कि एनडीए गठबंधन सरकार ने इसका दायरा बढ़ाया है और वित्तीय सहायता में 50 प्रतिशत की वृद्धि की है।