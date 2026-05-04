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शाह-नीति: BJP के सबसे बड़े रणनीतिकार ने मुश्किल राज्य बंगाल के लिए कैसे लिख दी जीत की पटकथा?

May 04, 2026 08:50 pm ISTDevendra Kasyap लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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बंगाल चुनाव के नतीजे घोषित होते ही BJP की ऐतिहासिक सफलता का श्रेय अमित शाह की दूरदर्शी 'शाह-नीति' को दिया जा रहा है। पीएम के व्यापक जनसंपर्क और करिश्माई नेतृत्व के बावजूद, अमित शाह की चाणक्य-शैली की कूटनीति ने उस राज्य में भी BJP को मजबूत पैठ दिलाई, जिसे लंबे समय तक अभेद्य किला माना जाता रहा।

शाह-नीति: BJP के सबसे बड़े रणनीतिकार ने मुश्किल राज्य बंगाल के लिए कैसे लिख दी जीत की पटकथा?

पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव के नतीजे घोषित होते ही BJP की ऐतिहासिक सफलता का श्रेय केंद्रीय गृह मंत्री और पार्टी के प्रमुख रणनीतिकार अमित शाह की दूरदर्शी 'शाह-नीति' को दिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के व्यापक जनसंपर्क और करिश्माई नेतृत्व के बावजूद, अमित शाह की बूथ-स्तरीय संगठनात्मक रणनीति, चाणक्य-शैली की कूटनीति और गठबंधनों (टार्गेटेड अलायंस) ने उस राज्य में भी BJP को मजबूत पैठ दिलाई, जिसे लंबे समय तक 'अभेद्य किला' माना जाता रहा। बताया जा रहा है कि अमित शाह ने बंगाल में महीनों की तैयारी, क्षेत्रीय समीकरणों को साधने और विपक्षी वोटों को विभाजित करने की जमीनी स्तर पर रणनीति अपनाई। उसीका नतीजा रहा कि भाजपा ने वह कर दिखाया, जिसकी राजनीतिक गलियारों में लंबे समय से चर्चा होती रही थी। कहा जा रहा है कि यह जीत न केवल बंगाल में BJP की बढ़ती ताकत की ओर इशारा कर रह है, बल्कि अमित शाह को पार्टी का 'मास्टर स्ट्रैटेजिस्ट' साबित करती है।

दरअसल, अमित शाह ने इस चुनावी अभियान में पश्चिम बंगाल को विशेष प्राथमिकता दी। 200 से अधिक सीटों पर जीत का आंकड़ा पार करने का उनका शुरुआती अनुमान पूरे अभियान का टोन सेट करने वाला साबित हुआ। सिलीगुड़ी और बैरकपुर में खुद रोड शो और विशाल रैलियों का नेतृत्व करते हुए उन्होंने स्थानीय मुद्दों से ध्यान हटाकर राष्ट्रीय सुरक्षा, घुसपैठ और सीमा प्रबंधन जैसे मुद्दों को केंद्र में ला दिया। मतदाता सूचियों के SIR पर उनका जोरदार अभियान राज्य की राजनीति को पारंपरिक गुटबंदी से मुक्त करने की दिशा में निर्णायक साबित हुआ।

दक्षिण भारत में गठबंधन की नई कड़ी

पूर्व के एकल प्रयासों से अलग हटकर शाह ने तमिलनाडु में भाजपा-एआईएडीएमके गठबंधन को नई जान दी। इस रणनीतिक समझौते ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) को सत्तारूढ़ डीएमके के सामने मजबूत चुनौती पेश करने का मौका दिया। राष्ट्रीय और स्थानीय नेताओं के समन्वय से चलाए गए बहुआयामी अभियान के परिणामस्वरूप भाजपा का 'कमल' चिह्न राज्य के रिकॉर्ड निर्वाचन क्षेत्रों में दिखाई दिया। यह लचीलापन पुडुचेरी में सत्ता बरकरार रखने और केरल में मजबूत पैठ बनाने में भी कारगर साबित हुआ।

असम में समावेशी विकास का मॉडल

असम में शाह की भूमिका 2025 के अंत से शुरू हुए आक्रामक अभियान से परिभाषित हुई। मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा के साथ घनिष्ठ समन्वय में 'समावेशी विकास' और 'डबल इंजन' सरकार की उपलब्धियों को सामने लाकर उन्होंने सत्ता-विरोधी लहर को प्रभावी ढंग से रोका। उत्तरी बंगाल में गोरखा समुदाय की आकांक्षाओं को राष्ट्रवादी ढांचे के अंदर समाधान देने का उनका दृष्टिकोण क्षेत्रीय मुद्दों को संभालने की उनकी परिपक्वता को दर्शाता है।

2029 के लिए खाका तैयार

वहीं सियासी पंडितों का मानना है कि अमित शाह ने भाजपा की चुनावी मशीनरी को विविधतापूर्ण और सांस्कृतिक रूप से जटिल राज्यों में भी सफल बनाने का मॉडल प्रस्तुत किया है। बड़े पैमाने पर संसाधनों का उपयोग, डेटा-आधारित सूक्ष्म रणनीतियां और CAA जैसे वादों के जरिए मतुआ समुदाय सहित लक्षित वर्गों को जोड़ने की उनकी कार्यशैली 2029 के लोकसभा चुनावों के लिए दोहराने योग्य खाका तैयार कर चुकी है।

Devendra Kasyap

लेखक के बारे में

Devendra Kasyap

देवेन्द्र कश्यप पिछले 13 वर्षों से पत्रकारिता के क्षेत्र में सक्रिय हैं। अगस्त 2025 से वह लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में चीफ कंटेंट प्रोड्यूसर के पद पर कार्यरत हैं। संस्थान की होम टीम का वह एक अहम हिस्सा हैं। राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाक्रमों पर उनकी पैनी नजर रहती है। वायरल कंटेंट के साथ-साथ लीक से हटकर और प्रभावशाली खबरों में उनकी विशेष रुचि है।

देवेन्द्र ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत वर्ष 2013 में महुआ न्यूज से की। करियर के शुरुआती दौर में उन्होंने बिहार की राजधानी पटना में रिपोर्टिंग की। इस दौरान राजनीति के साथ-साथ क्राइम और शिक्षा बीट पर भी काम किया। इसके बाद उन्होंने जी न्यूज (बिहार-झारखंड) में अपनी सेवाएं दीं। वर्ष 2015 में ईनाडु इंडिया के साथ डिजिटल मीडिया में कदम रखा। इसके बाद राजस्थान पत्रिका, ईटीवी भारत और नवभारत टाइम्स ऑनलाइन जैसे प्रतिष्ठित संस्थानों में कार्य किया।

मूल रूप से बिहार के भोजपुरी बेल्ट रोहतास जिले के रहने वाले देवेन्द्र कश्यप ने अपनी प्रारंभिक और उच्च शिक्षा पटना से प्राप्त की। उन्होंने पटना विश्वविद्यालय से राजनीति विज्ञान में स्नातक की डिग्री हासिल की और MCU भोपाल से पत्रकारिता में डिप्लोमा किया। वर्तमान में वह उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रवास कर रहे हैं।

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