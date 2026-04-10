पहली बार भारत आ रहे ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर, कई मुद्दों पर होगी चर्चा

ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं। वह 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वह राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे।

वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर अगले सप्ताह अपनी पहली भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। स्टॉकर 14 से लेकर 17 अप्रैल के दौरान भारत में ही रहेंगे। इस यात्रा में उनके साथ ऑस्ट्रिया के कई बड़े मंत्री और कारोबारी नेता भी साथ रहेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाना है।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। उस दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने और साथ में आगे बढ़ने पर सहमति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने स्टॉकर की यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि यह उनकी पहली आधिकारिक एशिया यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है।