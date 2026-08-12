रख रहे करीबी नजर, सुरक्षा पर असर का भी आकलन, पाकिस्तान-सऊदी अरब-तुर्किये समझौते पर भारत
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए रक्षा समझौते पर भारत करीबी निगाह रख रहा है। इसके साथ ही वह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कर रहा है।
पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये के बीच हुए रक्षा समझौते पर भारत करीबी निगाह रख रहा है। इसके साथ ही वह देश की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता पर पड़ने वाले प्रभावों का आकलन कर रहा है। भारतीय विदेश मंत्रालय ने मंगलवार को यह बात कही। गौरतलब है कि तीनों देशों ने सात अगस्त को मक्का संयुक्त रक्षा समझौते पर हस्ताक्षर किए। यह समझौता पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, सऊदी क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान और तुर्किये के राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन के बीच हुई वार्ता के बाद हुआ।
क्या है तीन देशों का समझौता
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने साप्ताहिक प्रेस वार्ता में कहाकि जहां तक इस समझौते का सवाल है, हम भारत की राष्ट्रीय सुरक्षा के साथ-साथ क्षेत्रीय शांति और स्थिरता के लिहाज से इसके प्रभावों का आकलन कर रहे हैं। उन्होंने कहाकि भारत अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इस संबंध में सभी जरूरी कदम उठाएगा। जायसवाल ने यह भी कहाकि भारत, पश्चिम एशिया संघर्ष से जुड़े सभी घटनाक्रम पर करीबी नजर बनाए हुए है। पाकिस्तान, सऊदी अरब और तुर्किये की ओर से शुक्रवार को जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि मक्का संयुक्त रक्षा समझौता साझा रणनीतिक हितों और लंबे समय से कायम रक्षा सहयोग पर आधारित है।
बलूचिस्तान की आजादी पर भी बोले
तीनों देशों की तरफ से जारी संयुक्त बयान में कहा गया कि यह समझौता तीनों देशों के बीच रक्षा सहयोग के सभी पहलुओं को और मजबूत करने का प्रावधान भी करता है। जायसवाल ने दुनिया के विभिन्न हिस्सों में पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत की ‘आजादी’ के समर्थन में आयोजित कार्यक्रमों और पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में हुए हिंसक प्रदर्शनों के संबंध में सवालों पर भी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहाकि हम दुनियाभर के घटनाक्रम पर लगातार नजर रख रहे हैं। मैं यह भी रेखांकित करना चाहूंगा कि हमने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर और उस देश के अन्य हिस्सों में जिस तरह के मानवाधिकार उल्लंघन किए गए, उन्हें देखा है।
अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अपील
जायसवाल ने कहाकि हम अंतरराष्ट्रीय समुदाय से अपील करते हैं कि वह पाकिस्तान को उसके गलत कृत्यों, अत्याचारों और मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन के लिए जवाबदेह ठहराए। जायसवाल ने कहा कि पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में बड़े पैमाने पर हुए प्रदर्शनों के बाद ऐसी स्थिति पैदा हो गई, जहां जनता के असंतोष का जवाब गोलियों, दमन और उत्पीड़न से दिया गया। उन्होंने कहाकि मुझे यह बताने की जरूरत नहीं है कि सीमा पार आतंकवाद के लिए कौन सा देश जिम्मेदार है, आतंकवाद का पनाहगाह कहां है और सीमा पार आतंकवाद को रोकने की जिम्मेदारी किसकी है।
लेखक के बारे मेंDeepak Mishra
मूल रूप से आजमगढ़ के रहने वाले दीपक मिश्रा के लिए पत्रकारिता में आना कोई संयोग नहीं था। घर में आने वाली तमाम मैगजीन्स और अखबार पढ़ते-पढ़ते खुद अखबार में खबर लिखने तक पहुंच गए। हालांकि सफर इतना आसान भी नहीं था। इंटरमीडिएट की पढ़ाई के बाद जब घरवालों को इस इरादे की भनक लगी तो खासा विरोध भी सहना पड़ा। फिर मन में ठाना कि चलो जमीनी अनुभव लेकर देखते हैं। इसी मंशा के साथ ग्रेजुएशन की पढ़ाई के दौरान आजमगढ़ के लोकल टीवी में काम करना शुरू किया। कैमरे पर शहर की गतिविधियां रिकॉर्ड करते, न्यूज बुलेटिन लिखते और कुछेक बार उन्हें कैमरे के सामने पढ़ते-पढ़ते इरादा मजबूत हो गया कि अब तो मीडिया में ही जाना है।
आजमगढ़ के डीएवी डिग्री कॉलेज से इंग्लिश, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री विषयों में ग्रेजुएशन के बाद वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय से मास कम्यूनिकेशन में मास्टर डिग्री। इसके बाद अखबारों में नौकरी का सिलसिला शुरू हुआ आज अखबार से। फिर दैनिक जागरण के बाइलिंगुअल अखबार आई नेक्स्ट में वाराणसी में डेस्क पर नौकरी। वहां से सेंट्रल डेस्क कानपुर का सफर और फिर पत्रिका अखबार के इवनिंगर न्यूज टुडे में सेंट्रल डेस्क हेड की जिम्मेदारी। बाद में पत्रिका अखबार के लिए खेल डेस्क पर भी काम करने का मौका मिला। पत्रिका ग्रुप में काम करते हुए 2014 फीफा वर्ल्ड कप की कवरेज के लिए अवॉर्ड भी मिला।
यूपी में वापसी हुई फिर से दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में और जिम्मेदारी मिली गोरखपुर में डेस्क हेड की। आई नेक्स्ट की दूसरी पारी में दो बार गोरखपुर एडिशन के संपादकीय प्रभारी की भी भूमिका निभाई। वहीं, कुछ अरसे तक इलाहाबाद में डेस्क हेड की जिम्मेदारी भी संभाली। दैनिक जागरण आई नेक्स्ट में काम करने के दौरान, डिजिटल फॉर्मेट के लिए वीडियो स्टोरीज करते रहे। इसमें कुंभ 2019 के लिए वीडियो स्टोरीज भी शामिल हैं। बाद में यहां पर पॉडकास्ट के दो शो किए। जिनमें से एक आईपीएल रिकॉर्ड बुक और दूसरा शहर का किस्सा रहा।
जून 2021 से लाइव हिन्दुस्तान में होम टीम का हिस्सा। इस दौरान तमाम चुनाव, राष्ट्रीय-अंतर्राष्ट्रीय घटनाक्रमों की खबरें की। साथ ही क्रिकेट टीम के साथ सहभागिता निभाते हुए आईपीएल और टी-20 विश्वकप, चैंपियंस ट्रॉफी के दौरान कवरेज में सक्रिय भूमिका निभाई। कुंभ 2025 के दौरान लाइव हिन्दुस्तान के लिए वीडियो स्टोरीज कीं।
अगर रुचि की बात करें तो फिल्में देखना, किताबें पढ़ना, कुछ नई स्किल्स सीखते रहना प्रमुख हैं। मिररलेस कैमरे के साथ वीडियो शूट करना और प्रीमियर प्रो पर एडिटिंग में दक्षता। प्रिय विषयों में सिनेमा और खेल दिल के बेहद करीब हैं।