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बंगाल जीत के बाद भगवा विस्तार, अब कितने राज्यों में BJP? नक्शे से समझें ग्राफ

May 04, 2026 02:17 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत ने देश की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने एक बार फिर अपनी राष्ट्रीय लोकप्रियता और स्वीकार्यता साबित कर दी है

बंगाल जीत के बाद भगवा विस्तार, अब कितने राज्यों में BJP? नक्शे से समझें ग्राफ

असम और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत ने देश की राजनीतिक तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में एनडीए ने एक बार फिर अपनी राष्ट्रीय लोकप्रियता और स्वीकार्यता साबित कर दी है। पश्चिम बंगाल में मिली जीत के साथ अब देश के 21 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में भाजपा या एनडीए की सरकारें कायम हो चुकी हैं। इससे केंद्र में सत्तारूढ़ गठबंधन की स्थिति और मजबूत हुई है, जबकि विपक्षी दलों का प्रभाव मुख्य रूप से कुछ राज्यों तक सीमित रह गया है।

एनडीए का विस्तार

एनडीए शासित राज्यों में उत्तर भारत, पूर्वोत्तर, मध्य भारत और पश्चिमी तट का बड़ा हिस्सा शामिल है। इनमें प्रमुख राज्य हैं उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, बिहार, हरियाणा, दिल्ली, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र, गुजरात, गोवा, ओडिशा और आंध्र प्रदेश। पूर्वोत्तर में असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, त्रिपुरा और मेघालय भी एनडीए के नियंत्रण में हैं। यह विस्तार स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि एनडीए की पकड़ अब केवल हिंदी पट्टी तक सीमित नहीं है, बल्कि पूरे देश के विभिन्न भौगोलिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों तक फैल चुकी है।

गैर-एनडीए राज्य

वहीं, विपक्षी या क्षेत्रीय दलों के शासन वाले प्रमुख राज्य हैं तमिलनाडु, कर्नाटक, केरल, तेलंगाना, झारखंड, पंजाब और हिमाचल प्रदेश। इसके अलावा जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मिजोरम और सिक्किम भी गैर-एनडीए खेमे में हैं। हालांकि इनकी संख्या कम है, लेकिन इन राज्यों में क्षेत्रीय दलों की जड़ें अभी भी मजबूत बनी हुई हैं।

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भगवा विस्तार

पश्चिम बंगाल की जीत के साथ एनडीए अब देश के जनसंख्या, क्षेत्रफल और आर्थिक महत्व के बड़े हिस्से पर अपना नियंत्रण मजबूत कर चुका है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि इस नए समीकरण का असर आने वाले समय में केंद्र-राज्य संबंधों, नीति निर्माण और भविष्य के चुनावी रणनीतियों पर साफ दिखाई देगा। इतना ही नहीं, आने वाले विधानसभा चुनावों से पहले यह बदलता राजनीतिक परिदृश्य केंद्र की योजनाओं के क्रियान्वयन और राज्य सरकारों के साथ समन्वय को नई दिशा दे सकता है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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