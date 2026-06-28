EX गर्लफ्रेंड के साथ मरने चला था, कार में बम लगाकर खुद को उड़ाया; बच निकली प्रेमिका

कर्नाटक के तमुकुरू जिले में एक युवक की कार ब्लास्ट में जान चली गई। पुलिस का दावा है कि मृतक ने पहले अपनी एक्स गर्लफ्रेंड का अपहरण किया फिर उसके साथ मरने के लिए कार में धमाका कर लिया। लेकिन ब्लास्ट के ठीक पहले महिला गाड़ी से कूद गई, जिससे उसकी जान बच गई, लेकिन युवक की जलकर मौत हो गई।

कर्नाटक के तुमकुरू जिले से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है। यहां पर एक व्यक्ति ने अपनी पूर्व प्रेमिका के साथ मरने के लिए कार को बम से उड़ा लिया। इस घटना में प्रेमी की तो मौत हो गई, लेकिन प्रेमिका समय रहते कैब से बाहर कूद गई, जिससे उसकी जान बच गई। इस पूरे घटनाक्रम में कैब ड्राइवर भी गंभीर रूप से झुलस गया है। प्रेमिका और कैब ड्राइवर दोनों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है।

पुलिस के मुताबिक, यह पूरी घटना शनिवार को सिरा तालुक जोगिहल्ली के पास नेशनल हाईवे-48 पर हुई है। प्रत्यक्षदर्शियों के मुताबिक यहां हाईवे पर तेज रफ्तार से जा रही कार पहले एक दम से रुक गई और फिर उसमें से एक लड़की बाहर कूद गई। वह घबराई हुई थी। कोई कुछ समझ पाता उससे पहले ही कार में जोरदार धमाका हो गया। इससे कार में आग लग गई। तभी उसमें से ड्राइवर बाहर निकल आया लेकिन एक व्यक्ति पीछे ही फंसा रहा, जिससे उसकी जलकर मौत हो गई। मृतक की पहचान 30 वर्षीय नागेंद्र के रूप में हुई है।

एक्स गर्लफ्रेंड ने कर दिया था ब्लॉक स्थानीय पुलिस ने बताया कि अभी इस मामले की शुरुआती जांच में सामने आया है कि नागेंद्रन और महिला रिलेशन में थे। महिला एक ऑपरेशन टेक्नीशियन है। दोनों के बीच में पिछले कुछ समय से रिश्ते खराब चल रहे थे। हाल ही में उसने नागेंद्र से परेशान होकर उसे ब्लॉक कर दिया था। शनिवार सुबह ब्लॉक होने के गुस्से में नागेंद्रन महिला के घर पहुंचा और उसका अपहरण करके अपने साथ कैब में ले गया। जब महिला घर पर नहीं मिली, तो उसके माता-पिता ने पुलिस को इस बारे में सूचना दी।

इसी दौरान नागेंद्रन महिला को लेकर शहर से दूर जाने की कोशिश करने लगा। रास्ते में उसने महिला को चाकू से मारने की कोशिश की। इसके बाद कैब ड्राइवर ने गाड़ी को रोक दिया, जिससे महिला तुरंत ही गाड़ी से नीचे कूद गई, लेकिन इसके पहले वह गाड़ी से बाहर निकल पाता नागेंद्रन ने अपने साथ लाए कुछ विस्फोटक को एक्टिवेट कर दिया, जिससे जोरदार धमाका हो गया। इस धमाके में नागेंद्रन की मौत हो गई।

विस्फोटक दिखाकर धमका रहा था नागेंद्रन- पुलिस पुलिस का दावा है कि नागेंद्रन ने महिला को विस्फोटक दिखाकर महिला को अपने साथ जाने के लिए मजबूर किया। इतना ही नहीं उसने रास्ते में भी महिला को विस्फोटक दिखाकर साथ में आत्महत्या करने के लिए उकसाया था, जिससे वह घबरा गई और तुरंत गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। इसी दौरान नागेंद्रन ने उस पर चाकू से हमला कर दिया। ड्राइवर के गाड़ी रोकने और महिला के कूदने के दौरान ही उसने धमाका कर दिया, जिससे तेज विस्फोट के साथ पूरी गाड़ी में आग लग गई। हाईवे पर हुए इस धमाके की वजह से वहां पर एक किलोमीटर लंबा जाम लग गया।