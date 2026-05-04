हारते ही कांग्रेस में शुरू हुआ इस्तीफों का दौर, असम के प्रभारी ने छोड़ दिया पद
असम विधानसभा चुनाव में भारी हार के बाद कांग्रेस के असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चुनाव परिणामों के मुताबिक, NDA ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रहा है।
असम विधानसभा चुनाव में भारी हार के बाद कांग्रेस के असम प्रभारी जितेंद्र सिंह ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को अपना इस्तीफा सौंप दिया है। चुनाव परिणामों के मुताबिक, सत्तारूढ़ राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) ने 126 सदस्यीय असम विधानसभा में दो-तिहाई बहुमत हासिल करते हुए लगातार तीसरी बार सरकार बनाने का दावा किया है। राजग ने कुल 102 सीटों पर जीत दर्ज की। अब तक मिले रुझानों और परिणामों के अनुसार, भाजपा अकेले 82 सीटों पर विजयी रही, जबकि उसके सहयोगी बोडो पीपुल्स फ्रंट (बीपीएफ) और असम गण परिषद (एजीपी) को 10-10 सीटें मिलीं।
वहीं, विपक्षी दलों में कांग्रेस ने 15 सीटें जीतीं और चार सीटों पर आगे चल रही है। बदरुद्दीन अजमल की ऑल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट (एआईयूडीएफ) और अखिल गोगोई की रायजोर दल ने दो-दो सीटें हासिल कीं। तृणमूल कांग्रेस को एक सीट मिली। कांग्रेस के असम प्रदेश अध्यक्ष गौरव गोगोई जोरहाट सीट पर भाजपा के वरिष्ठ नेता हितेंद्रनाथ गोस्वामी से 23181 मतों से हार गए।
वहीं, असम के मुख्यमंत्री हिमंत विश्व शर्मा ने जालुकबारी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार बिदिशा नियोग को 89,434 मतों के भारी अंतर से हराकर लगातार छठी बार जीत हासिल की। भाजपा की ओर से मंत्री अजंता नियोग (गोलाघाट), रानोज पेगु (धेमाजी), पीजूष हजारिका (जागीरोड), कौशिक राय (लखीपुर), प्रशांत फूकन (डिब्रूगढ़), कृष्णेंदु पॉल (पाथरकांडी) और बिमल बोरा (तिंगखोंग) सहित कई प्रमुख नेता चुनाव जीतने में सफल रहे। विधानसभा अध्यक्ष बिस्वजीत दैमारी ने तामुलपुर सीट पर यूपीपीएल के प्रमोद बरो को हराया।
रायजोर दल के अध्यक्ष अखिल गोगोई ने सिबसागर सीट बरकरार रखी, जबकि महबूब मुख्तार ने ढिंग सीट जीती। तृणमूल कांग्रेस के शेरमन अली अहमद मंडिया से विजयी हुए। चुनाव हारने वाले प्रमुख चेहरों में पूर्व विपक्षी नेता देवव्रत सैकिया, असम जातीय परिषद के अध्यक्ष लुरिनज्योति सैकिया और वरिष्ठ कांग्रेस नेता रिपुन बोरा शामिल हैं। बता दें कि असम में एनडीए की यह लगातार तीसरी जीत है।
लेखक के बारे मेंDevendra Kasyap
देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।
देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।
मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।
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