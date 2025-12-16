हैदराबाद का रहने वाला था साजिद अकरम, बोंडी बीच के हमलावर के बारे में पुलिस ने क्या बताया

संक्षेप: पुलिस के अनुसार, दोनों की कट्टरपंथी विचारधारा का भारत या तेलंगाना से कोई संबंध नहीं है। घटना के बारे में तेलंगाना पुलिस ने बताया कि साजिद अकरम का परिवार हैदराबाद में रहता है, लेकिन उनके साथ उनका संपर्क बहुत सीमित था।

ऑस्ट्रेलिया के बोंडी बीच पर रविवार को हनुका उत्सव के दौरान गोलीबारी में 15 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक हमलावर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। तेलंगाना पुलिस ने मंगलवार को खुलासा किया कि 50 वर्षीय साजिद अकरम मूल रूप से हैदराबाद का रहने वाला था, जो 27 साल पहले ऑस्ट्रेलिया चला गया था। साजिद और उसके 24 वर्षीय बेटे नवीद अकरम ने राइफलों से अंधाधुंध फायरिंग की, जिसे ऑस्ट्रेलिया का अब तक का सबसे घातक आतंकी हमला माना जा रहा है। साजिद पुलिस के साथ गोलीबारी में मारा गया, जबकि नवीद गंभीर रूप से घायल है। उसे अस्पताल में पुलिस हिरासत के तहत रखा गया है।

पुलिस के अनुसार, दोनों की कट्टरपंथी विचारधारा का भारत या तेलंगाना से कोई संबंध नहीं है। घटना के बारे में तेलंगाना पुलिस ने बताया कि साजिद अकरम का परिवार हैदराबाद में रहता है, लेकिन उनके साथ उनका संपर्क बहुत सीमित था। साजिद ने ऑस्ट्रेलिया जाने के बाद भारत की 6 बार यात्रा की थी, लेकिन उनके परिवार को उनकी कट्टर सोच के बारे में कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस के पास साजिद के भारत छोड़ने से पहले कोई रिकॉर्ड नहीं है। जांच में सहयोग के लिए भारतीय अधिकारी तैयार हैं।