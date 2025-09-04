भारत को तोड़ दो... कौन है ऑस्ट्रियाई अर्थशास्त्री जिसने इंडिया के खिलाफ उगला जहर?

ऑस्ट्रिया के कथित अर्थशास्त्री और स्व-घोषित नाटो (NATO) 'विस्तार समिति' के अध्यक्ष गुनथर फेलिंगर-जाह्न ने भारत के खिलाफ जहरीला बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है।

ऑस्ट्रिया के कथित अर्थशास्त्री और स्व-घोषित नाटो (NATO) 'विस्तार समिति' के अध्यक्ष गुनथर फेलिंगर-जाह्न ने भारत के खिलाफ जहरीला बयान देकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। गुनथर ने सोशल मीडिया मंच 'एक्स' पर एक पोस्ट में भारत को तोड़ने की बात कही और 'एक्स-इंडिया' नामक एक नक्शा साझा किया, जिसमें भारत के कई हिस्सों को पाकिस्तान, बांग्लादेश और कथित खालिस्तान का हिस्सा दिखाया गया है।

गुनथर ने अपनी पोस्ट में लिखा है कि मैं भारत को तोड़ने की अपील करता हूं। नरेंद्र मोदी रूस के आदमी हैं। हमें खालिस्तान के लिए स्वतंत्रता का समर्थन करने वालों की जरूरत है। इस बयान से भारत में गुस्से की लहर दौड़ गई है। आम लोग से लेकर खास तक इसे भारत की संप्रभुता पर खतरा मान रहे हैं।

लोगों का कहना है कि विदेश मंत्रालय को तुरंत ऑस्ट्रियाई दूतावास के समक्ष यह मुद्दा उठाना चाहिए। राज्यसभा सांसद और शिवसेना नेता प्रियंका चतुर्वेदी ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, "यह क्या पागलपन है? MEAIndia को ऑस्ट्रियाई दूतावास के सामने यह मुद्दा उठाना चाहिए।