पनीर खाने वाले हो जाएं सावधान! इस राज्य में 75% सैंपल टेस्टिंग में फेल
उनसे पूछा गया कि यह खराब पनीर कहां से आ रहा है तो मंत्री ने बताया कि अधिकारियों के अनुसार अधिकांश उत्पाद असम के बाहर से आते हैं, हालांकि उनका सटीक स्रोत स्थापित करना कठिन होता है।
दीपावली से पहले पनीर खाने वालों की चिंता बढ़ गई है। लगभग हर किचन में बनने वाले इस प्रोडक्ट को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। असम में करीब 75% पनीर टेस्टिंग में फेल साबित हुए हैं। असम के खाद्य सुरक्षा और औषधि प्रशासन विभाग यह टेस्टिंग की थी। राज्य के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री अशोक सिंघल ने बताया कि असम में जांचे गए पनीर के लगभग 70 प्रतिशत नमूने निर्धारित खाद्य मानकों पर खरे नहीं उतरे हैं।
मंत्री अशोक सिंघल के अनुसार, 1 जनवरी से 31 अक्टूबर 2026 के बीच विभाग ने राज्य के विभिन्न बाजारों से पनीर के कुल 60 नमूने एकत्र किए थे। कुल 60 नमूनों में से 41 सैंपल तय मानकों को पूरा करने में विफल रहे। इन 41 असफल नमूनों में से 36 सैंपल गुणवत्ताहीन पाए गए, जबकि 5 सैंपल मानव उपभोग के लिए असुरक्षित घोषित किए गए।
सख्त कानूनी कार्रवाई
स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम के तहत सख्त दंडात्मक कार्रवाई के लिए चेतावनी जारी की गई है। गुणवत्ताहीन पनीर पर धारा 51 और 52 के तहत 5 लाख रुपये तक का जुर्माना लगेगा। असुरक्षित पनीर पर 10 लाख रुपये तक का जुर्माना। मिसब्रांडिंग पर 3 लाख रुपये तक का जुर्माना लगाया जाएगा।
मंत्री ने चेतावनी दी कि असुरक्षित भोजन बेचने के गंभीर मामलों में अपराध की प्रकृति के आधार पर उम्रकैद तक की सजा का प्रावधान है।
उनसे पूछा गया कि यह खराब पनीर कहां से आ रहा है तो मंत्री ने बताया कि अधिकारियों के अनुसार अधिकांश उत्पाद असम के बाहर से आते हैं, हालांकि उनका सटीक स्रोत स्थापित करना कठिन होता है। इसी को देखते हुए सरकार ने कड़े निर्देश जारी किए हैं। अब पनीर बेचने वाले हर व्यापारी और विक्रेता के पास वैध बिल होना अनिवार्य है, जिससे यह साबित हो सके कि पनीर कहां से खरीदा गया है। यदि कोई दुकानदार बिल या स्रोत का प्रमाण देने में विफल रहता है तो कानूनी रूप से मान लिया जाएगा कि उसने खुद ही वह पनीर बनाया है और उसी के अनुसार सख्त कार्रवाई की जाएगी।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि जनता के स्वास्थ्य से खिलवाड़ रोकने के लिए आने वाले दिनों में राज्यभर में छापेमारी और सैंपलिंग अभियान को और तेज किया जाएगा।
लेखक के बारे मेंHimanshu Jha
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