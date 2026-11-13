ऑस्ट्रेलिया से आ रहा चना, कनाडा से मसूर दाल; फूड सेफ्टी पर नीति आयोग ने ही खोली पोल: दिखाया आईना
लाहिड़ी ने कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि भारतीयों के खाने में इस्तेमाल होने वाला चना ऑस्ट्रेलिया से आता है, जबकि मसूर का आयात ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से किया जाता है।
नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी ने शुक्रवार को कहा कि भारत अभी विभिन्न खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के मामले में पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। देश अपनी खाद्य तेल की आधी से अधिक जरूरत आयात के जरिए पूरी करता है और दुनिया का सबसे बड़ा खाद्य तेल आयातक है। नई दिल्ली में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए लाहिड़ी ने कहा कि भारत हर साल करीब 1.7 करोड़ टन खाद्य तेल का आयात करता है, जिसका मूल्य लगभग 20 अरब डॉलर है।
उन्होंने कहा कि भारत दलहनों का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक और उपभोक्ता भी है। दुनिया में कुल दलहनों की खपत में भारत की हिस्सेदारी करीब एक चौथाई है। देश में हर साल लगभग 2.5 से 2.7 करोड़ टन दलहनों की खपत होती है। लाहिड़ी ने कहा, "हम वर्ष 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य के साथ विकसित कृषि की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल है कि क्या हम विभिन्न खाद्य उत्पादों की आपूर्ति के मामले में सुरक्षित हैं? शायद अभी नहीं।"
म्यांमा, अफ्रीका और रूस से भी आ रहा दाल
उन्होंने कहा कि उन्हें यह जानकर हैरानी हुई कि भारतीयों के खाने में इस्तेमाल होने वाला चना ऑस्ट्रेलिया से आता है, जबकि मसूर का आयात ऑस्ट्रेलिया और कनाडा से किया जाता है। कुछ अन्य दालें म्यांमा, अफ्रीका और रूस से भी आती हैं। उन्होंने कहा कि भारत इंडोनेशिया, मलेशिया, अर्जेंटीना, ब्राजील, रूस और यूक्रेन से खाद्य तेल और तिलहन जबकि ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, म्यांमा, अफ्रीका और रूस से दलहनें आयात करता है। इसमें सबसे बड़ी चिंता वैश्विक स्तर पर आपूर्ति बाधित होने या कीमतों में अचानक बढ़ोतरी का जोखिम है।
भारतीय कृषि में बर्बादी कम हो
लाहिड़ी ने कहा कि भारत में ज्यादातर लोगों के भोजन में दाल-चावल या दाल-रोटी शामिल होती है। ऐसे में इन जरूरी खाद्य वस्तुओं की आपूर्ति में कोई बाधा या कीमतों में अचानक उछाल रणनीतिक संकट का रूप ले सकता है। उन्होंने कहा कि गेहूं और धान की खेती के वर्चस्व को कम करने के साथ ही खाद्य तेल और दलहनों की खेती को बढ़ावा देना चाहिए, क्योंकि इन फसलों में पानी की खपत अपेक्षाकृत कम होती है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष ने भारतीय कृषि में बर्बादी कम करने और उसे पूरी तरह खत्म करने की जरूरत पर भी जोर दिया।
लेखक के बारे मेंPramod Praveen
प्रमोद कुमार प्रवीण देश-विदेश की समसामयिक घटनाओं और राजनीतिक हलचलों पर चिंतन-मंथन करने वाले और पैनी पकड़ रखने वाले हैं। ईटीवी से पत्रकारिता में करियर की शुरुआत की। कुल करीब दो दशक का इलेक्ट्रॉनिक, प्रिंट और डिजिटल मीडिया में काम करने का अनुभव रखते हैं। संप्रति लाइव हिन्दुस्तान में विगत तीन से ज्यादा वर्षों से समाचार संपादक के तौर पर कार्यरत हैं और अमूमन सांध्यकालीन पारी में बहुआयामी पत्रकारीय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप से पहले NDTV, जनसत्ता, ईटीवी, इंडिया न्यूज, फोकस न्यूज, साधना न्यूज और ईटीवी में कार्य करने का अनुभव है। कई संस्थानों में सियासी किस्सों का स्तंभकार और लेखक रहे हैं। विश्वविद्यालय स्तर से लेकर कई अकादमिक, शैक्षणिक और सामाजिक संगठनों द्वारा विभिन्न मंचों पर अकादमिक और पत्रकारिता में उल्लेखनीय योगदान के लिए सम्मानित भी हुए हैं। रुचियों में फिल्में देखना और पढ़ना-पढ़ाना पसंद, सामाजिक और जनसरोकार के कार्यों में भी रुचि है।
अकादमिक योग्यता: भूगोल में जलवायु परिवर्तन जैसे गंभीर और संवेदनशील विषय पर पीएचडी उपाधिधारक हैं। इसके साथ ही पत्रकारिता एवं जनसंचार में स्नातकोत्तर भी हैं। पीएचडी शोध का विषय- 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन-एक भौगोलिक अध्ययन' रहा है। शोध के दौरान करीब दर्जन भर राष्ट्रीय और अंततराष्ट्रीय सम्मेलनों में शोध पत्र पढ़ने और प्रस्तुत करने का अनुभव है। भारतीय विज्ञान कांग्रेस में भी शोध पोस्टर प्रदर्शनी का चयन हो चुका है। शोध पर आधारित एक पुस्तक के लेखक हैं। पुस्तक का नाम 'मध्य गंगा घाटी में जलवायु परिवर्तन' है। पत्रकारिता में आने से पहले महाविद्यालय स्तर पर शिक्षण कार्य भी कर चुके हैं।