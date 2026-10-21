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टाइगर श्रॉफ पर हमला: मुंबई पुलिस ने कोर्ट में बिश्नोई गैंग का नाम लिया, अनिल पंडित का भी जिक्र

By Shubham Sharma
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राजस्थान के कोटा से ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाए गए तीनों मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मैजिस्ट्रेट ने तीनों को 31 अक्टूबर 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।

Lawrence Tiger Anil Pandit
टाइगर श्रॉफ पर हमले के पीछे बिश्नोई गैंग का अनिल पंडित, मुंबई पुलिस का कोर्ट में दावा

बॉलीवुड अभिनेता टाइगर श्रॉफ की गाड़ी पर रविवार शाम जुहू में हुई अंधाधुंध फायरिंग के मामले में मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने बुधवार को एस्प्लेनेड मैजिस्ट्रेट कोर्ट में बड़ा खुलासा किया है। पुलिस ने अदालत को बताया कि यह हमला लॉरेंस बिश्नोई गैंग के भगोड़े सदस्य अनिल पंडित के सीधे निर्देशों पर अंजाम दिया गया था।

राजस्थान के कोटा से ट्रांजिट रिमांड पर मुंबई लाए गए तीनों मुख्य आरोपियों को कोर्ट में पेश किया गया, जहां से मैजिस्ट्रेट ने तीनों को 31 अक्टूबर 2026 तक पुलिस कस्टडी में भेज दिया है।

कोटा से मुंबई लाए गए तीनों आरोपी

राजस्थान की कोटा पुलिस के ट्रेन से दबोचे गए तीनों मुख्य शूटरों को बुधवार को मुंबई लाया गया। अदालत में पेश किए गए आरोपियों की पहचान भी कर ली गई है।

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रेहान उर्फ सुक्का: सोनीपत (हरियाणा) का निवासी (मेन शूटर)।

ऋतिक कुर्मी उर्फ रोशन: बेगूसराय (बिहार) का निवासी, जो मुंबई में रह रहा था।

एक नाबालिग: सोनीपत (हरियाणा) का ही निवासी।

अदालत में पुलिस ने बताया कि इस पूरे मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है।

क्राइम ब्रांच ने 14 दिनों की कस्टडी क्यों मांगी?

मुंबई पुलिस की क्राइम ब्रांच ने अदालत से आरोपियों की 14 दिनों की पुलिस हिरासत की मांग की थी। सरकारी वकील और पुलिस ने कोर्ट के सामने कई मुख्य बिंदु रखे।

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  • पुलिस को अनिल पंडित और भारत में सक्रिय बिश्नोई गैंग के गुर्गों के बीच की पूरी नेटवर्क चेन और साजिश की तह तक जाना है।
  • वारदात में इस्तेमाल किए गए पिस्तौल और हथियारों को अभी तक बरामद नहीं किया जा सका है।
  • आरोपियों ने भागते वक्त अपने दो मोबाइल फोन तोड़कर नष्ट कर दिए थे। कॉल डिटेल रिकॉर्ड (CDR) और इलेक्ट्रॉनिक सबूत जुटाने के लिए पूछताछ जरूरी है।

वहीं बचाव पक्ष के वकीलों (अजिंक्य मिरगल और सत्यव्रत जोशी) ने कस्टडी का विरोध करते हुए कहा कि आरोपियों से ट्रांजिट रिमांड के दौरान पहले ही पूछताछ की जा चुकी है, इसलिए लंबी हिरासत की जरूरत नहीं है। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद कोर्ट ने आरोपियों को 31 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में सौंपने का आदेश दिया।

जुहू में हुई थी 5 से 6 राउंड फायरिंग

गौरतलब है कि रविवार (18 अक्टूबर) शाम जुहू इलाके में जमुनाबाई नर्सरी पार्क के पास बाइक सवार हमलावरों ने टाइगर श्रॉफ की कार पर 5 से 6 राउंड गोलियां दागी थीं।

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इस हमले में टाइगर श्रॉफ को केवल खरोंचें आईं और वे सुरक्षित बच गए, लेकिन उनके ड्राइवर फिरदौस और पास खड़े 35 साल के राहगीर उमेश चरण को गोलियां लगी थीं। हमलावरों ने जिस मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया था, उसे पुलिस ने बाद में अंधेरी इलाके में लावारिस हालत में बरामद कर लिया था। पुलिस ने इस मामले में हत्या के प्रयास और आर्म्स एक्ट के तहत केस दर्ज किया है।

Shubham Sharma

लेखक के बारे में

Shubham Sharma
शुभम शर्मा साल 2017 से पत्रकारिता और मीडिया जगत में काम कर रहे हैं। टीवी में इनपुट असाइनमेंट से शुरुआत करते हुए डिजिटल मीडिया की दुनिया में कदम रखा। ग्राउंड रिपोर्टिंग से लेकर डेस्क तक का अनुभव। TV9 भारतवर्ष और मनीकंट्रोल हिंदी (Network 18) जैसे बड़े संस्थानों के बाद अब लाइव हिंदुस्तान में बतौर चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर खबरों को आप तक पहुंचाने के काम कर रहे हैं। और पढ़ें
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