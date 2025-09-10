पुरानी एम्बेसडर से लेकर क्रिप्टो और रिवॉल्वर; केंद्रीय मंत्रियों ने दिया संपत्ति का ब्यौरा, किसके पास क्या?

केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने हाल ही में में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दोपहिया वाहन के अलावा 27 लाख रुपए से अधिक के आभूषण और करीब 19 लाख के म्यूचुअल फंड निवेश की घोषणा की है।

केंद्रीय मंत्रियों ने बीते दिनों अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिसके बाद कुछ मंत्रियों ने लोगों का ध्यान खींचा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा 2024-25 के लिए घोषित संपत्तियों में क्रिप्टोकरेंसी, दशकों पुराने वाहन, म्यूचुअल फंड और कृषि भूमि जैसी चीजें भी उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दोपहिया वाहन के अलावा 27 लाख से अधिक के आभूषण और करीब 19 लाख के म्यूचुअल फंड निवेश की भी घोषणा की है। वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की संपत्तियों में 31 साल पुरानी एक एम्बेसडर कार के अलावा दो अन्य कार शामिल हैं। उन्होंने 37 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य के सोने के आभूषण भी घोषित किए हैं, जबकि उनकी पत्नी कंचन नितिन अधिकारी ने 28 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण घोषित किए हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के मुताबिक कौशल विकास राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 31 मार्च 2025 तक 21.31 लाख रुपए के क्रिप्टो निवेश की सूचना दी है। वहीं उनकी पत्नी चारु सिंह ने 22.41 लाख रुपये मूल्य की ‘डिजिटल-एसेट होल्डिंग्स’ का खुलासा किया है। चौधरी एकमात्र मंत्री हैं जिन्होंने डिजिटल परिसंपत्तियों में क्रिप्टो होने की जानकारी दी है। बता दें कि जहां जमीन, शेयर या जमा राशि जैसे पारंपरिक निवेश कड़े नियमों के तहत संचालित होते हैं, वहीं भारत में क्रिप्टोकरेंसी अब भी नियामकीय अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निवेशकों को वर्चुअल मुद्राओं के जोखिमों, जिनमें अस्थिरता और धोखाधड़ी शामिल हैं, के बारे में बार-बार चेतावनी दी है।

37 साल पुराना स्कूटर भी ऐसेट इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अपनी संपत्तियों में 37 साल पुराना स्कूटर और एक रिवॉल्वर शामिल होने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 1.2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 1,679 ग्राम सोने के आभूषण, 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण और हीरे के आभूषण समेत अन्य संपत्तियां घोषित की है।