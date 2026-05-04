शाह-नीति: BJP के सबसे बड़े रणनीतिकार ने मुश्किल राज्य बंगाल के लिए कैसे लिख दी जीत की पटकथा?

बंगाल चुनाव के नतीजे घोषित होते ही BJP की ऐतिहासिक सफलता का श्रेय अमित शाह की दूरदर्शी 'शाह-नीति' को दिया जा रहा है। पीएम के व्यापक जनसंपर्क और करिश्माई नेतृत्व के बावजूद, अमित शाह की चाणक्य-शैली की कूटनीति ने उस राज्य में भी BJP को मजबूत पैठ दिलाई, जिसे लंबे समय तक अभेद्य किला माना जाता रहा।

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही BJP की ऐतिहासिक सफलता का श्रेय केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह की दूरदर्शी 'शाह-नीति' को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक जनसंपर्क और करिश्माई नेतृत्व के बावजूद, अमित शाह की बूथ-स्तरीय संगठनात्मक रणनीति, चाणक्य-शैली की कूटनीति और गठबंधनों (टार्गेटेड अलायंस) ने उस राज्य में भी BJP को मजबूत पैठ दिलाई, जिसे लंबे समय तक 'अभेद्य किला' माना जाता रहा। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने बंगाल में महीनों की तैयारी, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने और विपक्षी वोटों को विभाजित करने की जमीनी स्तर पर रणनीति अपनाई। उसीका नतीजा रहा कि भाजपा ने वह कर दिखाया, जिसकी राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा होती रही थी। कहा जा रहा है कि यह जीत न केवल बंगाल में BJP की बढ़ती ताकत की ओर इशारा कर रह है, बल्कि अमित शाह को पार्टी का 'मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट' साबित करती है।

दरअसल, अमित शाह ने इस चुनावी अभियान में पश्चिम बंगाल को विशेष प्राथमिकता दी। 200 से अधिक सीटों पर जीत का आंकड़ा पार करने का उनका शुरुआती अनुमान पूरे अभियान का टोन सेट करने वाला साबित हुआ। सिलीगुड़ी और बैरकपुर में खुद रोड शो और विशाल रैलियों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने स्थानीय मुद्दों से ध्यान हटाकर राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दों को केंद्र में ला दिया। मतदाता सूचियों के SIR पर उनका जोरदार अभियान राज्य की राजनीति को पारंपरिक गुटबंदी से मुक्त करने की दिशा में निर्णायक साबित हुआ।

दक्षिण भारत में गठबंधन की नई कड़ी पूर्व के एकल प्रयासों से अलग हटकर शाह ने तमिलनाडु में भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन को नई जान दी। इस रणनीतिक समझौते ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को सत्तारूढ़ डीएमके के सामने मजबूत चुनौती पेश करने का मौका दिया। राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं के समन्वय से चलाए गए बहुआयामी अभियान के परिणामस्वरूप भाजपा का 'कमल' चिह्न राज्य के रिकॉर्ड निर्वाचन क्षेत्रों में दिखाई दिया। यह लचीलापन पुडुचेरी में सत्ता बरकरार रखने और केरल में मजबूत पैठ बनाने में भी कारगर साबित हुआ।

असम में समावेशी विकास का मॉडल असम में शाह की भूमिका 2025 के अंत से शुरू हुए आक्रामक अभियान से परिभाषित हुई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के साथ घनिष्ठ समन्वय में 'समावेशी विकास' और 'डबल इंजन' सरकार की उपलब्धियों को सामने लाकर उन्होंने सत्ता-विरोधी लहर को प्रभावी ढंग से रोका। उत्तरी बंगाल में गोरखा समुदाय की आकांक्षाओं को राष्ट्रवादी ढांचे के अंदर समाधान देने का उनका दृष्टिकोण क्षेत्रीय मुद्दों को संभालने की उनकी परिपक्वता को दर्शाता है।