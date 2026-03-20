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जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, मासूमों को निशाना बनाने पर भारत का सख्त रुख

Mar 20, 2026 12:35 pm ISTAnkit Ojha लाइव हिन्दुस्तान
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समुद्रों में जहाजों और नावों को निशाना बनाने को लेकर भारत ने गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कड़ा रुख अख्तियार किया है। यूके में भारत के उच्चायुक्त ने इंटरनशनल मैरिटाइम ऑर्गनाइजेशन की बैठक में कहा कि इस तरह के हमलों को बर्दाश्त नहीं किया जा सकता।

जहाजों पर हमले बर्दाश्त नहीं किए जा सकते, मासूमों को निशाना बनाने पर भारत का सख्त रुख

ईरान युद्ध के बाद समुद्र में जिस तरह से जहाजों को निशाना बनाया जा रहा है उसपर भारत ने कड़ा रुख अख्तियार किया है। लंदन में आयोजित इंटरनेशनल मैरिटाइम ऑर्गनाइजेशन (IMO) परिषद की बैठक में यूके में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दोराइस्वामी ने स्पष्ट कहा कि अंतरराष्ट्रीय जल मार्गोंमें जहाजों को निशाना बनाया जाना किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा, भारत को इस बात की गहरी चिंता है कि समुद्र में अब व्यापारिक जहाज भी सुरक्षित नहीं हैं। उन्होंने कहा कि युद्ध होता है तो सबसे ज्यादा परेशाना आम लोगों को होने लगती है। आम लोगों को ही निशाना बनाया जाता है जो कि एकदम गलत है।

उन्होंने कहा, जितनी जल्दी हो सके यह युद्ध थमना चाहिए। तीन भारतीयों जी जान जाने का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि व्यापारिक जहाजों या फिर सिविलियन मैरिटाइम इन्फ्रास्ट्रक्चर को निशाना बनाना अनैतिक है। युद्ध के कारण बढ़ती ऊर्जा कीमतों से निपटने के लिए ब्रसेल्स में हुई यूरोपीय संघ के नेताओं की बैठक में भी होर्मुज जलडमरूमध्य को फिर से खोलने और पश्चिम एशिया में जल एवं ऊर्जा अवसंरचना पर हवाई हमले रोकने की मांग की गई।

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भारतीय उच्चायुक्त ने चिंता जताई है कि पूरी दुनिया में लगभग 13 फीसदी नाविक भारतीय हैं। ऐसे में इस युद्ध में जिस तरह जहाजों और नावों को निशाना बनाया जा रहा है उससे भारतीय नाविकों की जान खतरे में है। IMO काउंसिल ने भी ईरान के हमलों की निंदा करते हुए इस तरह के हमलों को रोकने की बात कही है। इस बैठक में लगभग 120 देशों के प्रतिनिधि शामि हुए थे।

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यूरोपीय परिषद ने भी होर्मुज खोलने का दबाव बनाया

यूरोपीय परिषद के नाम से जाने जाने वाले 27 यूरोपीय संघ देशों के सभी प्रमुखों ने गुरुवार को एक संयुक्त बयान जारी कर ऊर्जा आपूर्ति को स्थिर करने और युद्धरत पक्षों से ''तनाव कम करने और अधिकतम संयम बरतने'' का आह्वान किया। नेताओं ने ईरान से फारस की खाड़ी के पार पड़ोसी देशों पर हमले रोकने का आग्रह किया, पश्चिम एशिया में संभावित बड़े पैमाने पर शरणार्थी संकट को रोकने के लिए अंतरराष्ट्रीय सहयोग मांगा और कहा कि यूरोपीय संघ के कुछ देश ''होर्मुज जलडमरूमध्य में नौवहन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने'' के तरीकों पर विचार कर रहे हैं।

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यूरोपीय संघ के नेताओं ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस अनुरोध को ठुकरा दिया है जिसमें उन्होंने देशों से होर्मुज जलडमरूमध्य की सुरक्षा के लिए सैन्य साजो-सामान भेजने की बात कही थी। होर्मुज जलडमरूमध्य तेल, गैस और उर्वरक के वैश्विक प्रवाह का एक महत्वपूर्ण मार्ग है। युद्ध के कारण ऊर्जा की बढ़ती कीमतों और यूरोप में नए शरणार्थी संकट की आशंकाओं ने नेताओं को शिखर सम्मेलन में पश्चिम एशिया को प्राथमिकता देने के लिए बाध्य किया।

Ankit Ojha

लेखक के बारे में

Ankit Ojha

विद्यालयी जीवन से ही कलात्मक अभिव्यक्ति, विचारशील स्वभाव और मिलनसार व्यक्तित्व और सामान्य के अंदर डुबकी लगाकर कुछ खास खोज लाने का कौशल पत्रकारिता के लिए अनुकूल साबित हुआ। अंकित ओझा एक दशक से डिजिटल पत्रकारिता के क्षेत्र में लगातार सक्रिय हैं। उत्तर प्रदेश के बाराबंकी के रहने वाले अंकित ओझा समाचारों की दुनिया में तथ्यों के महत्व के साथ ही संवेदनशीलता के पक्ष को साधने में निपुण हैं। पिछले चार साल से हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप के 'लाइव हिन्दुस्तान' के लिए चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पहले 'टाइम्स ऑफ इंडिया' और 'इंडियन एक्सप्रेस' ग्रुप के साथ भी कार्य कर चुके हैं।


राष्ट्रीय, अंतरराष्ट्रीय, राज्य और सामाजिक सरोकारों की खबरों के संपादन में लंबा अनुभव होने के साथ ही अपने-आसपास की घटनाओं में समाचार तत्व निकालने की अच्छी समझ है। घटनाओं और समाचारों से संबंधित फैसले लेने और त्वरित समाचार प्रकाशित करने में विशेष योग्यता है। इसके अलावा तकनीक और पाठकों की बदलती आदतों के मुताबिक सामग्री को रूप देने के लिए निरंतर सीखने में विश्वास करते हैं। अंकित ओझा की रुचि राजनीति के साथ ही दर्शन, कविता और संगीत में भी है। लेखन और स्वरों के माध्यम से लंबे समय तक आकाशवाणी से भी जुड़े रहे। इसके अलावा ऑडियन्स से जुड़ने की कला की वजह से मंचीय प्रस्तुतियां भी सराही जाती हैं।


अकादमिक योग्यताः अंकित ओझा ने प्रारंभिक शिक्षा नवोदय विद्यालय से पूरी करने के बाद जामिया मिल्ल्लिया इस्लामिया से पत्रकारिता में ही ग्रैजुएशन किया है। इसके बाद भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से पोस्ट ग्रैजुएट डिप्लोमा और कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय से मास कम्युनिकेशन में एमए किया है। जामिया में अध्ययन के दौरान ही इटैलियन और उर्दू भाषा में भी कोर्स किए हैं। इसके अलावा पंजाबी भाषा की भी अच्छी समझ रखते हैं। विश्वविद्यालय में NCC का 'C सर्टिफिकेट' भी प्राप्त किया है। IIMC और ऑक्सफर्ड से स्वास्थ्य पत्रकारिता का सर्टिफिकेट भी प्राप्त किया है।

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