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300 करोड़ की संपत्ति, सीक्रेट डायरी और 15 नाम... हैदराबाद के धनकुबेर DSP कौन?

Devendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, हैदराबाद
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तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो ने पुलिस कंप्यूटर सर्विसेज विभाग में तैनात डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस संकिरेड्डी भीम रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। उनके पास से एक सीक्रेट डायरी भी मिली है। आइये जानते हैं कि डायरी में क्या है...

300 करोड़ की संपत्ति, सीक्रेट डायरी और 15 नाम... हैदराबाद के धनकुबेर DSP कौन?

तेलंगाना एंटी-करप्शन ब्यूरो (ACB) ने बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस कंप्यूटर सर्विसेज (PCS) विभाग में तैनात डिप्टी सुपरिंटेंडेंट ऑफ पुलिस (DSP) संकिरेड्डी भीम रेड्डी को आय से अधिक संपत्ति के मामले में गिरफ्तार कर लिया है। ACB अधिकारियों ने उन्हें हैदराबाद के इब्राहिमबाग इलाके में स्थित उनके लग्जरी आवास वेसेला मीडोज से गिरफ्तार किया जांच एजेंसी के अनुसार, DSP भीम रेड्डी ने अपनी सेवा के दौरान भ्रष्टाचार और गलत तरीकों से अपनी ज्ञात आय के स्रोतों से कहीं अधिक संपत्ति जमा की है। जांच में उनके और उनके परिवार के नाम पर 300 करोड़ रुपये से ज्यादा की अघोषित संपत्ति का पता चला है।

क्या है पूरा मामला?

दरअसल, कुछ दिन पहले ACB ने DSP भीम रेड्डी के हैदराबाद, तेलंगाना और कर्नाटक में फैले 15 से अधिक ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। इनमें उनके रिश्तेदारों, दोस्तों, कथित बेनामीदारों और सहयोगियों के घर शामिल थे। 2 जुलाई को हुई इन रेडों के दौरान भारी मात्रा में दस्तावेज, संपत्ति के कागजात और अन्य महत्वपूर्ण सबूत बरामद हुए।

बताया जाता है कि तलाशी के दौरान DSP भीम रेड्डी की तबीयत बिगड़ गई, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। डिस्चार्ज होने के बाद ACB टीम ने उन्हें दोबारा हिरासत में लिया। मेडिकल जांच के लिए उन्हें उस्मानिया अस्पताल ले जाया गया, जहां जांच पूरी होने के बाद नामपल्ली स्थित ACB कार्यालय पहुंचाया गया। बाद में उन्हें कोर्ट में पेश किया गया, जहां से उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। फिलहाल DSP को चंचलगुडा जेल में रखा गया है।

एसीबी की जांच में क्या-क्या मिला?

  • ACB की जांच में DSP भीम रेड्डी के नाम पर कई संपत्तियां सामने आई हैं, जैसे...
  • इब्राहिमबाग, वेसेला मीडोज, हैदराबाद में लग्जरी विला
  • दूरसंचार नगर में जी+2 + पेंटहाउस वाला आवासीय घर
  • साईं प्रभा रेजीडेंसी, टेलीकॉम नगर में एक फ्लैट
  • गाचीबोवली, क्रांति सीओन अपार्टमेंट में एक फ्लैट
  • लैंको हिल्स रोड, मणिकोंडा में 500 वर्ग गज का जी+5 कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में हिस्सेदारी
  • मणिकोंडा, मारिचेट्टू जंक्शन के पास 3000 वर्ग फुट का कमर्शियल स्पेस
  • तेलापुर, अभिनंदा रेजीडेंसी में दो आवासीय फ्लैट
  • प्रगति रिसॉर्ट्स में 500 वर्ग गज का खुला प्लॉट
  • जहीराबाद, संगारेड्डी जिले में 3.5 एकड़ कृषि भूमि
  • कर्नाटक में कुल 639 एकड़ (600 + 38 + 1 एकड़ देवनहल्ली, बेंगलुरु) खेती की जमीन
  • नागोले में कामिनेनी हॉस्पिटल के पास 200 वर्ग गज का खुला प्लॉट
  • जीपीआर हाउसिंग सोसायटी, पटनचेरु के पास 400 वर्ग गज का प्लॉट
  • पटनचेरु में 200 वर्ग गज का खुला प्लॉट
  • मोमिनपेट, विकाराबाद में 1000 वर्ग गज जमीन
  • मोमिनपेट में ही 2 एकड़ कृषि भूमि
  • मुचिंताला गांव, सीसी कुंटा में 4 से 20 एकड़ कृषि भूमि
  • मेसर्स श्री राघवेंद्र रॉक सैंड मिनरल्स में 75 लाख रुपये का निवेश

वहीं, छापेमारी के दौरान DSP के घर से लगभग 3.60 लाख रुपये नकद बरामद हुए। एक बेनामी ठिकान से 40 लाख रुपये नकद मिले। इसके अलावा करीब 2 किलोग्राम सोने के गहने और 20 किलोग्राम चांदी के सामान भी जब्त किए गए। ACB को लगभग 19 लाख 91 हजार रुपये का बैंक बैलेंस भी मिला है।

सीक्रेट डायरी सबसे बड़ा सबूत

जांच में सबसे अहम सबूत DSP भीम रेड्डी की व्यक्तिगत हैंडरिटन डायरी मिली है। बताया जा रहा है कि यह डायरी मई महीने में उनकी पत्नी के साथ चारधाम यात्रा से पहले लिखी गई थी। डायरी में अपनी सारी संपत्तियों, निवेशों, देनदारियों और कथित 15 से अधिक बेनामीदारों के नाम साफ-साफ लिखे हुए हैं।

बताया जाता है कि DSP ने डायरी की स्कैन कॉपी व्हाट्सएप के जरिए अपने दोनों बेटों को शेयर भी की थी। ACB अधिकारियों ने इसे इस पूरे मामले का 'गेम चेंजर' सबूत बताया है। डायरी के आधार पर ही जांचकर्ताओं को कई छिपी हुई प्रॉपर्टी और फाइनेंशियल लिंक्स का पता चला। फिलहाल मामले की जांच जारी है।

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Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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