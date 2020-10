हिमाचल प्रदेश: लाहौल घाटी की तस्वीरें, जहां पीएम मोदी आज अटल टनल के उद्घाटन के बाद सार्वजनिक सभा को संबोधित करेंगे।

Himachal Pradesh: Visuals from Sissu in Lahaul valley where PM Narendra Modi will address a public gathering today after inaugurating Atal Tunnel which is the longest highway tunnel in the world.



The tunnel connects Manali to Lahaul-Spiti valley throughout the year. pic.twitter.com/9hyFrFy161