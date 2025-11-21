इससे आसान स्पेस था; बेंगलुरू में किस बात से परेशान हुए अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला
भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला ने बेंगलुरू में ट्रैफिक की समस्या पर अपनी बात कही। एक कार्यक्रम में कर्नाटक के मंत्री प्रियांक खरगे के सामने शुक्ला ने कहा कि बेंगलुरू के ट्रैफिक से ज्यादा आसान अंतरिक्ष की यात्रा करना था।
Shubhanshu Shukla: भारतीय अंतरिक्ष यात्री शुभांशु शुक्ला गुरुवार को बेगलुरु में एक कार्यक्रम में पहुंचे थे। यहां पर उन्होंने शहर के ट्रैफिक को लेकर कुछ ऐसा कह दिया, जिससे वहां पर मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगे। इसके बाद सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में यह मुद्दा बन गया। दरअसल, कुछ महीनों पहले ही अंतरिक्ष की यात्रा से लौटे शुभांशु शुक्ला ने कहा कि जितने समय का यह कार्यक्रम है, उससे तीन गुना ज्यादा समय उन्हें बेंगलुरु के ट्रैफिक में बिताना पड़ा है।
फ्यूचर मेकर्स कॉन्क्लेव नामक टेक समिट में पहुंचे भारतीय अंतरिक्ष यात्री ने पूरे हॉल के सामने मजाक में कहा, "मैं बेगलुरु में दूसरे छोर, मराठाहल्ली से आ रहा हूं। मैं जितना समय आप सबके साथ इस कार्यक्रम में बिताने वाला हूं। उससे तीन गुना ज्यादा समय मुझे ट्रैफिक में लगा है। आप मेरी प्रतिबद्धता देख सकते हैं। शहर के ट्रैफिक से गुजरना, अंतरिक्ष यात्रा करने से भी ज्यादा कठिन है।" शुक्ला के इस बयान के बाद वहां पर मौजूद सभी लोग मुस्कुराने लगते हैं।
इसी कार्यक्रम में शुक्ला के साथ कर्नाटक सरकार के मंत्री प्रियांक खरगे भी मौजूद थे। उन्होंने इसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा, "शुभांशु शुक्ला कह रहे हैं कि अंतरिक्ष से बेंगलुरु आना उनके लिए आसान था, लेकिन मराठाहल्ली से कार्यक्रम स्थल तक पहुंचा मुश्किल। भविष्य में इस तरह की परेशानी का सामना किसी को न करना पड़े इसके लिए सरकार काम करेगी।"
शुक्ला के इस मजाक और प्रियांक के जवाब के बाद यह बात राजनैतिक गलियारों तक भी फैली। भारतीय जनता पार्टी ने इसके बाद सिद्दारमैया सरकार पर जमकर हमला बोला। शुक्ला की बात का जिक्र करते हुए भाजपा प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा, "बेंगलुरू के लोग पूरी तरह से परेशान हैं। वे देश में सबसे ज्यादा टैक्स देते हैं... इसके बदले में उन्हें क्या मिलता है? गड्ढों से भरी सड़कें, घटिया बुनियादी ढांचा और खराब ट्रैफिक। कर्नाटक सरकार बेंगलुरू की छवि को पूरी तरह से खराब करने में लगी हुई है।"
आपको बता दें, बेंगलुरु में ट्रैफिक से जुड़ी समस्याएं और खबरें आम तौर पर सामने आती रहती हैं। भारत के आईटी हब के रूप में विख्यात बेंगलुरू बढ़ती हुई आबादी की वजह शहर का इन्फ्रास्ट्रक्चर लगातार दबाव सामना कर रहा है। सरकार इस पर लगातार काम करने की कोशिश कर रही है।