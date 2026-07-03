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खतरनाक साजिश, विपक्षी दलों ने CJI को लिखा पत्र तो भाजपा ने उठाया सवाल; क्या है मामला

Deepak Mishra लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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विपक्षी दलों द्वारा सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखने का मामला सिर उठाने लगा है। भाजपा ने तो इसे खतरनाक साजिश बता डाला। मामला एसआईआर से जुड़ा हुआ है।

खतरनाक साजिश, विपक्षी दलों ने CJI को लिखा पत्र तो भाजपा ने उठाया सवाल; क्या है मामला

विपक्षी दलों द्वारा सीजेआई सूर्यकांत को पत्र लिखने का मामला सिर उठाने लगा है। भाजपा ने तो इसे खतरनाक साजिश बता डाला। मामला एसआईआर से जुड़ा हुआ है। इस पर भाजपा ने कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों पर निशाना साधते हुए इसे भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने वाला कदम बताया है। पार्टी के प्रवक्ता एवं राज्यसभा सदस्य सुधांशु त्रिवेदी ने विपक्षी दलों द्वारा प्रधान न्यायाधीश को लिखे गए पत्र पर प्रतिक्रिया देते हुए मीडिया से कहाकि इस कदम के साथ उन्होंने लोकतंत्र पर हमला करने का एक और असफल प्रयास किया है। भाजपा इसकी घोर निंदा करती है।

विपक्ष ने पत्र में क्या लिखा
कांग्रेस ने शुक्रवार को कहाकि मौजूदा शासन के दौरान लोकतंत्र सबसे गंभीर खतरे का सामना कर रहा है। यह बयान विपक्षी दलों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया की निष्पक्षता और जवाबदेही बहाल करने के लिए उच्चतम न्यायालय से हस्तक्षेप की मांग किए जाने के कुछ दिनों बाद आया। प्रधान न्यायाधीश को लिखे पत्र में कई विपक्षी दलों के नेताओं ने कहा था कि जब संस्थागत तंत्र विफल हो जाता है, तो लोकतंत्र अराजकता में बदल जाता है। जब न्यायपालिका विफल होती है, तो यह गणराज्य के पूर्ण विघटन का संकेत होता है। विपक्षी दलों ने मांग की थी कि एसआईआर की पूरी प्रक्रिया को तत्काल स्थगित किया जाए और इसे ऐसे समय शुरू किया जाए, जब अगला विधानसभा चुनाव होने में कम से कम पांच वर्ष शेष हों। उन्होंने केंद्रीय एजेंसियों के कथित दुरुपयोग का मुद्दा भी उठाया था।

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कांग्रेस की आलोचना
प्रधान न्यायाधीश को लिखे गये विपक्षी दलों के पत्र की कड़ी आलोचना करते हुए त्रिवेदी ने कहाकि यह भारत के लोकतंत्र को बदनाम करने और देश में अराजकता फैलाने की एक खतरनाक साजिश है। उन्होंने आरोप लगाया कि पूरी तरह से संतुलन खो चुके ये पराजित राजनीतिक दल अब अपनी हार का बदला भारत के विनाश और देश में अराजकता की कामना करके लेना चाहते हैं। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए भाजपा प्रवक्ता ने कहा कि उनके पत्र की शैली और भाषा आपातकाल के दौर की याद दिलाती है। त्रिवेदी ने मुख्य विपक्षी दल से पूछा कि क्या यह सच नहीं है कि कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर ने एक टेलीविजन कार्यक्रम में कहा था कि केरल में एसआईआर प्रक्रिया के तहत मतदाता सूची के पुनरीक्षण से कांग्रेस को लाभ हुआ, क्योंकि कथित तौर पर वामपंथी दलों द्वारा जोड़े गए फर्जी मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटा दिए गए थे?

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कहा-सपना चकनाचूर हो रहा
भाजपा नेता ने कहाकि कर्नाटक में मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार कांग्रेस कार्यकर्ताओं को एसआईआर प्रक्रिया में सक्रिय होकर और तत्परता के साथ भाग लेने के निर्देश दे रहे हैं, जबकि दूसरी ओर पार्टी इसी प्रक्रिया पर सवाल खड़े कर रही है। त्रिवेदी ने कहाकि विपक्षी दलों ने मतदाता सूची के विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) को लेकर प्रधान न्यायाधीश को पत्र लिखकर सवाल उठाए हैं। जबकि सुप्रीम कोर्ट इस प्रक्रिया को तर्कसंगत और वैध ठहरा चुका है।

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उन्होंने कहाकि विपक्षी दल इस मामले की सुनवाई के दौरान अदालत में एक बार भी कोई तथ्यात्मक तर्क प्रस्तुत करने में विफल रहे। त्रिवेदी ने आरोप लगाया कि विपक्षी दल अब भी एसआईआर पर सवाल इसलिए उठा रहे हैं, क्योंकि संदिग्ध मतदाताओं के सहारे राज्यों में सत्ता हासिल करने का उनका सपना चकनाचूर होता दिखाई दे रहा है।

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Deepak Mishra

मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।

आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।

यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।

जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।

अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।

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