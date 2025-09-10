Assets declared by Union ministers for 2024 25 Cypto decades old vehicles guns among property पुरानी एम्बेसडर से लेकर क्रिप्टो और रिवॉल्वर; केंद्रीय मंत्रियों ने दिया संपत्ति का ब्यौरा, किसके पास क्या?, India News in Hindi - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi NewsIndia NewsAssets declared by Union ministers for 2024 25 Cypto decades old vehicles guns among property

पुरानी एम्बेसडर से लेकर क्रिप्टो और रिवॉल्वर; केंद्रीय मंत्रियों ने दिया संपत्ति का ब्यौरा, किसके पास क्या?

केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने हाल ही में में अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दोपहिया वाहन के अलावा 27 लाख रुपए से अधिक के आभूषण और करीब 19 लाख के म्यूचुअल फंड निवेश की घोषणा की है।

Jagriti Kumari भाषाWed, 10 Sep 2025 08:47 PM
share Share
Follow Us on
पुरानी एम्बेसडर से लेकर क्रिप्टो और रिवॉल्वर; केंद्रीय मंत्रियों ने दिया संपत्ति का ब्यौरा, किसके पास क्या?

केंद्रीय मंत्रियों ने बीते दिनों अपनी संपत्ति का ब्यौरा दिया है, जिसके बाद कुछ मंत्रियों ने लोगों का ध्यान खींचा है। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सदस्यों द्वारा 2024-25 के लिए घोषित संपत्तियों में क्रिप्टोकरेंसी, दशकों पुराने वाहन, म्यूचुअल फंड और कृषि भूमि जैसी चीजें भी उनकी प्रॉपर्टी का हिस्सा हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक दोपहिया वाहन के अलावा 27 लाख से अधिक के आभूषण और करीब 19 लाख के म्यूचुअल फंड निवेश की भी घोषणा की है। वहीं परिवहन मंत्री नितिन गडकरी की संपत्तियों में 31 साल पुरानी एक एम्बेसडर कार के अलावा दो अन्य कार शामिल हैं। उन्होंने 37 लाख रुपये से ज्यादा मूल्य के सोने के आभूषण भी घोषित किए हैं, जबकि उनकी पत्नी कंचन नितिन अधिकारी ने 28 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण घोषित किए हैं।

प्रधानमंत्री कार्यालय (PMO) की वेबसाइट पर प्रकाशित जानकारी के मुताबिक कौशल विकास राज्य मंत्री और राष्ट्रीय लोक दल (RLD) अध्यक्ष जयंत चौधरी ने 31 मार्च 2025 तक 21.31 लाख रुपए के क्रिप्टो निवेश की सूचना दी है। वहीं उनकी पत्नी चारु सिंह ने 22.41 लाख रुपये मूल्य की ‘डिजिटल-एसेट होल्डिंग्स’ का खुलासा किया है। चौधरी एकमात्र मंत्री हैं जिन्होंने डिजिटल परिसंपत्तियों में क्रिप्टो होने की जानकारी दी है। बता दें कि जहां जमीन, शेयर या जमा राशि जैसे पारंपरिक निवेश कड़े नियमों के तहत संचालित होते हैं, वहीं भारत में क्रिप्टोकरेंसी अब भी नियामकीय अनिश्चितताओं से गुजर रही है। भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) ने निवेशकों को वर्चुअल मुद्राओं के जोखिमों, जिनमें अस्थिरता और धोखाधड़ी शामिल हैं, के बारे में बार-बार चेतावनी दी है।

37 साल पुराना स्कूटर भी ऐसेट

इसके अलावा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्री वीरेंद्र कुमार ने अपनी संपत्तियों में 37 साल पुराना स्कूटर और एक रिवॉल्वर शामिल होने की घोषणा की है। केंद्रीय मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने 1.2 करोड़ रुपए से अधिक मूल्य के 1,679 ग्राम सोने के आभूषण, 10 किलोग्राम चांदी के आभूषण और हीरे के आभूषण समेत अन्य संपत्तियां घोषित की है।

ये भी पढ़ें:ऐसे संवरेगा देश? करीब आधे मंत्रियों पर दर्ज हैं गंभीर आपराधिक मामले: ADR रिपोर्ट

महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने अन्य संपत्तियों के अलावा एक रिवॉल्वर, एक राइफल, एक ट्रैक्टर और म्यूचुअल फंड में लगभग एक करोड़ रुपये के निवेश की घोषणा की है। सूचना एवं प्रसारण राज्य मंत्री एल मुरुगन ने अन्य संपत्तियों के अलावा 74 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण और एक स्कूटी की घोषणा की है। तो वहीं महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने एक बंदूक और एक रिवॉल्वर के अलावा 67 लाख रुपये से अधिक मूल्य के सोने के आभूषण घोषित किए हैं। रेल एवं खाद्य प्रसंस्करण राज्य मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू ने अपनी संपत्तियों में 1997 मॉडल की मारुति एस्टीम कार और एक पिस्तौल होने की घोषणा की है।

India News
इंडिया न्यूज़ , विधानसभा चुनाव और आज का मौसम से जुड़ी ताजा खबरें हिंदी में | लेटेस्ट Hindi News, बॉलीवुड न्यूज , बिजनेस न्यूज , क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।