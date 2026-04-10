पहली बार भारत आ रहे ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर, कई मुद्दों पर होगी चर्चा
ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर अपनी पहली आधिकारिक यात्रा पर भारत आ रहे हैं। वह 14 अप्रैल से लेकर 17 अप्रैल तक भारत में रहेंगे। इस दौरान वह राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ बैठक करेंगे।
वैश्विक ऊर्जा संकट के बीच ऑस्ट्रिया के चांसलर क्रिस्टियन स्टॉकर अगले सप्ताह अपनी पहली भारत यात्रा पर आ रहे हैं। इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रोपदी मुर्मू और विदेश मंत्री जयशंकर के साथ बैठक करेंगे। स्टॉकर 14 से लेकर 17 अप्रैल के दौरान भारत में ही रहेंगे। इस यात्रा में उनके साथ ऑस्ट्रिया के कई बड़े मंत्री और कारोबारी नेता भी साथ रहेंगे। इस यात्रा का मुख्य उद्देश्य दोनों देशों के बीच संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाना है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2024 में ऑस्ट्रिया की यात्रा की थी। उस दौरान दोनों देशों ने आपसी संबंधों को और भी ज्यादा मजबूत बनाने और साथ में आगे बढ़ने पर सहमति जताई थी। विदेश मंत्रालय ने स्टॉकर की यात्रा की जानकारी देते हुए बताया कि यह उनकी पहली आधिकारिक एशिया यात्रा होगी। इस यात्रा के दौरान वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ विभिन्न क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर चर्चा करेंगे और क्षेत्रीय व वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान करेंगे, जिसमें बहुपक्षीय मंचों पर सहयोग भी शामिल है।
बता दें, भारत और ऑस्ट्रिया के बीच में कूटनीतिक संबंध 1949 में ही स्थापित हो गए थे। लेकिन दोनों देशों के बीच रिश्ते काफी वक्त तक ठंडे बस्ते में डले रहे। 70 के दशक में ऑस्ट्रिया के प्रमुख नेता ब्रूनो कैरिस्की भारत यात्रा पर आए और यहां से दोनों देशों के रिश्तों ने एक जोश पकड़ा। लेकिन फिर यह दूरी लगातार बढ़ती गई। साल 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऑस्ट्रिया की यात्रा की और दोनों देशों के बीच में संबंधों को एक नई गर्मजोशी दी। तब से लेकर अब तक दोनों देशों के बीच में मशीनरी और इंजीनियरिंग, ऑटोमोबाइल सेक्टर, स्टील मेटल और कैमिकल्स जैसे मुद्दों पर लगातार सहमति बनी है। इसके अलावा दोनों देश आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्वांटम टेक्नोलॉजी पर भी साथ काम करने को लेकर सहमति जता चुके हैं।
लेखक के बारे मेंUpendra Thapak
उपेंद्र ने डिजिटल पत्रकारिता की शुरुआत लाइव हिन्दुस्तान से की है। पिछले एक साल से वे होम टीम में कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर कार्यरत हैं। उन्होंने लोकसभा चुनाव 2024, ऑपरेशन सिंदूर और कई राज्यों के विधानसभा चुनावों की कवरेज की है। पत्रकारिता की पढ़ाई भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC), नई दिल्ली (बैच 2023-24) से पूरी करने वाले उपेंद्र को इतिहास, अंतर्राष्ट्रीय संबंध, राजनीति, खेल, विज्ञान और समसामयिक घटनाओं से जुड़े विषयों में गहरी रुचि है। स्नातक स्तर पर बायोटेक्नोलॉजी की पढ़ाई करने के कारण उन्हें मेडिकल और वैज्ञानिक विषयों की भाषा की भी अच्छी समझ है। वे मूल रूप से मध्यप्रदेश के भिंड जिले के निवासी हैं।और पढ़ें