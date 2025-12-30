Hindustan Hindi News
'यह संयोग नहीं, हिंदुओं की जातीय सफाई का माध्यम है', बांग्लादेश में हिंसा पर भड़का VHP

संक्षेप:

Dec 30, 2025 11:48 pm ISTNiteesh Kumar लाइव हिन्दुस्तान
बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हो रहे अत्याचार पर विश्व हिंदू परिषद ने कड़ी आपत्ति जताई है। वीएचपी के नेता विनोद बंसल ने मंगलवार को कहा, 'मुद्दा यह है कि हत्यारे एक ही समुदाय के हैं, और जिनकी हत्या हो रही है वे भी उसी समुदाय के हैं। इस पैटर्न को समझना चाहिए। वहां हो रही हिंसा संयोगवश नहीं है। यह कोई दुर्घटना नहीं है। यह हिंदुओं की जातीय सफाई का एक माध्यम है, और वहां की सरकार इस पर चुप है।'

विनोद बंसल ने कहा कि मैं पूछना चाहता हूं, क्या ये लोग जो मारे जा रहे हैं, बांग्लादेश के नागरिक नहीं हैं? उन्होंने कहा, 'आखिरकार वे बांग्लादेश के ही तो नागरिक हैं। ये वे लोग हैं जिन्होंने बांग्लादेश के लिए सब कुछ बलिदान कर दिया। इसके बावजूद, उन्हें सिर्फ इसलिए मारा जा रहा है और हत्या की जा रही है क्योंकि वे एक विशेष धर्म से संबंधित हैं। वे हिंदू हैं और इन नागरिकों की रक्षा करना सरकार की जिम्मेदारी है।'

हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा

बांग्लादेश में 2024 में शेख हसीना की सरकार गिरने के बाद से हिंदू अल्पसंख्यकों के खिलाफ हिंसा की घटनाएं काफी बढ़ गई हैं। इनमें घरों और मंदिरों पर आगजनी, लूटपाट और हत्याएं शामिल हैं। हिंदू समुदाय बांग्लादेश की आबादी का लगभग 8% है। इन्हें अवामी लीग का समर्थक माना जाता है, इसलिए भी राजनीतिक अस्थिरता में वे निशाना बन रहे हैं। अंतरिम सरकार ने कई मामलों में गिरफ्तारियां की हैं और हिंसा की निंदा की है, लेकिन मानवाधिकार संगठनों का कहना है कि कट्टरपंथी तत्वों का प्रभाव बढ़ने से अल्पसंख्यकों की सुरक्षा चिंताजनक है।

हाल के दिनों में बांग्लादेश में हिंदुओं के खिलाफ हिंसा और तेज हुई है। मयमनसिंह में दीपू चंद्र दास नामक हिंदू युवक को ईशनिंदा के आरोप में भीड़ ने पीट-पीटकर मार डाला और शव जला दिया। इसी महीने अमृत मंडल और अन्य घटनाओं में हिंदू घरों में आगजनी हुई, जिसमें परिवारों को जान बचाकर भागना पड़ा। ह्यूमन राइट्स रिपोर्ट्स में जून से दिसंबर तक ईशनिंदा से जुड़े 71 मामले दर्ज हैं, जो ज्यादातर हिंदुओं को टारगेट बनाते हैं।

